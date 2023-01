Wagenknecht: Deswegen will man sie wirklich loswerden

Führende Linke betreiben mehr oder minder offen den Ausschluss von Sahra Wagenknecht. Das liegt weniger an eventuell eigenen Parteiambitionen, sondern vielmehr an ihrem Buch „Die Selbstgerechten“, das nicht weniger als eine offene Kampfansage an die woke Blase darstellt. Jetzt erhältlich als preisgünstiges Taschenbuch in unserem Online-Shop.

Der Linkspartei steht das Wasser bis zum Hals. Auch in Berlin, wo demnächst die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl ansteht, geht die Kurve steil nach unten. Dort droht der Linken der Machtverlust – in den Umfragen liegt die CDU vorn.

Hauptgrund für den Abwärtstrend: Aus der vormaligen Arbeiterpartei ist eine rote Kopie der Grünen geworden. Statt sich für soziale Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen, spielt die Linke auf der woken Klaviatur: Identitätspolitik, Klima und Gender-Gaga haben die klassischen Themen der kleinen Leute ersetzt. Gerade in Berlin treiben es die Genossen besonders bunt. Und dort sitzen auch die schärfsten Wagenknecht-Gegner.

Der linke Spitzenkandidat und Kultursenator Klaus Lederer gilt als Intimfeind der populären Bundestagsabgeordneten. Gegenüber der Berliner Zeitung sprach er sich mehr oder minder offen für einen Rauswurf oder zumindest ein freiwilliges Ausscheiden Wagenknechts und ihrer Anhänger aus.

„Mir ist eine kleinere Bundestagsfraktion, die linke Positionen vertritt, lieber, als eine, die versucht, an populistische Wellen anzuknüpfen“, so Lederer. „Zumindest in Berlin ist er dem näher. Der Landesverband ist einer der progressivsten. Wagenknecht-Fans gibt es vergleichsweise wenige“, notierte der Berliner Kurier vor wenigen Tagen dazu.

Politik für den deutschen Arbeiter

Es sind also nicht primär Wagenknechts Positionen zum Ukraine-Krieg und zur Energiesicherheit oder ihre möglichen eigenen Parteiambitionen, die die Genossen so auf die Palme bringen, sondern ihr volksnahes linkes Traditionsverständnis – ihre Alternative zum linksgrünen Woke-Wahnsinn. Und den präsentiert die 53-Jährige ihren Gegnern sogar frei Haus – in ihrem Bestseller „Die Selbstgerechten“.

Medienberichten zufolge nutzen die parteiinternen Wagenknecht-Feinde hauptsächlich Zitate aus diesem aufsehenerregenden Buch, um den Ausschluss der unbequemen Politikerin zu betreiben. Tatsächlich birgt ihr „Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ (so der Untertitel) wahren Zündstoff, der die Linkspartei spalten und damit in die Bedeutungslosigkeit stoßen könnte.

Zugleich könnten ihre Positionen die Grundlage für eine wirklich sozial gerechte und an den Interessen der deutschen Arbeitnehmer und Einkommensschwachen ausgerichtete Politik bilden – sollte sie damit wirklich in Konkurrenz zu ihrer bisherigen Partei treten. Wagenknecht schenkt der woken Blase in „Die Selbstgerechten“ ordentlich ein.

So schreibt die streitbare Politikerin dem Mainstream ihrer Partei ins Stammbuch:

„Was ist heute noch Links? Was Rechts? Viele Menschen wissen es nicht mehr. Sie halten die alten Kategorien für überholt. Nur in einem sind sie sich sicher: Das, was sie an öffentlichen Äußerungen unter dem Label Links vernehmen, ist ihnen oft unsympathisch. Und dem Milieu, das sie damit verbinden, misstrauen sie zutiefst.“

Aus „hypersensiblen Identitätspolitikern, die die Gefühle jeder noch so kleinen Randgruppe in einen eigenen Safe Space einbetten wollen“, seien inzwischen „abgebrühte Waffenfreunde“ geworden, „die sich für Haubitzen und Raketenwerfer interessieren und den Krieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer fortsetzen möchten“.

Auch ihre mehr oder minder entspannte Haltung gegenüber sogenannten Rechten dürfte den Genossen übel aufstoßen und Futter für einen Parteiausschluss bieten. So schreibt Wagenknecht in „Die Selbstgerechten“:

„Wer (…) an dem Erklärungsansatz festhalten will, dass es eben die unverbesserlichen Menschenfeinde sind, die Rechts wählen, sollte eine überzeugende Begründung nachliefern, warum solche ‚Menschenfeinde‘ bevorzugt unter Arbeitern und Geringverdienern sowie unter Leuten, die Egoismus und Profitstreben kritisieren, zu finden sind.“

Plausibler erscheine ihr „da doch die Erklärung, dass die Verlierer der Politik der letzten Jahrzehnte es irgendwann leid waren, immer wieder Politikern ihre Stimme zu geben, die ihre sozialen Interessen igno­rieren und ihre gemeinschaftsorientierten Werte und ihre Lebensart als rückschrittlich und provinziell verachten“.

Sozial geht nur national

Noch ein Punkt, aus dem Wagenknechts Gegner ihr einen Stick drehen könnten: Der Bezug auf den Nationalstaat als einzig möglicher Sicherheitsraum für den sozialen Ausgleich innerhalb eines Volkes. Für ihre Feinde ist das „AfD-Sprech“ und „Fischen am rechten Rand“. So heißt es in ihrem Buch:

„Die meisten Menschen lieben ihre Heimat und identifizieren sich mit ihrem Land, und sie wollen dafür nicht angefeindet oder moralisch herabgewürdigt werden. Wenn die Linksliberalen der Renationalisierung der Politik den Kampf ansagen, dann übersetzen sie das damit, dass die Linke den Sozialstaat nicht mehr verteidigt. Denn sie ahnen, dass es einen anderen als den nationalen Sozialstaat vorerst nicht geben wird.“

Fakt ist: Für Wagenknechts Gegner ist ihre Generalabrechnung mit dem woken Mainstream ein wahrer Fundus für ein Parteiausschlussverfahren. Für ihre Anhänger – und eigentlich jeden normal denkenden Menschen – zeigt „Die Selbstgerechten“ hingegen echte Alternativen zum linksgrünen Siff auf.

Machen Sie sich selbst ein Bild: Bei uns erhalten Sie Wagenknechts spektakulären Bestseller „Die Selbstgerechten“ als Taschenbuchausgabe zum volksnahen Preis. Damit auch Arbeiter und Geringverdiener lesen können, wer sich wirklich für ihre Interessen einsetzt. Hier bestellen.