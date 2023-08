GEZ-TV: Triggerwarnung vor Otto Waalkes-Show

75. Geburtstag von Deutschlands Kult-Komiker Otto Waalkes. 50 Jahre Otto-Show. Gleich zwei Jubiläen. Der Zwangsgebühren-Sender WDR stellt frühe Folgen der TV-Shows in die Mediathek – allerdings mit Triggerwarnung…

Nach aktuellem Wokeness-Maßstab sind alle westlichen Kulturpraktiken, die älter als zehn Jahre sind, heutigen Safe-Space-Bewohnern nicht mehr zumutbar. Da sich die Vergangenheit aber nicht vollständig canceln lässt, muss man Schutzbedürftigen zumindest die Chance geben, sich seelisch darauf vorzubereiten und ihr Herz mit Eisen zu wappnen.

Im Klassiker-Regal einer Bibliothek dürfte man kein Buch mehr finden, das den Wokeness-Test (Stand 2023) bestehen könnte. Schließlich warnt Amazon Prime bereits bei Filmen ab 12 vor Szenen mit rauchenden Personen. Was für ein Schocker: Die Hauptdarstellerin mit Kippe! Das reicht für lebenslange Traumata.

Als jetzt der 75. Geburtstag der Komik-Legende Otto Waalkes vor der Tür stand, mussten sich Redakteure des Zwangsgebührensenders WDR in Gewissensqual gewunden haben: Kann man die alten Filme von ihm wiederholen? Einst galt Otto als harmloser und unpolitischer Komiker, sein Spielfilmdebut „Otto – Der Film“ (1985) lockte in der unwoken BRD ganze 15 Millionen Zuschauer.

Aber 2020 hat ein alter, weißer, aber ultrawoker Kritiker des Berliner Stadtmagazins Tip den Film mit seinem 10-jährigen Sohn gesehen. Daraus wurde wider Erwarten ein „verstörendes Erlebnis“. Sein Kommentar:

„Vermutlich könnte man auch über den nicht immer unterschwelligen Sexismus in Ottos Werk eine ganze Abhandlung verfassen, aber ich widme mich an dieser Stelle den rassistischen Klischees. An mehreren Stellen im Film werden schwarze Menschen diffamiert. Das N-Wort fällt und es gibt eine ganze Szene, in der Otto gemeinsam mit einem dunkelhäutigen US-Soldaten (gespielt von Günther Kaufmann) einen Trickbetrug durchzieht und den afroamerikanischen GI, den er auch noch ,Herrn Bimbo‘ nennt, einer älteren Dame als Sklaven verkauft.“

Dass diese Szene jedoch eindeutig weißen Rassismus parodiert, scheint dem Autor zwar zu dämmern, dennoch: Eine solche Plumpheit sei nicht mehr zeitgemäß „und daher besteht Redebedarf“. So ein „Redebedarf“ gilt drei Jahre später bereits als zu liberal. Nein, „Otto – Der Film“ kann man 2023 auf keinen Fall ausstrahlen. Aber wie steht es um die früheren Otto-TV-Shows ab 1973?

Da riskierte der WDR das schier Unglaubliche: Er präsentiere neun Folgen der Show – „ungekürzt und friesisch-derb“ in seiner Mediathek: „Otto Waalkes pur, ganz alleine, unverwechselbar.“ Nur – wer auf Start drückt, kriegt erst einmal eine Triggerwarnung zu lesen:

„Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend bezeichnet werden.“

Supersensible Wokies sollten also gleich abschalten, während Ewiggestrige für ihr Lachen zumindest schämen sollten. Am Schlimmsten sind natürlich jene Zuschauer, die überhaupt nichts „Schlimmes“ in diesen Shows finden können.

