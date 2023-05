Netzwerke gegen die Friedenspartei AfD. Vorabdruck aus der Juniausgabe von COMPACT-Magazin. «Deutsche Kreml-Querfront»: Strippenzieher in den USA arbeiten eifrig daran, die russlandfreundlichen Kräfte vor allem in der AfD an den Rand zu drängen. Leider finden sie auch in der Partei Unterstützung. _ von Jürgen Elsässer Eigentlich steht es gut um die AfD. In den Umfragen hat die Partei auf republikweit 16 Prozent zugelegt (Bundestagswahl 2021: 10,1 Prozent) und die Grünen ausgestochen. In den neuen Ländern