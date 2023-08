Elsässer beim Sommerfest: Das Volk muss an die Macht

Beim COMPACT-Sommerfest in Sachsen-Anhalt am vergangenen Wochenende redete Chefredakteur Jürgen Elsässer Klartext. Wir dokumentieren hier seine Rede. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig so tolle Veranstaltungen durchführen können: Via Pay Pal oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.



„Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Ich habe 2015 gesagt, wenn die ReGIERung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Ich habe 2020 angesichts des Lockdowns gesagt: Wenn die ReGIERung das Volk einsperren will, dann muss das Volk die ReGIERung einsperren.

„Ich bin ein Putin-Unterstützer“

Und ich sage jetzt angesichts des galoppierenden Gender- und Transenwahns: Wenn sich die Regierung nur um die Wärmsten der Warmen kümmert, dann müssen wir uns um die Ärmsten der Armen kümmern, unsere deutschen Landsleute. Wenn über COMPACT im Mainstream berichtet und gehetzt wird, dann ist meist die Rede davon, dass wir Putin-Versteher sind – ein schlimmer Vorwurf. Ich für meinen Teil kann das dementieren. Ich bin kein Putin-Versteher, sondern ich bin ein Putin-Unterstützer. Ich will, dass die NATO und vor allem die USA, die Briten und unsere polnischen Nachbarn ordentlich einen auf den Sack kriegen in der Ukraine.

Ich freue mich, dass in diesen letzten zwei, drei Tagen die russischen Truppen große Geländegewinne in der Nord-Ukraine bei Kupjansk erzielt haben, denn ich weiß, mit jedem Kilometer, den die russischen Truppen vorrücken, kommt der Tag der deutschen Freiheit näher. Wir sind ein besetztes Land, die Amerikaner sind die Besatzungsmacht. Alles was die Amerikaner schwächt ist gut für Deutschland. In diesem Sinne auch einen herzlichen Gruß nach Schwarz-Afrika und in die Sahel-Zone, wo mittlerweile viele Länder, zuletzt der Niger, sich aus der tödlichen Umklammerung der Amerikaner und vor allem der habgierigen Franzosen gelöst haben und ich sich das Militär mit dem Volk verbündet.

„Erster Kriegsakt gegen Deutschland seit 1945“

Haut dem Franzmann auf den Sack! Und ich sage ganz deutlich: Afrika den Afrikanern. Sowie ich sage: Europa den Europäern und Deutschland den Deutschen. Wir sind für eine multipolare Welt. Und Deutschland muss dabei eine vorantreibende Rolle spielen, aber das geht nur in Freundschaft zu Russland. Man muss sich das überlegen: Selbst in den kältesten Zeiten das Kalten Krieges waren die Russen, damals noch die Sowjets, zuverlässige und preisgünstige Lieferanten für uns in Sachen Öl und Gas. Das ist jetzt zerschossen worden.

Der Anschlag auf Nord Stream 2 war der erste Kriegakt auf Deutschland seit 1945. Und die Amerikaner wollen uns nur ihr schmutziges Fracking-Gas für den achtfachen Preis verkaufen. Verallgemeinert kann man sagen: Immer wenn es zwischen Deutschland und Russland gestimmt hat, egal ob unter Kanzler Bismarck oder unter Kanzler Willy Brandt, war das nicht nur gut für unsere beiden Völker, sondern für den gesamten Kontinent.

Und immer, wenn die Anglo-Amerikaner von Menschenrechten reden, meinen sie Schürfrechte. Sie spielen die Menschenrechtsfrage hoch und zünden die Ukraine an, weil sie die Bodenschätze des Donbass und aus Sibirien unter ihre Fuchtel bekommen wollen. Aber dagegen steht Wladimir Putin und die russische Armee – vielen Dank!

„Russen drin und Deutschland oben halten“

Und wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann doch diejenige: Deutsche und Russen dürfen sich nie wieder gegeneinander hetzen lassen. Druschba sage ich. Der erste NATO-Generalsekretär, ein Brite namens Lord Ismay, hat als Ziel der NATO ausgegeben: Die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Für unsere Europa-Politik als Patrioten muss das Gegenteil gelten. Wir wollen die Russen drin, die Amis draußen und die Deutschen oben halten.

Liebe Freunde, wir sind in einer interessanten Phase. Die Stimmung im Land dreht sich, das zeigt sich auch an den Wahlergebnissen der AfD – Beispiel Thüringen. Björn Höckes Landesverband liegt jetzt mit 34 Prozent an der Spitze der Umfragen und wir wissen, dass die CDU Anfang der 90er Jahre im Freistaat Thüringen mit nur 41% die absolute Mehrheit hatte, wenn zB die FDP und Linke rausfallen.

Das ist auch nächstes Jahr wieder möglich und dann kann Björn Höcke mit der absoluten Mehrheit zeigen, was eine Blaue Wende bedeutet und ganz Deutschland faszinieren. Nur vor einer Sache müssen wir auf der Hut sein, und das ist der Verrat in den eigenen Reihen. Ich sage nur ein Stichwort: Giorgia Meloni in Italien. Sie kam als rechte Wunderfrau an die Macht, hat mit alten Symbolen kokettiert und kaum ist sie im Amt, macht sie die Politik der Amerikaner.

„Die Parteien haben uns immer wieder verraten“

Das heißt, sie liefert Waffen in die Ukraine. Willfähriger als die vorherige Linksregierung. Und sie kürzt den eigenen italienischen Landsleuten die Armutsfürsorge, während die Flüchtlinge übers Mittelmeer in steigender Zahl an Land kommen dürfen. Das ist keine patriotische Politik, sondern das ist anti-patriotische Politik zugunsten der Amerikaner. So etwas darf in der AfD nicht passieren.

Wir von COMPACT sind keine Parteizeitung. Wir unterstützen die AfD, wo sie nach vorne marschiert. Aber wir haben die AfD auch schon kritisiert, wenn sie den Schwanz eingezogen und der CDU nach dem Munde geredet hat, Beispiel Frauke Petry, oder andere, die an der Spitze ihr Unwesen getrieben haben.

Diese notwendige Funktion als Wächter wollen wir auch weiterhin wahrnehmen und die AfD, wo es geht, unterstützen und ihr Ansporn bieten, aber auch Kritik an ihr üben, wo es nötig ist. Wir brauchen eine ReGIERung nicht unbedingt von einer bestimmten Partei, denn Parteien haben uns in der Vergangenheit immer wieder verraten, seien es die NAZl-Parteien, oder die Kommunisten-Parteien oder die CDU oder die SPD – oder wer auch immer.

Wir vertrauen nicht den Parteien, sondern wir vertrauen letztlich nur auf die Kraft des Volkes. Wir brauchen eine ReGIERung aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk. Und wenn die AfD dafür die Tür öffnet, dann wäre es wunderbar. Geben wir weiter Gas. 2024 wird ein entscheidendes Jahr. COMPACT will in der Offensive bleiben. Mit Ihrer Unterstützung werden wir immer stärker. Vielen Dank.“

Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig so tolle Veranstaltungen durchführen können: Via Pay Pal oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.