Egon Krenz, die SED und der Kampf der zwei Linien

Ein interessantes Buch, und – Überraschung! – es kommt von Egon Krenz, bekannt als der Nachfolger von Erich Honecker in der SED- und Staatsführung Ende 1989. Jetzt kann man sagen, was soll man das Buch eines alten Kommunisten lesen. Aber es ist einfach ein lebendiges Stück Zeitgeschichte!

Der Putsch gegen Ulbricht

Denn Krenz macht eigentlich keine Propaganda, sondern erzählt, was er erlebt hat. Er war ja von Anfang an mehr oder weniger in der Parteispitze, der Parteijugend FDJ, aktiv, ist immer höher gestiegen, hat die ganzen Kontakte zu all den Spitzenleuten auch in Moskau gehabt. Was mich frappiert hat, war, wie detailliert Krenz die Machtkämpfe auf höchster Ebene schildert. Vor allem die Machtkämpfe zwischen einer „nationalkommunistischen“ Fraktion in der SED und den Anhängern Moskaus.

Dieser Machtkampf führte dann auch zum Putsch gegen Walter Ulbricht, dem ersten starken Mann der DDR der SED. Er wurde Ende der 60er Jahre weggeputscht und auf Moskaus Weisung durch Erich Honecker ersetzt, der besser steuerbar war durch die KPdSU.

Eine Episode möchte ein bisschen genauer schildern. Und zwar hat Egon Krenz Anfang 1983 bei Erich Honecker interveniert, dass endlich der Roman „Fünf Tage in Juni“ erscheint, ein Roman des in der DDR bekannten und staatlich anerkannten Schriftstellers Stefan Heym. Dieser Roman war in der DDR nicht auf den Markt gekommen, sondern nur in der BRD, und zwar im Jahr 1974.

Moskau gegen Ost-Berlin

Krenz erwartete also von Honecker, dass das Buch erscheint. Das Buch konnte aber, obwohl Honecker dafür war, trotzdem nicht erscheinen. Und zwar, weil eben die moskautreue Fraktion in Partei und Staat und auch im Verlagswesen entsprechend Stimmung dagegen gemacht hat. Aus dem ganz einfachen Grund: In diesem Roman wird geschildert, dass der 17. Juni 1953 auf eine bestimmte Fraktion der Moskauer Führung zurück ging, nämlich dem damaligen Staatsführer Berija, der Stalin zeitweilig beerbt hatte – Stalin war ja schon tot. Berija wollte die DDR ins Chaos stürzen. Moskau wollte also auch 1989 noch nicht, dass so eine Geschichte durch die Veröffentlichung dieses Romans durch Stefan Heym enthüllt wird.

Honecker hat dann gegenüber Krenz gesagt, das hänge wohl damit zusammen, dass Moskau ähnlich wie damals 1953 auch jetzt wieder, also 1989, die DDR opfern und preisgeben will, und so kam es dann ja auch. Solche Episoden werden spannend nacherzählt im Buch von Egon Krenz. Deshalb: Leseempfehlung!

