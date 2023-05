Transnistrien fordert weitere russische Truppen an

Im Raum rund um das Schwarze Meer häuft sich neuer Zündstoff an. Die vom Westen nicht anerkannte Republik Transnistrien bittet um eine Verstärkung der dort stationierten russischen Truppen. Die russische Politik und Strategie wirklich verstehen: COMPACT bringt die Kriegsreden Putins im Original. Ein sensationelles Dokument, das unter dem Titel „Putin verstehen“ erschienen ist! Jetzt bestellen, bevor die Zensur zuschlägt!



Transnistrien ist ein international nicht anerkanntes, von Russland unterstütztes Regime in Südosteuropa. Transnistrien hatte sich bereits am 2. September 1990 von der „nach Westen“ tendierenden Republik Moldau abgespalten.

Wachsende Spannungen in Region

Das hauptsächlich östlich des Flusses Dnister an der moldauisch-ukrainischen Grenze gelegene Gebiet ist Bestandteil der Republik Moldau und wird von rund 375.000 Menschen bewohnt. Angesichts der wachsenden Spannungen in der Region, wie auch des zunehmenden Drucks auf die Republik Moldau seitens der EU hat das international nicht anerkannte Transnistrien um Aufstockung der dort stationierten friedenssichernden russischen Truppen gebeten.

Dies hatte der Vertreter der „abtrünnigen“ Republik in Moskau gegenüber RIA Nowosti erklärt. Die Behörden der nicht anerkannten Moldawischen Transnistrischen Republik (TMR) bitten Russland, die in der Region stationierten Friedenstruppen personell aufzustocken.

Bitte um Aufstockung

Dies sei angesichts der wachsenden Sicherheitsrisiken gerechtfertigt, erklärte Leonid Manakow, Leiter der TMR-Vertretung in Russland, gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Der Diplomat erinnerte daran, dass Russland nach den geltenden Vereinbarungen zur Beilegung des Konflikts in Transnistrien berechtigt sei, ein größeres Kontingent friedenssichernder Truppen in der Region zu stationieren, als es jetzt der Fall sei. Manakow äußerte:

„1995 beschloss Russland einseitig und ohne Zustimmung der Gemeinsamen Kontrollkommission, sein eigenes Kontingent auf zwei motorisierte Schützenbataillone zu reduzieren, obwohl es ursprünglich sechs waren. Mit anderen Worten, die derzeitige Stärke beträgt nicht mehr als 450 ständig in der Sicherheitszone stationierte russische Friedenssoldaten. Gleichzeitig beträgt die, in den Dokumenten der Kommission festgelegte Personalstärke 3.100.“

Manakow fügte hinzu, dass eine Aufstockung der russischen Friedenstruppen rechtlich möglich und im Falle von Provokationen und terroristischen Bedrohungen gerechtfertigt sei.

Angst vor der Ukraine

Die Ukraine hatte Transnistrien, ob deren „Russland-Treue“ bereits wiederholt mit „Terrormaßnahmen“ gedroht.

Manakow äußerte weiter:

„Es gibt eine solche Option, und sie ist im Hinblick auf die Verschärfung der Sicherheitsrisiken, einschließlich der terroristischen Bedrohung, gerechtfertigt und durch die im Rahmen der Aktivitäten der Gemeinsamen Kontrollkommission angenommenen Dokumente rechtlich abgesichert.“

Dem Diplomaten zufolge könnte die Friedenstruppe auch durch Rekrutierung der in der Region wohnhaften Russen aufgestockt werden. Manakow sagte dazu:

„Transnistrien hat wiederholt die Aufstockung der russischen Friedenstruppen beantragt, auch durch die Rekrutierung von Soldaten aus den Reihen der russischen Staatsbürger, die ihren ständigen Wohnsitz in Transnistrien haben.“

Angst vor ukrainischem Putsch

Der Frieden in der transnistrischen Konfliktzone wird von einer gemeinsamen Friedenstruppe aufrechterhalten, der 402 russische Soldaten, 492 transnistrische, 355 moldauische und zehn ukrainische Militärbeobachter angehören. Die Friedenstruppe ist an 15 stationären Posten und Kontrollpunkten in den wichtigsten Teilen der Sicherheitszone eingesetzt.

Transnistrien, dessen Bewohner zu 60 Prozent Russen und Ukrainer sind, strebt seit den letzten Jahren der UdSSR die Abspaltung von Moldawien an. Auslöser war unter anderem damals die Befürchtung, dass sich die Republik Moldau auf der Welle nationalistischer Proteste Rumänien anschließen könnte. Nach einem erfolglosen Versuch der damals in der moldawischen Hauptstadt Chişinău regierenden Nationalisten, das Problem mit Gewalt zu lösen, wurde Transnistrien 1992 de facto ein unabhängiges Gebiet.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Zwischenüberschriften und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

