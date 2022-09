Feldzug gegen unseren Helden. Vorabdruck aus der Oktoberausgabe von COMPACT-Magazin. Die Bleichgesichter von Ravensburger, ARD & Co. verleumden den großen Menschen- und Friedensfreund Karl May und seine bekannteste Figur. Springen wir unserem roten Bruder zur Seite. _ von Sven Eggers Dass der Zensur- und Verbotswahn woker Eiferer jetzt die Helden unserer Jugend abräumen will, geht zu weit. Im Visier ist unser Selbstverständnis, auf dem Spiel stehen unsere Sehnsüchte, unsere Abenteuer, unsere DNA. Was bilden sich