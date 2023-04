Asyl: Landkreise im Aufruhr

Überall im Land regt sich Widerstand gegen Nancy Faesers Asyl-Chaos. Vor allem im Osten der Republik gehen Woche für Woche Hunderte auf die Straße. So auch bei einer Sondersitzung des Görlitzer Kreistags am Dienstag. Wie auch in Prenzlau wurde die Errichtung der Unterkünfte von den Altparteien schließlich durchgeboxt. Lohnt es sich überhaupt noch zu demonstrieren? Und was hat die Innenministerin mit diesem Land vor?

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Prenzlau: Verrat am Wähler

Saporischja: Von wem kam der Beschuss?

Freddy: Bewahren Sie Ruhe

Verboten: Die Trompeten von Mexiko

