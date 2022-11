Gasverbrauch explodiert: Kommt der Blackout?

Nach der Entspannung im Oktober und in der ersten Novemberhälfte schlägt die Bundesnetzagentur wegen eines steigenden Gasverbrauchs nun wieder Alarm. Zeit, sich vom System unabhängig zu machen. Wir bieten Ihnen wertvolle Tipps. Unser gesamtes Angebot zur Krisenvorsorge finden Sie hier.



Der Sanktionswahnsinn der Europäischen Union samt Abkehr vom dringend benötigten Gas aus Russland wird in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit zu flächendeckenden Blackouts führen. Das betonte noch vor zehn Tagen der Chef des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK), Ralph Tiesler. Der Spitzenbeamte unterstrich gegenüber diversen Medien, dass man davon ausgehen müsse, dass es „im Winter Blackouts geben wird“.

Gasverbrauch steigt rasant

Tieslers Aussage dürfte viele Menschen überrascht haben, zumal nach dem warmen Oktober und den ebenfalls noch relativ hohen Temperaturen in der ersten Novemberhälfte sich schon eine entspannte Stimmung breitgemacht hatte. Nun aber meldete die Bundesnetzagentur, das zwischen dem 14. November und dem 20. November der Gasverbrauch der Deutschen wegen kälterer Temperaturen um mehr als ein Viertel angestiegen sei.

Damit sei die Gaslage in Deutschland „angespannt“, man könne „eine weitere Verschlechterung der Situation nicht ausschließen.“ Wortwörtlich meldete die Behörde:

„Der Gasverbrauch lag in der 46. Kalenderwoche unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre, ist aber gegenüber der Vorwoche um fast 28 % gestiegen. Die Temperaturen waren 0,7 Grad kälter als in den Vorjahren.“

Steigende Preise

Das große Bibbern geht nun also in doppelter Hinsicht weiter – zu der Kälte in vielen Wohnungen kommt nun auch eine wieder steigende Angst vor einem Blackout. Auch die Gaspreise steigen wieder an.

In Deutschland bereiten sich laut Umfragen etwa die Hälfte der Bürger auf einen Blackout vor. Kein Wunder, mit dem dann endgültigen Atom-Aus in den kommenden Monaten fällt nun auch noch eine Erzeugungskapazität weg, die größer ist als die aller an das Netz angeschlossenen Solaranlagen zusammen. Schon Mitte dieses Jahres warnten renommierte Wissenschaftler verschiedener Institute in der Fachzeitschrift Patterns eindringlich vor einem europaweiten Blackout, weil schon kleine lokale Störungen ein großflächiges Stromnetz aus dem Gleichgewicht bringen und einen totalen Zusammenbruch erzeugen können. Die Gefahr solcher Störungen, so die Forscher, nehme durch die Energiewende noch zu.

Gleichzeitig debattiert die Politik immer lauter über einen neuen Lockdown für Ungeimpfte oder gleich für alle. Das würde die Wirtschaft vollends zerstören. Brechen am Ende sogar die Lieferketten zusammen? Und dann auch noch kein Saft aus der Dose!

