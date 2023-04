Elsässers Klassiker – endlich wieder erhältlich

Mein Buch „Nationalstaat und Globalisierung“ war 2009 der Eisbrecher zwischen Links und Rechts. Mein Plädoyer für einen sozialen Patriotismus fasst auch heute noch alle Argumente gegen die antinationalen Irrtümer der Achtungdsechziger bündig zusammen. Endlich ist das Buch wieder erhältlich – aber einzig und allein im COMPACT-Shop.

„Nationalstaat und Globalisierung“ hatte den Untertitel „Als Linker vor der Preußischen Gesellschaft“. Tatsächlich fußte das Buch auf einem Vortrag, den ich im Sommer 2008 vor der Preußischen Gesellschaft im Hilton-Hotel am Berliner Gendarmenmarkt gehalten hatte. Ich galt damals noch als Linker und verstand mich auch so, aber war schon nicht bereit, mich den Abgrenzungsritualen der Szene zu beugen und nahm die Einladung von Preußen-Chef Tschapke gerne an.

Mein damaliger Arbeitgeber, die Tageszeitung Neues Deutschland (heute ND), war nicht amüsiert, wie man sich denken kann. Wegen andauernder „Rechtsabweichung“ kam ich in der Redaktion immer mehr unter Druck und wurde im Januar 2009 dann final gekündigt. Als das Buch, verlegt von Manuscriptum, auf den Markt kam, war ich also schon exkommuniziert – nicht nur beim ND, sondern auch beim Freitag. Von der Jungen Welt war ich ja schon 2008 gefeuert worden. Mit „Nationalstaat und Globalisierung“ begann ich einen neuen Weg „nicht links, nicht rechts, sondern vorn“, der schon 2010 zur Gründung von COMPACT-Magazin führen sollte.

Als das Buch im April 2009 in den Handel kam, schrieb ich in weiser Voraussicht: „Kaum sagt man ein kluges Wort, und schon ist man ein Nationalist? Das linke Establishment wird dieses Buch attackieren, weil es sich dem Neusprech und den Lügen des Globalismus verweigert. Dabei bin ich nicht deswegen für die Verteidigung der Nationalstaaten, weil ich ein Freund des Nationalismus, sondern weil ich ein Freund der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit bin. Die Demokratie und damit die Einflußmöglichkeiten der unteren Klassen lassen sich eben nur verteidigen im Rahmen strukturierter Nationalstaaten.“

„Lesenswert und erfrischend“

Obwohl bei den Linken mehrheitlich in Ungnade gefallen, überzeugte meine Argumentation einige Sozialisten, die sich unabhängiges denken noch bewahrt hatten.

So verfasste der damalige SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Brodkorb eine positive Rezension: „Elsässer erinnert daran, dass die Nation kein rechtes, sondern historisch ein ausgesprochen linkes Projekt gewesen sei. Mit der Nation hätte das Volk im Rahmen der Demokratie überhaupt erst die politische Bühne der Geschichte betreten: ‚Mein Plädoyer für den Nationalstaat halte ich also nicht, weil ich Nationalist, sondern weil ich Demokrat bin.’“ Brodkorbs Fazit: „Lesenswert und erfrischend sind seine {Elsässers} Gedanken allemal. Also: KAUFEN!“

Allerdings lehnte er die Querfront-Conclusio meines Buches ab: „Warum Elsässer aber nun ausgerechnet gemeinsam mit der demokratischen Rechten den Nationalstaat retten will, erfährt der geneigte Leser nicht. Offenbar hält er die Lage für so aussichtslos, dass aus seiner Sicht der Globalisierung nur mit einer letzten kollektiven Kraftanstrengung in den Arm gefallen werden kann. Warum nun ein entsprechender Erkenntnisprozess auf Seiten der Linken allerdings unwahrscheinlicher sein soll als ein funktionsfähiges lagerübergreifendes Bündnis von links bis rechts, das bleibt des Autoren Geheimnis.“

Finanzkapital und Krieg Paul Schreyer, später selbst ein erfolgreicher Buchautor, fasste in der Wochenschrift Ossietzky den Inhalt von wohlwollend zusammen: „Der in der Linken nicht unumstrittene Autor beschreibt hier in einfachen Worten, wie es zur Krise kam und wer bis jetzt daran verdient (z. B. die Bank J. P. Morgan). Immer wieder auf den Buchtitel Bezug nehmend regt Elsässer an, den Nationalstaat in seiner Bedeutung zu reaktivieren, um der ungebremsten Finanz-Globalisierung entgegentreten zu können. Sieben kurze, leicht verständliche Kapitel reichen ihm, um den großen Bogen der Weltlage zu spannen. (…) Im Kapitel ‚Fiktives Kapital, realer Krieg‘ zeigt Elsässer schließlich die verdeckte Beziehung zwischen Militarisierung und Finanzspekulation.“ Und weiter: „Zitat aus dem Buch: ‚Tag für Tag flossen im Jahr 2007 etwa drei Milliarden Dollar netto vom Ausland in die USA. Was macht die Anleger so sicher, dass sie ihr Geld zurückbekommen? (…) Der Dollar ist zwar nicht mehr durch Gold, wohl aber durch militärische Gewalt gedeckt. (…) Daß sie (die US-Regierung) ein Land wie den Irak, wo die zweitgrößten Ölvorkommen weltweit vermutet werden, unter ihre Kontrolle bekam, verschaffte ihr an den internationalen Kreditmärkten Bonität.‘ Dass der Kampf für mehr Demokratie und für eine menschliche Wirtschaftsordnung nur über den Weg des Nationalstaats erfolgreich sein wird, kann wohl als zentrale These des lesenswerten Buches gelten.“

