Grünkohl: Gesund – und richtig lecker!

Wer hätte das gedacht: Grünkohl mit Mettenden – das ist nicht nur ein schmackhaftes deutsches Traditionsgericht, sondern auch ein echter Gesundheits-Booster. Das Rezept für dieses und andere Gerichte aus dem gesamten historischen deutschen Raum finden Sie in dem Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“.

Kulinarisch schätzt man ihn vor allem im Norden Deutschlands, doch die Ursprünge der schmackhaften Gemüsesorte liegen ganz woanders: Wie seine Verwandten Weiß- und Blumenkohl ist auch der Grünkohl (in manchen Regionen auch Braunkohl, Krauskohl oder Federkohl genannt) aus dem wilden Kohl entstanden, der an der Atlantikküste von Nordschottland bis Nordspanien wächst.

Schon die alten Römer und Griechen wussten um die gesundheitlichen Vorteile des Grünkohls und reicherten ihre Speisen gern damit an. Im Mittelalter war die Sorte dann in Europa sehr verbreitet und wurde oft als Wintergemüse angebaut, da Grünkohl kälteresistent ist und auch bei frostigem Wetter gedeihen kann.

Von Spaniern, Portugiesen, Briten und Niederländern wurde das Gewächs schließlich nach Übersee gebracht. In den USA, wo man den Grünkohl unter den Namen Burenkohl, borecole oder kale kennt, wurde das Gemüse zunächst vor allem von afrikanischen Sklaven sehr geschätzt. Noch heute ist der Kreuzblütler ein wichtiger Bestandteil der afroamerikanischen Küche.

Ein echtes Superfood

Grünkohl ist nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Er bietet eine hervorragende Quelle für Vitamin C, Vitamin K, Vitamin A, Kalzium und Eisen. Das Gemüse ist auch reich an Ballaststoffen und Antioxidantien, die helfen können, den Körper vor Schäden durch sogenannte freie Radikale zu schützen.

Auf andere wichtige Aspekte weist Constanze von Eschbach in ihrem Buch „Die Alchemie der Pflanzen” hin:

„Grünkohl und andere grüne Gemüse wie Blattsalate und Mangold sorgen mit ihrem hohen Gehalt an Chlorophyll für genügend Sauerstoff in unserem Blut. (…) Mit seinem hohen Gehalt an Chlorophyll versorgt er uns außerdem mit Magnesium. Diesen Mineralstoff brauchen wir für Knochenaufbau und Zahngesundheit, für Zellteilung und für den Stoffwechsel der Nährstoffe Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Magnesium spielt eine Schlüsselrolle bei der reibungslosen Funktion von Herz und Kreislauf sowie der Kommunikation von Muskel- und Nevenzellen. (…) Zudem enthält Grünkohl besonders viel Lutein, das im Gelben Fleck unserer Netzhaut angereichert wird. Das Carotinoid schützt die Sehzellen vor schädlicher UV-Strahlng.”

Medizinische Studien haben gezeigt, dass der regelmäßige Verzehr von Grünkohl das Risiko für bestimmte Arten von Krebs, Herzkrankheiten und Diabetes senken kann. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2014 ergab beispielsweise, dass das Brustkrebsrisiko bei Frauen dadurch signifikant gesenkt werden kann.

Mit Mettenden, Pils und Korn

Grünkohl ist also ein echter Gesundheits-Allrounder. Doch die meisten Menschen dürften der Gemüseorte wegen ihres Geschmacks zuneigen. In Nordamerika ist sie ein wichtiger Bestandteil des sogenannten Soul Food und wird meistens mit geräuchertem Schweinefleisch und Maisbrot serviert, in Brasilien kennt man Grünkohl als Zutat zur Couve a Mineira, einem Gericht, das mit Speck und Zwiebeln zubereitet und mit Reis und Bohnen serviert wird. Manche essen Grünkohl auch roh als Salat. In diesem Fall wird der das Gemüse gehackt und mit Zutaten wie Tomaten, Paprika, Zwiebeln und einem frischen Dressing gemischt.

In Deutschland, vor allem im Norden, ist man Grünkohl jedoch traditionell als Eintopf, Suppe oder als Schmorgericht, in Niedersachsen mit Pinkel, in Schleswig-Holstein, vor allem in Nordfriesland, mit Kassler, Kochwurst und Schweinebacke. Und natürlich gehört zu einem guten, deftigen Grünkohlessen ein herbes Pils – und zum Verdauen ein Korn oder Kümmel, auch Kööm genannt.

Wie man Grünkohl mit Mettenden – eine besonders beliebte Variante – nach guter alter deutscher Art zubereitet, erfahren Sie übrigens in dem in dem Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“. Jede Wette: Damit machen Sie sich beim nächsten Skatabend oder bei der nächsten Geburtstagsfeier viele neue Freunde!

Sie haben Appetit auf Grünkohl mit Mettenden bekommen? Kein Problem: Wie Sie diesen Klassiker und andere Spezialitäten aus allen historischen deutschen Landen – der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt – selbst zubereiten können, erfahren Sie in dem Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“. Ein echter Geheimtipp – und zugleich eine kulinarische Rundreise durch unser schönes deutsches Vaterland. Hier bestellen.