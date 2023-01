Konferenz: Durchbruch für Wagenknecht-Partei?

Kommt Bewegung in die Gründung einer Wagenknecht-Partei? Hinter den Kulissen brodelt es. Lesen Sie dazu Wagenknechts vieldikutiertes politisches Manifest Die Selbstgerechten, das nun endlich auch als Taschenbuch erhältlich ist. Hier mehr erfahren.



Jetzt ist durchgesickert: Auf einer Online-Konferenz haben führende Köpfe um Sahra Wagenknecht vereinbart, Ende Mai oder Anfang Juni ein Treffen zu organisieren, um die Gründung einer neuen Partei voranzutreiben.

Auch einige namhafte Größen wie Linken-Ikone Dieter Dehm, die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic, die Gewerkschafterin Sabine Zimmermann oder Andrej Hunko vom Parteivorstand der Linken sind in die Pläne involviert.

Gysi versucht zu retten, was nicht zu retten ist

Der Spiegel berichtet von einem Planungsstab, der am 18. Dezember eine Zoom-Konferenz veranstaltet habe. Das entsprechende Protokoll ist offenbar an Medien durchgestochen worden. 300 Leute sollen daran teilgenommen haben.

Neben einer möglichen Parteigründung wurde demnach als weiterer Weg diskutiert, innerhalb der Linkspartei eine „Gegenmacht“ zu bilden. Angeblich legt sich besonders der frühere SED-Vorsitzende Gregor Gysi dafür ins Zeug, eine Spaltung zu verhindern.

Auftrieb dürften die Planungen Wagenknechts durch eine große Antikriegskonferenz der linken Tageszeitung „Junge Welt“ bekommen haben, bei der am vergangenen Wochenende 3.000 Menschen im Berliner MOA-Hotel zusammenströmten. Im Unterschied zum Wackelkurs der Parteispitze wurden dort klare Anti-NATO-Positionen vertreten. Wagenknecht selbst nahm zwar nicht teil, aber die Teilnehmer darf man zu ihrem Umfeld rechnen.

Im COMPACT-Magazin mit dem Wagenknecht-Cover schreibt Jürgen Elsässer:

„Im Volk ist sie beliebt – obwohl sie so kühl und unnahbar wirkt –, weil sie ausspricht, was sonst nur noch die AfD zu sagen wagt und das aus ihrem Mund so anders klingt. ‚Nationalstaat und Wir-Gefühl: Weshalb eine totgesagte Idee Zukunft hat‘, heißt eine Kapitelüberschrift in ihrem aktuellen Buch Die Selbstgerechten. Und weiter: ‚Nationen entstehen durch eine gemeinsame Kultur und Sprache, durch geteilte Werte, gemeinsame Traditionen, Mythen und Erzählungen.‘ Kurzum: Sahra Wagenknecht ist die nationalste Versuchung, seit es Sozialismus gibt.“

Für die Linke ist die Frage, wie es mit Sahra Wagenknecht weitergeht, von existenzieller Bedeutung. Im Februar und im Mai finden Wahlen in Berlin und Bremen statt. In beiden Städten regiert die Linke mit, die Umfragewerte aber sind verheerend. Im Herbst steht dann der Wahlgang in Hessen an und damit im einzigen westdeutschen Flächenland, in dem die Linke noch vertreten ist.

Vor großen Erfolgen?

Die Gründung einer Wagenknecht-Partei würde die Partei Die Linke begraben, unserem Land aber helfen. Bis zu 30 Prozent der Bundesdeutschen könnten sich vorstellen, eine solche Kraft zu wählen, im Osten der Republik gar fast 50 Prozent.

