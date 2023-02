Pink-Floyd-Legende: Ukraine-Krieg wurde provoziert

Der Mitbegründer der weltberühmten Rockband Pink Floyd Roger Waters hat vor dem UN-Sicherheitsrat alle Kriegsparteien in der Ukraine zum Frieden ermahnt. Das reicht schon, um ihn in die Pfanne zu hauen. Wer Öl ins Feuer gießt, beleuchtet die Februar-Ausgabe des COMPACT-Magazins ausführlich. Hier mehr erfahren.

Der britische Sänger, Bassist, Komponist und Musikproduzent Roger Waters ist am gestrigen Mittwoch per Video der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zugeschaltet worden. Russland hatte den Auftritt angeregt. Waters, der 1965 die berühmte Rockgruppe Pink Floyd („The Wall“) mitgegründet hatte und dort bis 1985 sang und den Bass zupfte, verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine, betonte aber, dass dieser „nicht unprovoziert“ geschehen sei.

Waters, heute 79 Jahre alt, sagte in New York Folgendes:

„Die Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation war illegal. Ich verurteile sie auf das Schärfste. Aber die russische Invasion der Ukraine war nicht unprovoziert. Deswegen verurteile ich auch die Provokateure auf das Schärfste.“

Die Waters-Stellungnahme rief sogleich die üblichen Verdächtigen auf den Plan. Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja warf dem Musiker vor, „russische Desinformation und Propaganda“ zu akzeptieren.

Der stellvertretende US-Botschafter Richard Mills ätzte über die Pink-Floyd-Legende: „Seine Qualifikationen, zu uns als Experte über Waffenkontrolle oder europäische Sicherheitsbelange zu sprechen, erscheinen mir weniger einleuchtend.“

Unerwünschte Person

Waters, der als Solokünstler noch immer auf der Bühne steht, hatte bereits Ende vergangenes Jahres dem ukrainischen Präsidenten Selenski „extremen Nationalismus“ vorgeworfen und rief den Westen auf, Waffenlieferungen an Kiew einzustellen.

In Krakau wurde Waters von polnischen Verantwortlichen daraufhin zur unerwünschten Person erklärt, in Frankfurt fordern verschiedene antideutsche Gruppen die Absage eines Waters-Konzerts. Dem Künstler, der sich mehrfach kritisch über das israelische Vorgehen gegen Palästinenser geäußert hat, wird vorgeworfen, „Antisemit, Verschwörungstheoretiker und Israel-Hasser“ zu sein.

