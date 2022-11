„Stern TV“: COMPACT als „Taktgeber“ der Opposition

Die Protestbewegung in diesem Jahr wurde maßgeblich von COMPACT beeinflusst und gefördert. Das müssen mittlerweile auch die Mainstream-Medien einräumen. Um diese wichtige Rolle weiter spielen zu können, brauchen wir die Unterstützung unserer Leser und Zuschauer.

COMPACT ist der Motor der Opposition. Die ARD-Tagesschau kommentierte Anfang September zum Heißen Herbst:

„Dessen Stichwortgeber ist Jürgen Elsässer, Chefredakteur des COMPACT-Magazins, dem wichtigsten Organ der außerparlamentarischen Protestbewegung von rechts: Seit Wochen führt er deren wesentliche Akteure zusammen, von den ‘Querdenkern’ bis zu Parteigängern der AfD.“

COMPACT initiierte auch die Ami-go-home-Kampagne mit der Großkundgebung in Leipzig am 26. November – eine solche Kampfansage an die Besatzer gab es noch nie in der BRD-Geschichte. Zwei Tage zuvor hieß es dazu in einer Reportage von Stern-TV:

Stern-Reporterin: „Wie viel Einfluss hat ein COMPACT Magazin, wie viel Einfluss hat ein Jürgen Elsässer in der Szene?“

Sogenannte Expertin der Amadeu-Antonio-Stiftung: „Einen sehr großen! Das ist ein Taktgeber. Die Creme de la Creme kommt in diesem COMPACT-Magazin zu Wort.”

Wir bedanken uns für die Blumen – obwohl das natürlich als bösartiger Schmäh gemeint war… Jedenfalls hat der politische Gegner den Stellenwert von COMPACT für die Opposition in diesem Land sehr gut erkannt. Aber, liebe Leser, für diese Rolle als publizistisches Sprachrohr und medialer Vereiniger der unterschlichen Oppositionsströmungen müssen wir viel Geld einsetzen. Allein für COMPACT-TV schießen wir im Monat 20.000 Euro zu, und das wird mit dem neuen Studio (eröffnet in Kürze) noch mehr werden – Ausgaben, die wir trotz steigender Zuschauerzahlen nicht gegenfinanzieren können, denn die Sendungen sind kostenlos.

Deshalb bitten wir Sie ganz herzlich um Ihre Unterstützung!

Für kleine Spender: Bitte werden Sie Mitglied im COMPACT-Club. Mit einem Monatsbeitrag von nur 4,95 Euro können Sie unsere TV-Arbeit honorieren. Hier beitreten: compact-club.de

Für größere Spender: Unterstützen Sie uns via Pay Pal oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Am meisten hilft uns ein regelmäßiger Betrag per Dauerauftrag.

Herzlichen Dank, Ihr Jürgen Elsässer