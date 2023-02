Dresden-Gedenken: Die Veranstaltungen am 13. Februar

Am 13. Februar werden wieder zahlreiche Menschen der Opfer der Bombardierung Dresdens vor 78 Jahren gedenken. Doch auch linke Gruppen mobilisieren – gegen den „Opfermythos“. Unsere Übersicht. Wahrheit statt Lüge und Hetze: In COMPACT-Geschichte „Dresden 1945. Die Toten, die Täter und die Verharmloser“ geben wir den Opfern eine Stimme. Hier mehr erfahren.

Die Stadt Dresden will wieder eine Menschenkette organisieren. Deren Motto lautet in diesem Jahr: „Frieden! Gemeinsam gestalten“. Die Dresdner Bombenopfer kommen in dem Aufruf schon überhaupt nicht mehr vor, es ist nur noch von „Millionen Toten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ die Rede. Federführend bei der Ausgestaltung der Menschenkette ist auch in diesem Jahr wieder die „AG 13. Februar“.

Steimle kommt nach Dresden

Zum Störfaktor dieses politisch sehr angepassten Gedenkens könnte in diesem Jahr der Kabarettist Uwe Steimle werden, der angekündigt hat, am kommenden 13. Februar ab 15 oder 16 Uhr mit einem eigenen Stand vor dem Dresdner Kulturpalast vertreten zu sein, um dort blaue Friedensfähnchen mit dem bekannten Motiv der Picasso-Friedenstaube zu verteilen. Steimle will so auch auf die westliche Kriegsbeteiligung gegen Russland hinweisen (COMPACT Online berichtete hier).

Die offizielle Gedenkstunde auf dem Dresdner Heidefriedhof wird in diesem Jahr von 10 Uhr bis 10 Uhr 45 wie immer am Aschegrab auf dem Ehrenhain für die Luftkriegstoten stattfinden. Leider ist hier auch in diesem Jahr wieder mit Störaktionen und Vandalismus durch die linksextremistische Antifa zu rechnen.

Gedenkzüge am 11. und 13. Februar

Am 13. Februar wird auch die überparteiliche Initiative „Dresden vereint“ einen stillen Gedenkzug unter dem Motto „Dresden mahnt – Aus der Geschichte lernen“ durchführen. Um ein dem Anlass entsprechendes Bild abzugeben ist nur das Mitbringen von Kerzen, Blumen, schwarzen Fahnen oder Friedensfahnen erlaubt. Der Zug startet am 13. Februar um 20 Uhr am Parkplatz Lingnerallee gegenüber der Torwirtschaft.

Schon am Samstag, den 11. Februar, wird die Initiative „Dresden Gedenken – Aktionsbündnis gegen das Vergessen“ ab 14 Uhr ihren Trauermarsch durchführen. Auch hier wird um neutrale Kleidung und den Anlass entsprechende Transparente gebeten. Bei allen diesen Veranstaltungen ist auch mit Störern aus dem linksextremistischen Milieu zu rechnen. Federführend ist hierbei wie in den vergangenen Jahren das Bündnis „Dresden Nazifrei“

Wir gedenken der Opfer: Beim Inferno von Dresden am 13/14. Februar 1945 ließen über 100.000 Deutsche ihr Leben.