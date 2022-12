Grüne Atom-Hasser: So lügen sie über Kernfusion

In Kalifornien gelingt ein wichtiger Schritt zur Gewinnung des Heiligen Grals der Energieerzeugung. Fraglich ist, ob man diesen in Deutschland je nutzen können wird – hier gibt es schließlich die Grünen Khmer. Was vom Mainstream über die Deutschland-Abschaffer und ihre Hintermänner unterdrückt wird, lesen Sie in „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“. Gerhard Wisnewskis Jahrbuch klärt auf. Hier mehr erfahren.

Die Sonne auf die Erde holen – das ist das Prinzip der Kernfusion. Durch die Verschmelzung von Atomen soll so viel Energie freigesetzt werden, dass es bald keine Energieprobleme mehr auf dieser Welt geben würde.

Auf dem Weg dorthin ist in Kalifornien nun ein großer Schritt nach vorn gelungen. Einem Team des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ist es nach eigenen Angaben gelungen, bei einem Laser-Fusionsexperiment mehr Energie zu gewinnen, als zuvor hineingesteckt wurde. Die Fusionsreaktion habe 3,15 Megajoule Energie produziert, während die Laser 2,05 Megajoule Energie in das Target mit dem Brennstoff gepumpt haben, teilte das LLNL am Dienstag mit.

Noch hat die ganze Sache einen Haken: Die Energiebilanz ist bislang nur für den unmittelbaren Fusionsprozess positiv, die Gesamtbilanz unter Einbeziehung der Aufladung eines Röntgenstrahlers ist weiter negativ. Dennoch spricht der Physiker Jeremy Chittenden vom Imperial College London davon, dass der „heilige Gral der Kernfusion“ gefunden sei. Auch wenn noch viel geforscht werden müsse, rücke die kommerzielle Nutzung der Technologie nun näher.

Die Legende von der „bösen“ Kernfusion

Auch Deutschland könnte natürlich massiv von dieser unerschöpflichen und eines Tages wohl auch sehr preiswerten Energieerzeugungsmethode profitieren. Allerdings arbeiten einschlägige Kreise – nämlich die Grünen – auch in Deutschland daran, an einer Legende von der vermeintlich bösen Kernfusion zu stricken, um eine Nutzung dieser potentiell segensreichen Technologie in Deutschland zu verhindern.

Dies war gestern auch der „Aufreger des Tages“ in COMPACT.DerTag. Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm rechneten in ihrem Gespräch mit den „Ideologen“ auf der Regierungsbank ab – und verdeutlichten einmal mehr, wie die Deutschland-Abschaffer-Partei bewusst dafür sorgt, dass wir energiepolitisch den Anschluss an die Welt verlieren.

In einem Papier zu ihrer Energiepolitik forderte die Grüne-Bundestagsfraktion laut einem Artikel des Tagesspiegel schon 2020 die Streichung aller Fördergelder für die Fusionsforschung. In dem Artikel von Susanne Ehlerding vom 18. September 2020 hieß es:

„Kritikwürdig finden die Grünen die Verwendung von Forschungsgeldern für die Kernfusion. Bei der Weiterentwicklung des deutschen Energieforschungsprogramms sollen keine öffentlichen Gelder mehr dafür eingestellt werden. (…) Die Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl, die das Papier für ihre Fraktion erstellt hat, fasst zusammen: ,Statt Milliarden in die ungewisse Kernfusion zu stecken, müssen wir den Umbau unseres Energiesystems mit einer übergreifenden Forschungsstrategie vorantreiben. Nur so lässt sich die Klimaneutralität bis 2050 erreichen.ʽ“

Was wird aus Marvel Fusion?

Schon seit einem Vierteljahrhundert bekämpfen die Grünen außerdem den Fusionsreaktor Wendelstein 7-X in Greifswald. Schon bei dessen Grundsteinlegung hatten die Grünen protestiert. Dabei weisen Wissenschaftler immer wieder darauf hin, dass Fusionsreaktoren die dringend notwendige Grundlast im Energiesystem der Zukunft stellen könnten.

Doch ganz offensichtlich geht es den Grünen im Grunde genommen gar nicht um Umwelt- und möglicherweise auch gar nicht um Klimaschutz, sondern nur um das Ausleben ihres glühenden Hasses auf alles, was mit technischem Fortschritt zu tun hat.

Bleibt dann noch die Hoffnung auf private Unternehmen, die sich – anders als noch vor 10 oder 20 Jahren – viel intensiver als früher mit Lösungen im Bereich der Kernfusion beschäftigen. Zu nennen wäre hier beispielsweise das Münchener Start-Up Marvel Fusion, das an einer revolutionären Fusionsreaktortechnik arbeitet, die auf Hochleistungslasern beruht. Auch dieses Unternehmen ist allerdings auf die Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München angewiesen.

Gut möglich also, dass die Grünen es in ihrer bornierten Technikfeindlichkeit tatsächlich fertigbringen, Deutschland um alle Perspektiven im Bereich der Fusionstechnologie zu bringen.

