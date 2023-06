Freimaurer: Vom Alten Fritz bis Hitler

Das Zentrum der deutschen Freimaurerei lag einst in Preußen – und war eng verbunden mit dem Haus Hohenzollern. Das blieb auch so im Deutschen Reich – bis die Nationalsozialisten alle Logen verboten. In dem neuen Buch Buch „Im Kampf gegen die Logen – Freimaurerei & Nationalsozialismus“ finden Sie nicht nur die wichtigsten anti-freimaurerischen NS-Quellentexte, sondern erfahren auch, welche Nazis selbst Logenbrüder waren. Hier mehr erfahren.

Am Abend des 6. Dezember 1737 treffen sich in der Taverne d’Angleterre in der Hamburger Bäckerstraße der junge holländische Leutnant und spätere königlich-preußische Hofrat Charles Sarry, der niedersächsische Baron Georg Ludwig von Oberg, der Wundarzt Peter Casper, der Advokat und spätere Braunschweiger Legationsrat Peter Stüven, der Importkaufmann Johann Daniel Krafft sowie ein weiterer Mann namens Gustav Schulze.

Der Eigentümer des Lokals, Hans Arbien, gesellt sich zu seinen Gästen. Sarry hat die hohen Herren unterschiedlicher Stände und Berufe nicht nur zusammengerufen, um mit ihnen ein Glas Wein zu trinken. Nein, an diesem Tag will man dem rustikalen Holztisch in der Schänke Geschichte schreiben.

Das Gasthaus in der Altstadt, schräg gegenüber der Hamburger Bank und nur ein paar Minuten fußläufig von Rathaus und Börse entfernt, gilt als Geburtsstätte der Freimaurerei in Deutschland. Sarry und seine Freunde stifteten an jenem Abend in der Schänke feierlich die Loge d’Hambourg – die erste und damit älteste deutsche Freimaurerloge.

Über die Namensgebung war man sich anfangs noch unschlüssig. Dem Text der Gründungsurkunde zufolge wollte die Herrenrunde ihr Kind Heilige Loge des Heiligen Johannes nennen, das Protokoll ist jedoch mit „La Loge de Hambourg“ überschrieben; bei der Mutterloge, der United Lodge of England, ließ man 1740 Bunch of Grapes (Traubenbündel) eintragen. Seit 1765 trägt sie den Namen Absalom zu den drei Nesseln.

In jenem Jahr kappte Provinzial-Großmeister Gottfried Jacob Jänisch alle Verbindungen nach London und führte das System der Strikten Observanz und somit Hochgrade ein. Nachdem sich der überwiegende Teil der deutschen Freimaurer auf dem Konvent von Wilhelmsbad 1872 davon wieder verabschiedete, kehrte man auch in Hamburg zur ursprünglichen Form zurück.

Logenbruder Friedrich

Von der Freien und Hansestadt aus verbreitete sich die Freimaurerei rasch im gesamten deutschen Raum. Zum Zentrum der Bewegung wurde Preußen – in Berlin wurden drei Großlogen ins Leben gerufen: Die Große National-Mutterloge Zu den drei Weltkugeln (gegründet 1740), die Große Loge Royal York zur Freundschaft (gegründet 1752) und die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland (gegründet 1770). Dass sich die sogenannte Königliche Kunst im größten deutschen Teilstaat so stark etablieren konnte, lag vor allem an ihrem größten Förderer: dem Monarchen höchstselbst, Friedrich II., genannt: der Große (1712–1786).

Wie dieser zur Freimaurerei kam, ist überliefert: Sein Vater, der Soldatenkönig Wilhelm I., hatte sich im Jahr 1738 bei einem Tischgespräch abfällig über die Logen geäußert. In der Runde saß auch Graf Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe, der widersprach und sich als Freimaurer zu erkennen gab. Er schwärmte, dass er einem Bund ausgewählter Männer angehöre, die für das Wohl der Menschheit wirkten, indem sie sich und andere sittlich zu veredeln suchten.

Der Kronprinz, der bei diesem Disput zugegen war und Brieffreundschaft zu dem französischen Aufklärer Voltaire pflegte, sah sich in seinen Ansichten bestärkt und war derart beeindruckt, dass er gegenüber dem Grafen den Wunsch äußerte, selbst ein Bruder zu werden. Noch im selben Jahr wurde Friedrich initiiert – symbolträchtig in der Loge d’Hambourg.

Das „Internationale Freimaurer-Lexikon“ schreibt über den Philosophen auf dem Königsthron:

„Friedrich der Große brachte die Freimaurerei nach Berlin, hielt im Schloss Charlottenburg selbst Loge. Er nahm in der ersten Arbeit seinen Bruder Wilhelm auf, später auch seinen Schwager, den Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Bayreuth. Auf die weitere Entwicklung der Freimaurerei in Preußen nahm Friedrich wiederholt Einfluss.“

Als ihm zu Ohren kam, dass die österreichische Kaiserin Maria Theresia – seine Gegnerin in den Schlesischen Kriegen 1740 bis 1745 – das Maurertum ablehne, soll er gesagt haben: „Die Kaiserin hat ganz recht, denn da sie nicht wissen kann, was in den Logen vorgeht, so ist sie auch nicht schuldig, solche zu leiden. Ich aber, der ich es weiß, kann nicht nur solche dulden, sondern ich muss solche auch billig schützen und handhaben.“

Blücher, Scharnhorst, Gneisenau

Anders als mitunter behauptet, hat sich der Alte Fritz auch in späteren Jahren nie vom Freimaurertum distanziert. Sehr wohl wandte er sich aber gegen Tendenzen, die er als Verirrung ansah, etwa das „Templerunwesen der Strikten Observanz“. Noch im Jahr 1777 ließ der König der Großloge Royal York zur Freundschaft folgende Zeilen zukommen:

„Eine Gesellschaft, die nur daran arbeitet, in meinen Staaten alle Tugenden auf fruchtbringende Weise hervorzurufen, kann immer auf meine Protektion rechnen. Dies ist eine rühmliche Aufgabe für einen jeden guten Herrscher, und ich werde nie aufhören, sie zu erfüllen.“

In diesem Geiste wirkten fortan auch andere berühmte deutsche Freimaurer, die zugleich Patrioten waren: Die preußischen Generäle Blücher, Scharnhorst und Gneisenau, die Reformer Stein und Hardenberg, Kaiser Wilhelm I. oder freiheitliche Politiker wie Carl Schurz, Eduard Lasker, Hermann Schulze-Delitzsch oder Gustav Stresemann, um nur einige zu nennen.

Rosenberg greift die Logen an

Erst unter Hitler wurde diese Linie gekappt. Schon zu Zeiten der Weimarer Republik hatten völkische Kreise, vor allem das Ehepaar Erich und Mathilde Ludendorff, heftig gegen die Freimaurerei polemisiert. Bei den Nazis war es Alfred Rosenberg, der in dieselbe Kerbe schlug. Auch wenn der NS-Chefideologe manche Thesen der Ludendorffs als, wie er sagte, „unkritische Übertreibung“ ablehnte, stand er diesen doch in nichts nach. Auch andere NS-Funktionäre wetterten heftig, oft mit antisemitischen Untertönen, gegen die diskrete Gesellschaft, wie man in der einzigartigen Quellensammlung „Im Kampf gegen die Logen – Freimaurerei & Nationalsozialismus“ nachlesen kann.

Rosenberg etwa schrieb in Parteipublikationen von einer „liberal-plutokratischen Logenpolitik“, die er „von der jüdischen Finanz“ gesteuert sah. Innerhalb der deutschen Freimaurerei machte er einen „linken Flügel“ aus, der „in unmittelbarer Abhängigkeit von der französisch-jüdischen Maurerei“ stehe, während „der ‚nationale‘ und ‚christliche‘ Flügel“ sich nur tarne, aber dieselben, gegen das Reich gerichteten Ideen vertrete.

Hjalmar Schacht und das Verbot

Das Logenwesen „als Ganzes“ gehöre, so der Baltendeutsche weiter, „zum alten geistigen Plunder wie die anderen Ideen des 18. Jahrhunderts, die im 19. noch vergrößert wurden“. Daraus folgerte Rosenberg:

„Die deutsche Freiheitsbewegung (NSDAP) hat der Freimaurerei den Kampf angesagt, und Gegensätze dürfen nicht überkleistert, sondern müssen bis zur Entscheidung durchgekämpft werden.“

Dem versuchten die Logenbrüder nach der NS-Machtergreifung mit Liebedienerei entgegenzuwirken. „Sie erniedrigten sich und biederten sich sogar noch an“, schreibt selbst das „Internationale Freimaurer-Lexikon“. Zeugnis davon legt ein Glückwunschtelegramm ab, das die Großmeister der drei preußischen Großlogen am 21. März 1933 an den gerade zum Reichskanzler ernannten Hitler sandten. Darin hieß es:

„Wie wir bisher getreu unseren nationalen und christlichen Überlieferungen bemüht waren, für das Wohl des deutschen Volkes zu werken, so werden wir auch weiter unentwegt der nationalen Regierung treueste Gefolgschaft leisten und alle uns zu Gebote stehenden Kräfte einsetzen zur Mitarbeit an dem Wiederaufbau unseres geliebten Vaterlandes.“

Als ihr Bruder Hjalmar Schacht knapp ein Jahr später von Hitler zum Reichswirtschaftsminister ernannt wurde, mögen sie weiter Hoffnung geschöpft haben. Doch das war vergebens: 1936 wurden alle deutschen Logen geschlossen und die Freimaurerei verboten.

