Dringend: Der COMPACT-Kanal auf Odyssee außer Kontrolle

Ein Unbekannter hat – von COMPACT nicht autorisiert, also illegal – einen Kanal von COMPACT auf Odyssee erstellt und lädt dort fleißig Videos hoch. Das ist vermutlich gut gemeint, aber im Endeffekt schlecht gemacht: Dort erscheinen Videos, die uns große juristische Probleme bereiten können.

COMPACT weist darauf hin, dass die Odysee-Präsenz von COMPACTTV eine Verletzung unseres Copyrights darstellt, da sie nicht von uns autorisiert wurde!

Zur Vermeidung juristischer Probleme und möglicher Geldstrafen bitten wir den selbsternannten Odysee-Helfer, sich DRINGEND (möglichst heute noch!!) mit uns in Verbindung zu setzen: Per E-Mail an elsaesser@compact-mail.de.

Wir wollen den vermutlich gutwilligen Helfer nicht in Haftung nehmen, sondern mit seiner Hilfe die strafbewehrten Videos vom Kanal löschen und die weitere Zusammenarbeit autorisieren.

Ganz allgemein gesagt: Wir freuen uns über freiwillige Helfer, die uns in den Sozialen Medien unterstützen. Aber Kanaäle und andere offizielle COMPACT-Präsenzen in unserem Namen benötigen in jedem Fall der offiziellen Zustimmung von COMPACT.