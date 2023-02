Kein Witz: Greta demonstriert gegen Windkraft

Wird Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg noch vom Saulus zum Paulus? Jetzt demonstrierte sie in Norwegen jedenfalls gegen Windkraft. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren. Ab Mitte März lieferbar.



Greta Thunberg befindet sich zwar meist in einem dauerhaften und völlig unreflektierten Klima-Panikmodus. Manchmal hat sie aber Lichtblicke, ab und an lohnt es sich deshalb, ihr zuzuhören. So beispielsweise, als sie im Oktober vergangenen Jahres in einem Interview mit dem Magazin stern Stellung gegen eine Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke bezog, sofern dies zu einer Zunahme der Verstromung von Kohle führe, was ja der Fall ist.

Windkraft nervt Rentiere

Schon 2019 hatte Thunberg auf ihrem Twitter-Profil geschrieben, dass Atomkraft Teil einer CO2-freien Energielösung sein könne, was damals zu einem empörten Aufschrei der heutigen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geführt hatte. Schon damals wurde deutlich, dass eine 17jährige Thunberg zumindest vernünftiger ist als eine 37jährige Baerbock.

Auch mit ihrer jüngsten Aktion dürfte Thunberg innerhalb der Klimabewegung polarisieren. Gestern blockierte sie mit weiteren Personen den Zugang zum norwegischen Energieministerium, um gegen den Weiterbetrieb eines riesigen Windparks in Westnorwegen zu protestieren. Dieser dürfte eigentlich gar nicht mehr existieren, da der oberste norwegische Gerichtshof schon im Herbst 2021 entschieden hatte, dass die Anlagen widerrechtlich errichtet wurden. Sie gefährden nach Auffassung der Verfassungsrichter nämlich die traditionelle Rentierzucht der ethnischen Minderheit der Samen, da die Tiere von den Windrädern verängstigt werden.

„Deckmantel für Kolonialismus“

Bislang kam es aber noch nicht zu einem Rückbau der Anlagen, die zu den größten ihrer Art in ganz Europa zählen. An dem Windparkbetreiber Roan Vind, der den durch das Urteil des Osloer Gerichtshofs illegal gewordenen Windpark betreibt, sind brisanterweise auch die Stadtwerke München beteiligt.

Thunberg äußerte zu ihrer Blockadeaktion:

„Wir können die sogenannte Klimawende nicht als Deckmantel für Kolonialismus benutzen. Eine Klimawende, die die Menschenrechte verletzt, ist keine Klimawende, die ihres Namens würdig ist“

Das Vorgehen von Greta Thunberg bleibt natürlich fragwürdig. Eine Blockade ist und bleibt eine Nötigung. Wenigstens aber argumentiert Thunberg nicht ganz so einseitig wie ihre deutschen Gesinnungsgenossen, die zwar permanent vom Schutz der Natur faseln, dann aber plötzlich nichts dagegen haben, wenn Nord- und Ostsee in einen riesigen Industriepark umgewandelt werden und immer mehr Vogelarten aufgrund der extensiven Nutzung der Windenergie vom Aussterben bedroht sind.

Mit ihrer Protestaktion in Oslo macht Thunberg deutlich, dass viele Argumente der sogenannten Klimaschützer nicht wirklich zu Ende gedacht sind und dass es nicht sinnvoll ist, die Natur im Namen des Naturschutzes zu zerstören. Bleibt zu hoffen, dass Greta vielleicht auch mal hierzulande Unterstützung für windkraftkritische Initiativen leistet, aber das würde wohl sofort die Schläger der Antifa und andere gewaltbereite Linksextremisten auf den Plan rufen.

