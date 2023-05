EIL: Freispruch für Prof. Sucharit Bhakdi!

Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin

Hintergrund: Zur Bundestagswahl 2021 kandidierte der Corona-Kritiker und frühere Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, für die maßnahmenkritische Partei Die Basis. Während des Wahlkampfes nahm der Wissenschaftler kein Blatt vor den Mund und kritisierte auch das Impf-Regime in Israel.

Das Land ging damals bei allen Massenimpfungen voran und wurde deshalb in den Medien auch schon mal als großes Versuchslabor von Biontech und Pfizer bezeichnet. Bhakdi zollte dem jüdischen Volk großen Respekt, bemerkte aber, dass Israel inzwischen zur „lebenden Hölle“ geworden sei. Obwohl sich diese Aussage erkennbar nur auf die staatlichen Corona-Maßnahmen bezogen, wurde ihm Antisemitismus unterstellt. Die Staatsanwaltschaft Kiel eröffnete ein Verfahren wegen Volksverhetzung, stellte dieses aber bald wieder ein.

Offensichtlich gab es es daraufhin Druck von oben, denn im Mai 2022 zog die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins den Fall an sich und erhob Anklage. Dabei ging es nicht nur um die Israel-Aussagen, sondern auch um einen Wahlkampfauftritt als Spitzenkandidat der Basis am 24. September 2021 in Kiel.

Der renommierte Mikrobiologe hatte sich – ohne sich diese Aussage zu eigen zu machen – auf Berichte von Shoah-Überlebenden berufen, die in der israelischen Impfkampagne eine Wiederholung der Geschichte und die „Einleitung eines zweiten Holocaust“ sahen.

▶️ Vor wenigen Minuten hat das Amtsgericht Plön Bhakdi in allen Punkten freigesprochen.

