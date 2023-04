Freut Euch auf unsere Doku „Tatort Ramstein“

Am 30. April ist es soweit: „Tatort Ramstein. Die Mordzentrale“ geht online. Nach dem Riesenerfolg von „Tatort Nord Stream“ mit einer Million Zuschauern innerhalb von drei Monaten gehen wir jetzt wieder in die Offensive.

„Tatort Ramstein. Die Mordzentrale“: Die große TV-Dokumentation von COMPACT über den gefährlichsten Ort in Deutschland: Kommandofestung für die Ostfront gegen Russland, Leitzentrale für den Drohnenkrieg, Sinnbild der US-Besatzungsherrschaft. Heute geben wir einen Einblick in das Making-Of des Films.

Die Doku wird für alle Zuschauer kostenlos sein – für uns war sie in der Herstellung teuer. Unterstützen Sie uns bitte bei der Finanzierung: Via Pay Pal unter https://bit.ly/2FsKEhQ oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.