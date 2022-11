Leipzig-Demo: Gewalt ging von der Antifa aus

Am Samstag wurde in Leipzig unter dem Motto „Ami, go home“ für den Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland demonstriert. Lesen Sie alles über den hundertjährigen Krieg des US-Imperiums gegen Deutschland in unserem COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“, das jetzt schon vorbestellt werden kann. Hier mehr erfahren.



von Unser Mitteleuropa

Unser Mitteleuropa berichtete bereits zeitnah in der Serie „Zensierte Massenproteste gegen Ukraine-Krieg und Teuerung“ über die Kundgebung der Anständigen und Gegendemo der Linksfaschisten. Während der Protestzug überwiegend friedlich verlief, kam es bei den Gegendemonstrationen zu teils heftigen Ausschreitungen.

Gegen die Besatzer

Unter dem Motto „Ami, go home“ und „Frieden, Freiheit, Souveränität“ wurde am 26. November in Leipzig gegen die Stationierung amerikanischer Soldaten in Deutschland protestiert. Bei der Versammlung vor dem Bundesverwaltungsgericht nahe dem US-Konsulat forderten die Teilnehmer die USA unter anderem dazu auf, ihre Truppen und Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen.

Aufgerufen zu der Demo hatte Jürgen Elsässer, der Herausgeber des Compact-Magazins. Unter den Teilnehmern befanden sich laut Polizeiangaben überwiegend Mitglieder der „Freien Sachsen“, der „Thüringer Patrioten“ und der AfD.

„Auf alles vorbereitet“

Weil das „linke“ Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ zeitgleich zu diversen Gegendemonstrationen unter dem Motto „No Compact. Elsässer, go home!“ aufgerufen hatte, war die Polizei in der Stadt dennoch mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften unterwegs. Eine Sprecherin äußerte gegenüber dem MDR:

„Wir sind auf alles vorbereitet – auch für den Verlauf des Abends.“

In einer Pressemitteilung zog die Leipziger Polizeidirektion ein erstes Resümee über den Demo-Abend. Probleme habe es demnach insbesondere bei den Gegendemonstrationen gegeben. Dort sei es im Verlauf des Abends vermehrt zu Sitzblockaden und Ausschreitungen gekommen. Mit dem Abbrennen von Pyrotechnik hätten Teilnehmer aus dem antideutschen Spektrum zudem mehrfach gegen die Versammlungsauflagen verstoßen, teilte die Polizei weiter mit. Aus diesem Grund sei der Aufzug gestoppt worden.

Nach mehrfachem Ansprechen der Teilnehmer einer Sitzblockade auf der Friedrich-Ebert-Straße durch unsere Kräfte wird diese nun auf Verfügung der Versammlungsbehörde aufgelöst.

„Die Rechten zu Boden“

Die knapp 1.500 Beamten, die am 26. November im Einsatz waren, verzeichneten zudem mehrere Straftaten. Laut der Pressemitteilung wurden über ein Dutzend Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen mehrfachen Widerstands und tätlicher Angriffe gegen die Polizeibeamten. Darüber hinaus sei es zu Beleidigungen, Körperverletzungen, Diebstahl und Nötigungen gekommen.

Mehrere Gegendemonstranten hätten zudem zu Gewalt gegen die Teilnehmer der „Ami, go home“-Demo aufgerufen. So war auf einem der bei den vielen Gegendemonstrationen mitgeführten Banner beispielsweise „Die Rechten zu Boden“ zu lesen gewesen. An den Gegendemonstrationen nahmen nach Angaben der Polizei insgesamt rund 2.200 Menschen teil.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

