Dresden: Volkswille missachtet, Asylheime kommen

Tausende von Bürgern haben in den vergangenen Wochen in Dresden gegen eine ganze Flut an Asylheimen protestiert, die dort nun errichtet werden sollen. Gestern Abend kam es nun zur entscheidenden Abstimmung im Dresdner Stadtrat. Das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen: Die Asyllobby diktiert den Bürgern zwar noch, wann und wo sie Massen von illegalen Migranten aufnehmen müssen. Der Widerstand gegen diese Bevormundung wird aber größer und das Establishment ist schon an einigen Stellen zu Zugeständnissen gezwungen.

Ein Fass ohne Boden

Auch gestern versammelten sich wieder Hunderte von Bürgern vor dem Dresdner Rathaus, um ihren Unmut über den Umgang der Stadtspitze mit der Asylflut zu protestieren. In den letzten Wochen hatten vor allem die Freien Sachsen und die AfD die Proteste unterstützt. Max Schreiber, ein Aktivist der Freien Sachsen, war zu einem der Gesichter der Proteste geworden, da er in zahlreichen Dresdner Ortsteilen Proteste durchgeführt hatte.

Dennoch sind die reinen Fakten der gestrigen Stadtratsentscheidung natürlich ernüchternd: Die etwa 2.200 illegalen Migranten, die Dresden in diesem Jahr erwartet, sollen in sechs Containerstandorten untergebracht werden. Eine klare Erfolgsmeldung, die auf den hartnäckigen patriotischen Widerstand in Dresden zurückzuführen ist, gibt es aber: Die ursprünglich geplanten Standorte am Rudolf-Bergander-Ring in Strehlen, in der Pirnaer Landstraße in Leuben und in der Forststraße in Weißig wurden gestrichen.

„Ob es ihnen schmeckt oder nicht“

Es verbleiben noch die Unterkünfte in den Stadtteilen Niedersedlitz; Seidnitz, Gorbitz, Trachau, Altstadt sowie die Geystraße in Strehlen. Dafür wird die sächsische Landeshauptstadt dann mal so eben 50 Millionen Euro pro Jahr locker machen, während für die Dresdner selbst die Lage auf dem Wohnungsmarkt immer schwieriger wird.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte schon Ende März bei einer Diskussionsveranstaltung in der Dresdner Dreikönigskirche deutlich gemacht, dass er sich als bedingungsloser Vollstrecker der irrsinnigen Berliner Asyl-Politik versteht. Hilbert hatte damals betont, dass er für eine „freiheitliche, demokratische Gesellschaft“ stehe und hinzugefügt:

„Dazu gehört eben auch das Recht auf Asyl, ob es Ihnen hier in der Mehrheit schmeckt oder nicht.“

Eine ungeheuerliche Aussage, denn tatsächlich werden Recht und Gesetz durch die millionenfache Aufnahme von illegalen Migranten mit Füßen getreten, zumal der deutsche Steuerzahler diesen Personen eine Rundum-Versorgung finanzieren muss.

„Ortschaften müssen Vorschläge unterbreiten“

Auch gestern machte Hilbert es sich wieder einmal sehr einfach und äußerte:

„Teil des Antrags ist auch, dass die Ortschaften nun selbst Vorschläge unterbreiten müssen, wie die asylsuchenden Menschen untergebracht werden sollen. Wir fordern damit bewusst die örtliche Kompetenz ein.“

Auch hier stellt sich unwillkürlich die Frage, ob Hilbert eigentlich noch realisiert, was in seiner eigenen Stadt vorgeht. Es ist jedenfalls ein blanker Hohn, dass nun die unterste kommunale Ebene, nämlich die Ortschaften, mit einem Problem fertigwerden soll, das ihr durch die hochgradig unverantwortliche und rechtswidrige Politik der Massenzuwanderung des Bundes aufgedrückt wird und gegen das ihr eigener Oberbürgermeister keine klare Kante zeigen will.

Am Ende stimmte der Dresdner Stadtrat bei seiner gestrigen Sitzung bei 39 Ja-Stimmen und 28 Ablehnungen dem von der Kommunalverwaltung ausgearbeiteten Asylkonzept zu. Doch die vergangenen Wochen haben auch gezeigt, dass Widerstand sich lohnt und der Rechtfertigungsdruck, der auf der Politik lastet, immer höher wird.

