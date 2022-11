EZB-Irrsinn: Von der Euro-Rettung zur Inflation

Der Euro ist am Ende. Immer mehr ungedecktes Papiergeld wird in Umlauf gebracht, und geradestehen dafür soll am Ende der deutsche Sparer. Ein Auszug aus COMPACT 11/2022 mit dem Titelthema «Krieg gegen Deutschland». Hier mehr erfahren.

Im September sprang die Inflationsrate in Deutschland auf zehn Prozent – den höchsten Wert seit 1951. Zu dieser Geldentwertung im Inneren tritt die Geldentwertung nach außen: Der Euro rutschte unter die Parität und kostet seitdem weniger als ein US-Dollar. Das alles ist kein corona- oder kriegsbedingtes Unglück, sondern wurde geplant: Im Juli 2021 machte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, eine erstaunliche Ankündigung.

Der Euro ist längst zu einer zweiten italienischen Lira geworden.

Ihr Institut werde die Leitzinsen so lange im negativen Bereich lassen oder noch weiter senken, bis «die Entwicklung der zugrunde liegenden Inflation hinreichend fortgeschritten ist». Traurig, aber wahr: Im Turm der Notenbank im Frankfurter Ostend residiert eine Bürokratin, die die Entwertung der eigenen Währung für ein erstrebenswertes Ziel hält.

Der Weg in den Abgrund

Die europäische Gemeinschaftswährung ist längst zu einer zweiten italienischen Lira geworden, wie viele konservative Ökonomens es schon in den 1990er Jahren vor seiner Einführung vorausgesagt haben. Doch wie konnte es so weit kommen? Der Beginn der Ära des Wahnsinns lässt sich genau datieren. (…)

Zurück blieben im wahrsten Sinne des Wortes Ruinen, wenn man sich alleine die vielen pleite gegangenen Bauprojekte vergegenwärtigt, die zwischen Dublin und der Costa Brava gestoppt werden mussten. Es setzte allerdings mitnichten ein heilsamer Schock ein. Ganz im Gegenteil: Insbesondere südlich der Alpen ist man bis heute fest davon überzeugt, dass massive Verschuldung der allein selig machende Weg zum wirtschaftlichen Glück ist.

Deshalb ist man auch so erpicht darauf, das wichtigste Amt auf unserem Kontinent, den EZB-Vorsitz, immer mit einem Vertreter der eigenen Inflationsideologie zu besetzen. Um es zugespitzt zu formulieren: Wen interessiert die Wahl einer EU-Kommissionsvorsitzenden Ursula von der Leyen, wenn man die EZB-Präsidentschaft bestimmen kann? Die durchaus noch konservative Geldpolitik, die der Niederländer Wim Duisenberg als erster Amtsinhaber von 1998 bis 2003 betrieb, wurde von seinen Nachfolgern ins glatte Gegenteil verkehrt.

Unter dem Franzosen Jean-Claude Trichet (Amtszeit von 2003 bis 2011) begann im Zuge der Griechenland-Krise der systematische Ankauf von Staatsanleihen hoch verschuldeter Euro-Mitgliedsländer. Dies ist bis heute das bevorzugte Mittel der Umverteilung geblieben, da man hier weniger Widerstände der Öffentlichkeit brechen muss als bei fiskalischen Maßnahmen wie dem 2020 aufgelegten Corona-Wiederaufbaufonds. (…)

Klimadiktatur und Geldsystem

So wird bislang noch überhaupt nicht wahrgenommen, dass alleine der negative Target-Saldo Italiens in diesem Spätsommer auf einen neuen Rekordwert von über 600 Milliarden Euro gestiegen ist – also auf eine höhere Summe als während des Höhepunkts der Euro-Krise vor zehn Jahren.

Die seit dem November 2019 amtierende EZB-Chefin und frühere IWF-Direktorin Lagarde wird sich darüber sicherlich keinen Kopf machen. Ihr kommt der zweifelhafte Verdienst zu, alleine von Anfang 2020 bis zum Sommer 2021 so viele neue Euros in Umlauf gebracht zu haben wie ihr Vorgänger Mario Draghi, der das Geld immerhin mit der «Bazooka» – so sein eigner Begriff – verteilte, in seiner gesamten Amtszeit.

Als das Bundesverfassungsgericht im Mai 2020 in einem aufsehenerregenden Urteil feststellte, dass die EZB die Verhältnismäßigkeit ihres schon seit 2015 bestehenden Wertpapierkaufprogramms PSPP zu wenig geprüft habe, antwortete die gebürtige Pariserin in einem Interview mit dem Handelsblatt lediglich: «Wir bleiben unerschütterlich.» Und der Irrsinn nimmt immer gefährlichere Züge an. (…) Ende der Textauszüge.

Den vollständigen Beitrag lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von COMPACT-Magazin mit dem Titelthema «Krieg gegen Deutschland». Hier bestellen.