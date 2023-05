Duma-Sprecher: „Polen soll Ostdeutschland zurückgeben“

Der Vorsitzende des russischen Parlaments. Wjatscheslaw Wolodin, sorgt mit einer sensationellen Äußerung für Aufsehen, die in Polen einigen Unmut hervorrufen dürfte. Mit unserem Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ zeigen wir, warum die Reparationsforderungen keine Grundlage haben. Lesen Sie, was Polens Regierung verschweigt und Berlin nicht zu sagen wagt. Hier mehr erfahren.



Die polnischen Forderungen in der gegen Deutschland losgetretenen Reparationen-Debatte werden immer dreister und unerfüllbarer. Erst gestern äußerte Polens Vizeaußenminister Arkadiusz Mularczyk, dass die polnischen Reparationsforderungen auch zehnmal höher hätten ausfallen können (COMPACT Online berichtete hier).

Eigentlich wäre einmal deutlicher Widerspruch von deutschen Politikern notwendig. Diese müssten die Polen einmal auf ihre eigene Unrechtsgeschichte, auf die Vertreibung von Millionen von Deutschen sowie die Annexion von Ostdeutschland hinweisen.

„Gebt die Ostgebiete zurück“

Doch Vertreter der etablierten Parteien in Deutschland trauen sich schlicht nicht, die historische Wahrheit auszusprechen, also müssen es andere tun. So beispielsweise Wjatscheslaw Wolodin, der Sprecher der russischen Staatsduma, also des russischen Parlaments. Er forderte die Regierung in Warschau nun auf, die von Polen nach dem Zweiten Weltkrieg annektierten Ostgebiete des Deutschen Reichs (also Schlesien, Pommern, Ost-Brandenburg und das südliche Ostpreußen) wieder an Deutschland zurückzugeben.

Außerdem betonte Wolodin, dass die Polen von den Deutschen hervorragend entwickelte Gebiete mit einer prächtig entwickelten Infrastruktur, zahlreichen florierenden Unternehmen und großen Mengen an Bodenschätzen übernommen hätten (siehe obigen Screenshot aus dem Telegram-Kanal von Wolodin).

Auf den Spuren von Medwedew

Warum bringen es deutsche Politiker partout nicht fertig, Warschau wenigstens einmal auf den Umstand hizuweisen, dass Deutschland schon Werte in Billionenhöhe an Polen abgetreten hat? Vom unfassbaren menschlichen Leid, das den deutschen Heimatvertriebenen angetan wurde, wäre auch dann noch gar nicht die Rede gewesen.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Von der Krönung Karls des Großen über die Gründung des Deutschen Reiches und die Weltkriege bis zum Mauerfall: In COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“ führt Sie der Historiker Jan von Flocken durch die Höhen und Tiefen unserer Geschichte. Tage der Freunde und des Leides, packend erzählt. Diese Ausgabe, die sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (23. Mai 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“.

Weiter betonte Wolodin, dass die Sowjets den Polen in den ersten Nachkriegsjahrzehnten Aufbauhilfe im Wert von 750 Milliarden US-Dollar geleistet hätten. Auch diese solle Warschau nun zurückzahlen. Die Worte Wolodins zeigen: Nicht nur die Regierung in Warschau ist in der Lage, saftige Rechnungen aufzumachen.

Schon zu Beginn dieses Monats hatte der russische Ex-Präsident auf Twitter für Furore gesorgt. Auf den Beschluss polnischer Behörden, die alte ostpreußische Hauptstadt Königsberg im offiziellen Sprachgebrauch nicht mehr „Kaliningrad“, sondern nach ihrem alten polnischen Namen Krulevets zu nennen.

Daraufhin antwortet der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew auf Twitter, Polen solle zukünftig doch nun auch bitteschön wieder von Danzig, Breslau und Stettin sprechen (siehe Screenshot oben).

Falsche deutsche Scheu vor polnischen Befindlichkeiten

Diese Stimmen aus Moskau zeigen: Viele Deutsche haben kein Bewusstsein mehr für die einstmals deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße, die so prägend für die Kultur und die Geschichte unseres Landes waren. In Russland ist dieses Bewusstsein allerdings noch nicht erloschen und man hat keine Hemmungen, Polen mit der Tatsache zu konfrontieren, dass es zu großen Teilen auf einem Land sitzt, das zuvor über Jahrhunderte hinweg von Deutschen kultiviert und entwickelt wurde. Auch deutsche Politiker sollten in diesem Punkt mutiger werden und die historische Wahrheit nicht länger verleugnen.

Lassen wir nicht zu, dass die Geschichte immer weiter verbogen und zulasten Deutschlands umgelogen wird. Holen Sie sich den Faktenhammer zur deutsch-polnischen Geschichte, den man in Warschau so fürchtet! Hier mehr erfahren.