Unser Geschenk für Sie: COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“

Asyl-Tsunami, Kriegsgefahr und Energiekrise – Deutschland steht am Abgrund, doch die öffentlich-rechtlichen Medien beschönigen, schweigen, vertuschen oder verdrehen die Tatsachen.

In Orwell’scher Neusprechmanier werden Waffenlieferungen an die Ukraine zum Beitrag für den Frieden und offene Tore für Wirtschaftsflüchtlinge oder „Frieren gegen Putin“ zur moralischen Pflicht umgelogen. Die GEZ-Medien gefallen sich als Propagandamedien der Herrschenden – und das alles wird finanziert durch unsere zwangsweise abgepressten Rundfunkbeiträge. Dadurch fließen Unsummen in die Kanäle der Öffentlich-Rechtlichen, während immer größere Teile des Volkes Not haben, ihr tägliches Leben zu bestreiten.

In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt – Argumente gegen die Staatsmedien“ zeigen wir auf 84 prall gefüllten, hochinformativen Seiten, wie ARD, ZDF & Co. täuschen, tricksen, fälschen und hetzen. Eine echte Skandalchronik, die in dieser Form einzigartig ist. Dieser Enthüllungsknaller kostet im Handel sonst 9,90 Euro. Wir verschenken ihn aber ab sofort an alle Kunden, die ein Produkt in unserem Online-Shop bestellen! Ob Aufkleber, COMPACT-Ausgabe, Buch, DVD oder Shirt – für jede Bestellung gibt es das Geschenk automatisch obendrauf. Aber nur bis Dienstag, 28. Februar 2023, 24 Uhr!

💥 Schnäppchen-Jagd: Die Gratis-Ausgabe „Genug GEZahlt“ erhalten sie sogar schon für eine Aufkleber- oder Plakat-Bestellung! In unserem Online-Shop bieten wir Aufkleber-Motive wie „Klima-Kleber in den Knast“ an, mit denen Sie Flagge zeigen können. Ein Paket mit 20 Aufklebern kostet nur 3,00 Euro. Jetzt ganz neu: Unser beliebtestes Cover 2022 als Plakat (Format A1): „Wagenknecht – Die beste Kanzlerin“ Oder stöbern Sie in unseren Sonderangeboten. Zu wirklich jeder Bestellung gibt es COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ (im Wert von 9,90 Euro) automatisch gratis obendrauf.

Ebenfalls ganz neu: Die Wandkarte „Unsere Kolonien“. Das Schmuckplakat in edler Vintage-Optik (Format A1; siehe unten) führt Sie noch einmal in die Teile der Welt, in denen einst die schwarz-weiß-rote Reichsflagge wehte: Unter der heißen Sonne Afrikas, in der Südsee und am Gelben Meer.

Wir zeigen Ihnen, wo sich Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck mit seiner Schutztruppe erfolgreich gegen die Briten behauptete; wo Gunther Plüschow, der legendäre Flieger von Tsingtau, seine Bomben gegen die Japaner abwarf; und wo General Lothar von Trotha den Aufstand der Herero niederschlug. Natürlich bekommen Sie die Wandkarte „Unsere Kolonien“ ohne Knick nach Hause geschickt. Der Versand erfolgt sicher in einer Papprolle – wie es sich für so ein edles Stück gehört. Hier inklusive Geschenk bestellen.

Die Kriegshexen: Jetzt mischen drei Kriegsfurien den Rest deutscher Männlichkeit auf. Flinten-Uschi hat Zuwachs bekommen. Ihr stehen Annalena und StackZi (FDP-Kürzel für Strack-Zimmermann) in nichts mehr nach. Die drei Frauen wollen den Krieg! Während in den USA bereits offen über einen Rückzug von der Front nachgedacht wird. Hierzulande wächst dagegen die Kriegsbereitschaft – man wähnt sich, wieder einmal, in einem historischen Endkampf… In unserer März-Ausgabe mit dem Titelthema „Die Kriegshexen – Bis alles in Scherben fällt“ bietet Analysen und Fakten auf 64 Seiten. Spannend und aufschlussreich! Hier bestellen.

Unser Platz an der Sonne: Die deutsche Kolonialgeschichte muss umgeschrieben werden. Und wir fangen damit an. Mit unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“.. Die Ausgabe erscheint in Kürze, sie können sie aber schon jetzt hier vorbestellen und die Spezial-Ausgabe „Öko-Diktatur“ als Geschenk mitnehmen. Wir treten in unserer Kolonialausgabe der Legende vom „Völkermord an den Herero“ in Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) und anderen antideutschen Lügen entgegen. Kommen Sie mit auf eine historische Zeitreise zu entfernten Regionen dieser Welt, an denen einst die schwarz-weiß-rote Reichsflagge wehte. Hier bestellen.



Deutschland im Visier der USA: Spätestens seit den Nord-Stream-Anschlägen ist klar, dass auch direkt vor unserer Haustür ein Krieg tobt. Wie Amerika schon seit über 100 Jahren gegen Deutschland agiert und welche Rolle deutsche Kanzler dabei spielten und spielen, ist ebenso Thema unserer brandaktuellen Spezial-Ausgabe „USA gegen Deutschland – Der hundertjährige Krieg“ wie der Weg der Grünen von der NATO-Austrittspartei zum glühendsten Verfechter der USA auf deutschem Boden. Knallharte Fakten auf 84 Seiten, die Sie im Mainstream garantiert nicht lesen. Hier bestellen.

Unser Spezial „Öko-Diktatur“ gibt es natürlich auch als Geschenk automatisch bei einer Buch- oder DVD-Bestellung in unserem Online-Shop:

Polnische Verbrechen an Deutschen: Nachdem ein BRD-Gericht die Vernichtung der Restauflage des Buches „Dokumente polnischer Grausamkeiten“ angeordnet hatte, hat der herausgebende Verlag das traurige Thema polnischer Verbrechen an Deutschen fortgeschrieben.

In dem Buch „Der Tod sprach polnisch – Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919–1949“ werden neben den polnischen Übergriffen seit 1919 und den Massakern des Bromberger Blutsonntags 1939 auch die polnischen Vertreibungsverbrechen und die Quälereien in polnischen Nachkriegs-Konzentrationslagern ausführlich und schonungslos dargestellt. Die in diesem Band dokumentierten grausamen Fotos unterstreichen die Bilanz des Schreckens, den polnische Chauvinisten und Deutschenhasser im 20. Jahrhundert immer wieder deutschen Zivilisten zufügten. Das Buch „Der Tod sprach polnisch“ ist eine schreiende Anklage gegen die Täter – und entreißt die Opfer dem Vergessen. Hier bestellen.

Alliierter Massenmord an deutschen Zivilisten: Die sogenannten Befreier erschienen in Wahrheit als selbsternannte Richter und Henker. Dies verdeutlicht der kanadische Historiker James Bacque in seinem Standardwerk „Verschwiegene Schuld – Die alliierte Besatzungspolitik nach 1945“.

Bacque belegt: Millionen Deutsche kamen erst nach Kriegsende durch alliierte Hungerblockaden, Vertreibung und Zwangsarbeit ums Leben – unter der Verantwortung vor allem der Westalliierten. Fünf Millionen (!) wehrlose Deutsche – der Autor beweist es akribisch – verhungerten nach dem Krieg in alliierter Militärgewalt.

Das schockierende Erfolgsbuch des berühmten Autors, der von der etablierten Historikerzunft in der Gesinnungsdiktatur BRD totgeschwiegen wird, ist nun in einer aktualisierten Auflage auf dem neuesten Forschungsstand und zu einem sensationellen Sonderpreis erhältlich. Das der historischen Wahrheit verpflichtete Werk „Verschwiegene Schuld“ von James Bacque können Sie hier bestellen.

Wie unsere Vorfahren wirklich waren: Die deutsche Geschichte soll zu einem Verbrecheralbum umgeschrieben werden. Das beginnt schon bei den Germanen, den Urahnen unseres Volkes.

In seinem Buch „Die Geschichte der Germanen“ rückt der Historiker Arnulf Krause das schiefe und ungerechte Bild über unsere Ahnen gerade und verdeutlicht, dass die Geschichte der Germanen eine der wichtigsten historischen Brücken zwischen Spätantike und der Entstehung des Abendlandes war.

Dieser Prozess mündete in der Entstehung vieler europäischer Nationen, von Island bis nach Italien und von Spanien bis nach Russland. Deutlich wird dabei: Unsere Vorfahren waren viel besser als ihr von interessierten Kreisen heute verbreiteter Ruf. Wir können voller Stolz auf dieses Kapitel unserer Geschichte blicken.

Arnulf Krause klärt in seinem Werk „Die Geschichte der Germanen“ auf über Herkunft und Mythen der vielen germanischen Stämme, erzählt von ihren Wanderungen und macht ihre Lebenswelt und kulturellen Leistungen lebendig. Das Buch bieten wir zu einem unschlagbar günstigen Preis von 9,99 Euro an. Hier bestellen.

Übrigens: In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen unter der Rubrik „Von unseren Vorfahren“ eine Fülle an Literatur über die Germanen an, die Sie in dieser Form sonst nirgendwo finden. Das reicht von unschlagbar günstigen, aber prachtvollen Ausgaben der Edda und der „Germanischen Götter- und Heldensagen“ von Felix und Therese Dahn (jeweils nur 7,95 Euro!) über Werke wie Edmund Werbers „Kleiner Runenkunde“ oder Guido von Lists „Das Geheimnis der Runen“ bis zu speziellen Abhandlungen wie Dennis Krügers Sammelbände „Die Germanen – Kultur, Weltanschauung, Kriegsführung“ und „Im Kampf um die Externsteine“ oder Otto Rahns Klassiker „Luzifers Hofgesind“. Alle Germanen-Titel finden Sie hier.

Stöbern Sie in unserem Buchshop nach weiteren Angeboten. Zu jeder Bestellung bekommen Sie COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ (im Wert von 9,90 Euro) gratis obendrauf.

Jetzt fragen Sie sich, was Sie tun müssen, um die COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ als Geschenk zu bekommen? Antwort: Sie müssen nichts tun, nichts ankreuzen oder ausfüllen – das Gratis-Extra wird AUTOMATISCH jeder Bestellung beigelegt, die bis Dienstag, 28. Februar 2023, 24 Uhr, in unserem Online-Shop eintrudelt, egal für welchen Artikel Sie sich entscheiden.

Jetzt zuschlagen – und bei allen Bestellungen über 29,90 Euro schenken wir Ihnen auch noch das Porto! Hier geht’s zur Bestellung!