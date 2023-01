Neuguinea: Unter Zauberern und Kannibalen

In Neuguinea und auf anderen pazifischen Inseln wurden die Deutschen mit archaischen Riten und Gebräuchen konfrontiert. Ein exklusiver Auszug aus unserer demnächst erscheinenden Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“.

_ von Philippe Jordan

Ähnlich wie in Westafrika lebte auf den Pazifikinseln eine eingeborene Bevölkerung, die sich in unzählige Stämme gliederte. Diese bedienten sich verschiedener Sprachen, hatten unterschiedliche Kulturen und voneinander abweichende Herrschaftssystemen. Sofern von einer Religion gesprochen werden kann, glaubten die Melanesen und Papua an die Wirksamkeit verderblicher Naturgewalten, darüber hinaus pflegten sie animistische Vorstellungen.

Häufig bekämpften sich die Inselbewohner untereinander, und mit Ausnahme von Samoa war der Kannibalismus weit verbreitet. Vor allem die Stämme auf dem Bismarckarchipel und in Kaiser-Wilhelms-Land praktizierten Menschenfresserei. Dieser beschränkte sich keineswegs auf feindliche Eingeborene, die regelmäßig geschlachtet und verspeist wurden, sondern schloss auch weiße Händler, Missionare und Schiffbrüchige mit ein. Die meisten Stämme in Melanesien und Neuguinea, vor allem aber die Papua, befanden sich zum Zeitpunkt der deutschen Besitzergreifung bezüglich ihres Kulturstandes und ihres Seelenlebens noch vielfach auf der Stufe des Steinzeitalters.

Gefürchteter Todeszauber

Die deutschen Erwerbungen in der Südsee konnten nicht nach vorab verhandelten Verträgen mit den Eingeborenen erfolgen. Die Stämme befanden sich auf einem Kulturstand, der sie unfähig machte, solche Vereinbarungen überhaupt zu begreifen. Dämonenangst und Geisteraberglaube gehörten zum Grundrepertoire der Kultur unter den Papua.

Dies prägte ihr ganzes Leben, wobei zwei Arten von Zauberei zu unterscheiden waren: Die eine, die auf Glück und Wettervorhersage, auch mit Geistern und Toten in Verbindung steht, war die harmlose Variante. Furchtbar hingegen war die andere, der Todeszauber. Dieser beherrschte die Gemüter aller Bewohner ungemein. Er vergällte den Menschen das Leben, vergiftete das Verhältnis zwischen den Stämmen, machte Frieden und Freundschaft schier unmöglich. Jene Magie galt als schlimmste Gemeinheit und wurde vor allem bei Rachefeldzügen immer wieder angewandt.

Es fehlte darüber hinaus aber auch an eingeborenen Oberen, deren Autorität sich über mehr als das eigene überschaubare Dorfgebiet erstreckte. Folglich wurden Verhandlungen mit Großbritannien geführt, das den Südosten Neuguineas für sich beanspruchte, während die Niederlande die gesamte westliche Hälfte in Besitz genommen hatten.

Das Hissen der deutschen Reichsflagge wurde schließlich durch die Kaiserliche Marine und nicht durch einen Handelsvertreter vollstreckt. Andere Gebiete der Südsee wurden von Berlin hinzugekauft. Die mikronesischen Marianen und Karolinen beispielsweise wurden von Spanien, nachdem die Iberer 1898 den Krieg um die Philippinen gegen die USA verloren hatten, an Deutschland verkauft. (…) Ende des Textauszugs.

