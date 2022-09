freejanich: Oliver Flesch diskutiert mit Jürgen Elsässer

Schlägt das Regime der Opposition die Köpfe ab? Oliver Janich und Michael Ballweg im Gefängnis, Sucharit Bhakdi und Ken Jebsen im Exil, und jetzt auch noch die Zensurwelle in der Alltagskultur (Stichwort: “Staatsfeind Winnetou”). Zu diesen Themen erschien gerade die neue COMPACT-Spezial “Politische Verfolgung: Ausgelöscht. Weggesperrt. Totgeschwiegen”, das die Grumdlage meines heutigen Gesprächs mit Oliver Flesch bildete.

Themen des Gesprächs waren unter anderem mein Editorial in “Politische Verfolgung” mit dem Titel “Erinnerung an 1984”, der Artikel zu Janichs Verhaftung “Im Schraubstock” und die empörende Haft für Michael Ballweg nebst den Vorwürfen, er habe Geld veruntreut, zu denen der Stuttgart im Interview in dieser Ausgabe Stellung nimmt. Janichs Essay in der Ausgabe “Warum ich ausgewandert bin” liest sich im Lichte der ständig schärferen Repression in der BRD wie ein vergeblicher Warnruf – denn schließlich hat ihn der Tiefe Staat auch in Südostasien aufgespürt.

