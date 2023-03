Elsässers Kriegstagebuch: USA gegen Ukraine

Während Deutschland durch den Bau einer Panzerfabrik in der Ukraine eine zweifelhafte Spitzenposition in den Kriegshandlungen einzunehmen scheint, vermeldet die CIA, dass die Anschläge auf Nordstream2 seitens der Ukraine verübt worden sein sollen. Welche Rolle Polen und Deutschland dabei selbst spielen, sehen Sie jetzt in dieser kurzen Zusammenfassung der letzten 7 Tage in Elsässers Kriegstagebuch.

0:07 – Rheinmetall will Panzer-Fabrik in Ukraine

2:31 – Nord-Stream-Eigentor: CIA beschuldigt Ukraine

3:52 – Nord-Stream-Terror: Die polnische Spur

6:29 – Trailer: Die Kriegshexen

