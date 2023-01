Elsässers Kriegstagebuch: Polens Erpressung

Polen und andere NATO-Mitglieder erpressen Deutschland, um endlich dessen Panzerlieferungen umgesetzt zu wissen. Derweil erhält die Bundeswehr einen neuen Oberbefehlshaber.

Eine Zusammenstellung kriegsspezifischer Meldungen und Kommentare aus COMPACT.Der Tag der vergangenen Woche – mit dabei: Chefredakteur Jürgen Elsässer mit seinen analytischen Spitzen gegen den Mainstream.

0:12 – Lambrecht-Rücktritt (Kurzmeldung)

0:26 – Patriot-System-Verlegung (Kurzmeldung)

0:51 – Polens Drohung (Kurzmeldung)

1:06 – Challenger-2-Lieferung (Kurzmeldung)

1:31 – Pistorius folgt Lambrecht: Noch ein Trottel! (Brennpunkt)

2:54 – Nord-Stream-Zoff: Reparieren oder bombardieren? (Brennpunkt)

4:24 – Warschau wird nicht auf grünes Licht aus Berlin warten (Studiogespräch)

5:17 – Ramstein: Treffen der Panzerkrieger (Kurzmeldung + Brennpunkt)

6:57 – James Bacque: Verschwiegene Schuld

Die alliierte Besatzungspolitik in Deutschland nach 1945 (Buchvorstellung)

Abonnieren Sie Jürgen Elsässers Kanal, um keinen Kriegstagebucheintrag mehr zu verpassen!

Wie uns Polen schon einmal in den Krieg getrieben hat und warum sich aufgrund massenhafter polnischer Verbrechen an Deutschen jegliche Reparationsforderung verbietet, haben wir in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ akribisch herausgearbeitet. Unsere Antwort an Warschau können Sie hier bestellen.