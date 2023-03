Wagenknecht: Macht sie jetzt Ernst?

Führende Linken-Politiker freuen sich über die Ankündigung Sahra Wagenknechts, nicht mehr für die Linke antreten zu wollen. Andere sehen darin einen neuen Hinweis auf Gründung einer eigenen Partei. Und immer wieder wird von den Kritikern Wagenknechts Buch „Die Selbstgerechten“ angeführt. Hier mehr erfahren.

Nach der Ankündigung Sahra Wagenknechts, künftig nicht mehr für die Linke kandidieren zu wollen, zeigen sich führende sogenannte Parteifreunde erleichtert. „Reisende soll man nicht aufhalten“, erklärte die Linkspartei-Vizechefin und Berliner Landesvorsitzende Katina Schubert gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

„Politik macht sie schon lange nicht mehr für die Linke“, ergänzte Schubert, die zugleich behauptete, Wagenknechts „Geschäftsmodell“ sei, „gegen die Partei zu hetzen, ihr ganzes Buch basiert darauf“. Gemeint ist Wagenknechts Bestseller „Die Selbstgerechten“, in dem sie eine Alternative zum linksgrünen Woke-Wahnsinn präsentiert.

Entfremdung von der Linkspartei

Während die beiden Linksparteichefs Janine Wissler und Martin Schirdewan zunächst keine Stellung zu Wagenknechts Ankündigung nahmen, reagierte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch denkbar knapp. Der Schritt „war mir seit Längerem bekannt und ist zu respektieren“, teilte Bartsch der DPA auf Anfrage mit.

Wagenknechts Vertrauter, der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst, bedauerte die Entscheidung seiner Parteifreundin auf Twitter mit folgenden Worten:

Es ist schade, dass meine Partei in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwindet. Der Zuspruch den Sahra Wagenknecht erfährt, zeigt uns aber: Wohlstand, Gerechtigkeit & Frieden sind Themen, die immer hoch im Kurs stehen werden. Oder geht's mit Parteiführung in den Niedergang? pic.twitter.com/9JS0wyUkXL — Klaus Ernst (@ernst_klaus) March 3, 2023

Sahra Wagenknecht sitzt seit nunmehr fast 14 Jahren für die Linke im Bundestag und gilt als mit Abstand bekanntestes Gesicht der Partei. Von 2015 bis 2019 war sie Co-Vorsitzende ihrer Fraktion. Derzeit hat sie über die NRW-Landesliste ein Abgeordnetenmandat. Der Zeitung Rheinpfalz hatte die 53-Jährige am vergangenen Freitag gesagt: „Eine erneute Kandidatur für die Linke schließe ich aus.“

Die ARD-Tagesschau meldete auf ihrer Website zu den Hintergründen:

„Wagenknecht hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend von ihrer Partei und ihrer Fraktion entfremdet. Schon im Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2021 irritierte sie die Partei mit ihrem Buch ‚Die Selbstgerechten‘ und Kritik an linksalternativ-grünen Milieus. In Fragen der Zuwanderung und bei Corona-Maßnahmen geriet sie immer wieder über Kreuz mit ihrer Partei. Ein Ausschlussverfahren überstand sie vor eineinhalb Jahren. Zuletzt waren es der Ukraine-Krieg und ihre Kritik am ‚Wirtschaftskrieg‘ der Bundesregierung gegen Russland, mit der sie in der Partei aneckte.“

Der Stein des Anstoßes

Der linke Berliner Kultursenator Klaus Lederer, der als Intimfeind Wagenknechts gilt, hatte der populären Bundestagsabgeordneten schon vor einigen Wochen via Berliner Zeitung den Verzicht auf politische Aktivitäten für die Linkspartei nahegelegt. „Mir ist eine kleinere Bundestagsfraktion, die linke Positionen vertritt, lieber, als eine, die versucht, an populistische Wellen anzuknüpfen“, so Lederer.

Genau wie Schubert nimmt Lederer Wagenknecht vor allem ihr Buch „Die Selbstgerechten“ übel. Darin zeigt sie nicht nur ihr volksnahes linkes Traditionsverständnis, sondern bietet auch eine echte Alternative zum linksgrünen Woke-Wahnsinn. Medienberichten zufolge nutzen die parteiinternen Wagenknecht-Feinde hauptsächlich Zitate aus diesem aufsehenerregenden Buch, um den Ausschluss der unbequemen Politikerin zu betreiben. Tatsächlich birgt ihr „Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ (so der Untertitel) wahren Zündstoff, der die Linkspartei spalten und damit in die Bedeutungslosigkeit stoßen könnte.

19 Prozent für Wagenknecht-Partei

Wagenknechts Verzichtserklärung beflügelt die Gerüchte um die Gründung einer eigenen Partei, mit der die beliebte Linke-Politikerin seit Monaten liebäugelt. Der Zeitung Rheinpfalz sagte sie dazu lediglich: „Darüber wird an vielen Stellen diskutiert.“ Es sei ein Problem, dass sich viele Menschen heute von keiner Partei mehr wirklich vertreten fühlten, fügte sie hinzu.

Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar (früher Emnid) würde sich eine Wagenknecht-Partei nach wie vor großen Zuspruchs erfreuen. Die Erhebung weist für eine solche Formation ein Potenzial von 19 Prozent aus. Sorgen machen müsste sich bei einem Antritt vor allem die AfD und die Linke: Rund 60 Prozent der AfD-Wähler könnten sich vorstellen, einer neuen Wagenknecht-Partei ihre Stimme zu geben – bei der Linkspartei sind es 50 Prozent.

