GEZ-Medien: Schon wieder Schlager-Zensur

Samstagabend, Fernsehabend: Wo früher Kulenkampff oder Carrell mit ihren Shows Millionen begeisterten, hüpfen heute Leute wie Giovanni Zarrella ins Bild. So auch am vergangenen Wochenende. Live aus Offenburg präsentierte der mäßig begabte Italiener um 20:15 Uhr ungefähr vier Millionen Zuschauern Künstler wie Andrea Berg, Beatrice Egli oder Roland Kaiser. So weit, so alltäglich.

Zensur der heilen Welt

Zarrella selbst sang dann verschiedene Klassiker des 2010 verstorbenen Udo Jürgens an, darunter auch den Ohrwurm „Aber bitte mit Sahne“ aus den frühen Siebzigern. Im Originalhit geht es augenzwinkernd um ebenso geschwätzige wie hungrige Kaffeeklatsch-Weiber: „Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein.“ Wohl jeder hat dazu die richtige Melodie im Kopf; heile Welt in Reinkultur.

ZDF-Fernsehzuschauer, die das Spektakel mit Zwangsgebühren immerhin finanzieren, aber werden vom Sender aus Mainz an der kurzen Leine gehalten und dürfen längst nicht alles hören. FSK 60 quasi. Und so haben irgendwelche Leute in der ZDF-Chefetage entschieden, in den Text des großen Künstlers einzugreifen. Giovanni Zarrella sang schließlich pflichtbewusst nicht vom „Mohrenkopf“, sondern vom „Schokokuss“. Und schon waren die Zensoren zufrieden.

In den sozialen Medien sorgte der Eingriff für reichlich Kritik. Nicht selten war von einem „woken Terror“ die Rede. Tenor: „Lächerlich“. Und: „Willkommen bei den Totalitären“. Dem ZDF aber ist es ganz und gar gleichgültig, wie empört die eigenen Zuschauer sind, denn die GEZ-Gebühr wird ja auch gegen deren Willen abgegriffen.

Neulich erst Indianer-Ärger…

Erst Mitte Januar hatten Schlagersternchen Florian Silbereisen und Beatrice Egli im Rahmen einer TV-Show aus dem legendären Klaus Lage-Lied „1000 und eine Nacht“ das Wort „Indianer“ gestrichen. Einfach so. Aus „Erinnerst Du Dich, wir haben Indianer gespielt“ wurde „Erinnerst Du Dich, wir haben zusammen gespielt“. Die Empörung war auch hier riesengroß. Linken-Politiker Diether Dehm, Texter dieses einzigartigen Musikstückes, hatte sogar Strafanzeige erstattet.

Die Aufregung um den Eingriff in das Lied von Diether Dehm hat nun das ZDF nicht davon abgehalten, ebenso vorzugehen. Wohin soll das führen? Gerade im Schlagerbereich dürfte eine Welle an Zensurmaßnahmen drohen, wenn weiterhin so unsensibel vorgegangen werden sollte.

