EU: Aufstand gegen deutschen Asyl-Irrsinn

Aus Sicht vieler EU-Staaten ist das Maß nun endgültig voll. Egal ob unter einer Kanzlerin Angela Merkel oder einem Kanzler Olaf Scholz – Deutschland verfolgt eine für den gesamten Kontinent selbstmörderische Politik der offenen Grenzen. Diese sorgt in ganz Europa für einen Verfall der inneren Sicherheit, für astronomische Kosten – und leider auch für den Verlust vieler Menschenleben, die bei den zahlreichen Tötungsdelikten der Zugewanderten verlorengehen.

„Leere Worthülsen reichen nicht“

So äußerte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gegenüber der Welt:

„Leere Worthülsen werden nicht ausreichen. Es braucht endlich ein klares und deutliches Bekenntnis zur Verstärkung des Außengrenzschutzes und zum Einsatz entsprechender finanzieller Mittel aus dem EU-Budget dafür, sonst wird Österreich die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates nicht mittragen können.“

Nehammer ist dabei nur der Sprecher einer breiter aufgestellten Gruppe von EU-Staaten, die endlich Änderungen in der Asylpolitik einfordern, die zwar seit Jahren angekündigt, dann aber immer wieder von Berlin sabotiert werden. So wandten sich vor dem Brüsseler Gipfel in einem Schreiben acht EU-Regierungschefs an die EU-Spitze in Brüssel. Es handelte sich um die Ministerpräsidenten von Österreich, Litauen, Lettland, Estland, Dänemark, Griechenland, der Slowakei und Malta. Sie äußerten:

„Unserer Meinung nach ist das aktuelle Asylsystem kaputt und es profitieren vor allem zynische Menschenschmuggler, die aus dem Unglück von Frauen, Männern und Kindern ihren Vorteil ziehen.“

Neue Asyl-Rekordzahlen

Klare und überfällige Worte, bei denen aber leider zu befürchten ist, dass man in Berlin einmal mehr die Ohren auf Durchzug stellt. Der Problemdruck aber wächst. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der illegalen Grenzübertritte an der EU-Außengrenze auf über 330.000 und damit auf den höchsten Stand seit 2016 geschnellt. Die Zahl der Asylanträge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 51 Prozent auf 954.000 an.

Die deutsche Regierung verhält sich in der Frage eines eigentlich notwendigen Grenzschutzes schon seit über einem Jahrzehnt hinhaltend. Immer wieder spricht man von einem Abschluss von Rücknahmeabkommen mit den Ländern, aus denen die Migranten kommen. Doch auch auf diesem Feld passiert so gut wie überhaupt nichts. So wurden die letzten Rücknahmeabkommen 2020 mit Weißrussland und 2014 mit den Kapverden geschlossen.

Weil auf dieser Ebene also kaum Fortschritte erzielt wurden, erhält die Idee eines EU-Grenzzauns immer mehr Zustimmung. Vor zwei Wochen besuchten der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer und der bulgarische Präsident Rumen Radew gemeinsam den Grenzzaun an der türkisch-bulgarischen Grenze. Nehammer forderte die EU, den Bulgaren die Kosten in Höhe von zwei Milliarden Euro für den Grenzzaun zurückzuerstatten.

„Barrieren zum Schutz der Außengrenze notwendig“

Nehammer hat seine Forderungen mittlerweile sogar noch ausgeweitet. In einem gestern veröffentlichten Interview mit der Bild forderte er als erster EU-Regierungschef sogar die Errichtung eines Grenzzauns über die gesamte EU-Außengrenze hinweg.

Wörtlich sagte der österreichische Bundeskanzler:

„Physische Infrastruktur und Barrieren sind notwendig, um diese Außengrenzen zu schützen.“

Leider muss man mittlerweile feststellen, dass die Migrationspolitik der EU durchaus zielführend sein könnte, wenn Deutschland nicht wäre. Nirgendwo sonst auf der Welt scheint die gefährliche Utopie zu herrschen, man könne auf jeglichen Grenzschutz verzichten. Dies bezeichnete selbst der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) einmal als „Herrschaft des Unrechts“, ohne dann an diesen Zuständen zu ändern, als er selbst Bundesinnenminister wurde. Die Ära einer atemberaubend hohen Migration scheint noch nicht zu Ende zu sein.

