Drag-Lesung für Kinder: Eine Münchner Horrorshow

_ von Erika Fischer

Dienstag, 12. Juni, Stadtbibliothek München: Es ist 15 Uhr, die Sonne glüht dem einen ins Gesicht, dem anderen auf seinen paillettenbesetzten Minirock. Licht reflektiert sich in den schwarzen Sonnenbrillen der beiden FFP2-vermummten Frauen, die eine Gruppe Jugendliche ankeift: „Ihr dürft hier nicht stehen! Geht in den Kessel, ich will euch hier nicht!“ Sie wendet sich an einen Polizisten, doch der hilft der Hysterischen auch nicht weiter.

Schon vor der Eröffnung der sogenannten Drag-Lesung ist die Stimmung aufgeheizt – die bunten Vögel treffen sich, um geeint zu hassen. Und das merkt man. Das Objekt des Hasses? Natürlich die AfD, aber zum Verständnis, für sie ist jeder am anderen Ende der Absperrung AfD. Geschlechter gibt es viele, das Feindbild bleibt für sie immer gleich. An irgendeine Kontinuität müssen sie sich wohl klammern.

Der Vorhof der Münchner Stadtbibliothek ist geflutet von Regenbogen. Weitere Flaggen der (Anti-)Faschisten flattern unheilvoll über den Köpfen der schrägen Gestalten im Alter von 16 bis 30 Jahren. Ein paar Rentner scheinen sich verirrt zu haben, denn unter den blau und grün gefärbten Schöpfen, blitz manchmal weiß-schütteres Haar hervor. Bewaffnet mit ihren Rollatoren, wollen sie ihre jüngeren Glaubensgenossen unterstützen.

Szenen aus dem Regenbogen-Irrenhaus

Die Drag-Lesung läuft unter dem Motto „Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“. Die Leseratten sollen ein 13-jähriges Trans-Mädchen, eine Dragqueen, sowie ihr männliches Pendant, ein Dragking, sein. Ziel der Veranstaltung sei, so heißt es, Kindern verschiedene Lebensweisen näherzubringen, ob queer oder nicht queer, beispielsweise über das Buch „Der Junge im Rock“, in dem der Protagonist lieber im Kleid herumrennt als mit Hosen. Heißt: sexuelle und geschlechtliche Vielfalt für die ganz Kleinen. Zielgruppe sind Familien mit Kindern ab vier Jahren.

Vor dem Gebäude protestiert unter anderem die AfD mit verschiedenen Rednern, außerdem die schon in Corona-Zeiten fleißige Gruppe UlliOma & Friends“ sowie die Münchner Ortsgruppe von Studenten stehen auf. Man bekundet mit friedvoller Stimme, dass man keinen Streit wolle. „Wir wollen Argumente austauschen“, heißt es seitens der Gegendemonstranten. Das erste „Argument“ zischt ihnen unter Trötenlärm entgegen: „Hetze ist keine Meinung!“ Die Studenten schießen zurück: „Transpropaganda ist auch keine Meinung!“. Das gefällt den Bunten nicht. Keifende, wutverzerrte Gesichter spucken mit Beleidigungen um sich, die so divers wie ihre 150 Geschlechtsidentitäten sind.

Ein Blick auf die Plakate hinter der Absperrung zeigt eine ähnliche Kreativität: Bettlaken gegen Diskriminierung und Homophobie, Trans- und sämtliche andere Feindlichkeiten. „Fuck the cis-tem“ oder „Ich geb dir gleich Genderwahn!“ sind die poetischsten Wortkreationen des Halbstarken-Pöbels. Zwar sind die Jugendlichen nicht sicher, welches Geschlecht sie haben, dafür umso sicherer, auf wen sie sich liebend gern stürzen würden.

Es ist ein ewiges Hin und Her. Die Kritiker zeigen sich versöhnlich, die Meute schreit: „Halt die Fresse!“. Ein Redner schießt verbal zurück, die Meute kreischt: „Alerta, Antifaschista“. Beide Seiten hauen sich gegenseitig „Nazis raus“ um die Ohren. Plötzlich scheint die linke Flanke zu brechen, eine Gestalt mit haariger Brust will zum AfD-Podium stürzen, die Polizei packt das verwirrte männliche Wesen am rosa Paillettenkleid, sodass ihm seine blonde Billig-Perücke fast vom Kopf segelt.

Die CSU knickt ein

Um es klar und deutlich zu sagen: Eltern, die ihre Kinder ohne Federlesens diesem Drag-Tumult aussetzen, handeln unverantwortlich. Das Vermarktung der LGBTQ-Community erweist sich in ihren öffentlichen Auftritten nicht gerade als kindgerecht: Nackte Körper, schrille, oft monsterhaft wirkende Schminke und Fetisch-Bekleidung gehören zum gewöhnlichen Repertoire.

Abgesehen von dem altersunangemessenen Auftreten der Queeren nehmen diese Eltern ihre Kleinsten wissentlich auf eine Lesung mit, die von einer bedrohlich wirkenden Protestaktion begleitet wird. Ist die vermummte, gewaltbereite Antifa, die außer Beleidigung und Drohung keinen Wortschatz besitzt, etwa ein sicherer Umgang? Seine Kinder wissentlich in Gefahr zu bringen, ist eine Perversion sondergleichen.

Die CSU, die sich als erstes über die Lesung empörte, ist der Demo nicht nur ferngeblieben, nein, sie verbündete sich auch noch mit der Antifa! Deren Politikerin Kristina Frank, der SPD-Stadtrat Christian Vorländer sowie die 2. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne; der Name ist Programm) ließen sich ausgiebig mit Männern in Kleidchen knipsen. Die Altparteien hatten noch nie Rückgrat!

Die drei Muske-Queere

Das angekündigte Trio kann seine Show nicht wie geplant abziehen. So sollte neben der Dragqueen Vicky Voyage und ihrem Genossen, dem Dragking Eric BigClit (!), ein 13-jähriges Trans-Mädchen aus ihrem Buch vorlesen. Julana Gleisenberg, vor ein paar Jahren noch Julien genannt, sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab, ihr Werk „Endlich ich! Mein Weg vom Jungen zum Mädchen“ konnte sie den Vierjährigen also nicht präsentieren. Ihre Eltern begründen das Wegbleiben mit „Angst vor Gewalt“ – einen Tag vor der Lesung seien bei der Familie Drohungen per Telefon eingegangen. Doch wer ist dieses Trans-Kind und wer sind seine Eltern?

Eines schönen Tages, nachdem Vater und Sohn eine Dokumentation über ein Mädchen, das ein Junge sein wollte, schauten, behauptete der Neunjährige spontan, ein Mädchen zu sein. Die Eltern unterstützten das nicht nur kritiklos, sondern setzten alles daran, ihr Kind schnellstmöglich einer Hormonkur auszusetzen.

Die Eltern, Jörg Gleisenberg (*1970), zum zweiten Mal verheiratet, und seine Frau Franziska (*1976), haben zwei Söhne: Justin und Julien, heute Julana. Das Ehepaar steht nach eigenem Bekunden auf Sado-Maso-Praktiken, der Mann ist Vorsitzender eines BDSM-Vereins namens Das Haus Roissy, ein Treffpunkt für allerlei Gestalten, mitunter mit queeren Gästen. Parallel arbeitet er in einem weiteren Verein, der Beratungen und Vorträge über Lgbtq+ organisiert. Er kennt sich also aus.

Sohn Julien erhielt Ende 2021 Pubertätsblocker, nachdem viele Ärzte sich weigerten, ihm diese in seinem jungen Alter zu verschreiben. Das Mittel wird in anderen Ländern für die chemische Kastration von Sexualstraftätern eingesetzt, hier wird es vom Familienministerium Minderjährigen empfohlen. Nun steht er im Mittelpunkt der Kameras, designt Unterwäsche für Trans-Frauen, ist unterwegs als „Kinderbotschafterin” der SK Welcome Home Transgender-Stiftung, hat ein eigenes Buch geschrieben und tourt mit seinen Eltern durch die Welt. Als „Mädchen” hat er sämtliche Aufmerksamkeit.

Das Kind trifft keine Schuld. Mit neun Jahren ist man noch nicht in der Lage, solche schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen. In diesem Alter treffen die Eltern die Entscheidung. „Neun Jahre nicht als die gesehen zu werden, die man ist: Die Umstellung vergisst man nicht von heute auf morgen“, meint Vater Gleisenberg in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung.

Glitter-BH und Penis-Mütze

Der vermeintliche Star der Drag-Lesung in der Münchner Stadtbibliothek ist Vicky Voyage. Der homosexuelle Mann präsentiert sich auf Instagram als aufgetakelte „Frau“ mit übermäßig geschminktem Gesicht und Perücken in diversesten Farben. In kurzen, engen Kleidchen räkelt er sich vor der Kamera. Die roten High Heels mit passendem Lippenstift machen die großen Oberarme jedoch auch nicht femininer.

Der Trans-Aktivist ist Mitbegründer der Internetseite Drag Voyage, auf der Karten für Drag-Shows gekauft werden können. Ein Event hebt sich ab: Das „Munich Kyiv Cabaret“, beschrieben als „extravaganter Abend zugunsten von Munich Kyiv Queer“. Dort sammelten sie Geld „für queere, vom Krieg in der Ukraine betroffene Personen“ und Flüchtlinge. Ein anderes Projekt von Vicky ist „QueerSindWir“, eine Videokampagne, in der verschiedene Transen das regenbogenbunte Leben in allen Facetten beleuchten.

Dragking Eric BigClit (auf Deutsch: große Klitoris) ist noch mal ein ganz anderes Kaliber. Eric heißt in Wirklichkeit Alice Möschl und ist eine lesbische Frau, die sich selbst als non-binär versteht und früher als Pornodarstellerin gearbeitet hat. Studiert hat die gebürtige Österreicherin Soziale Arbeit, später Experimentelle Gestaltung. Schon früh in der queeren Szene engagiert, organisierte sie mitunter Demos und Workshops.

Auf Instagram stellt sie ihre Dragking-Künste zur Schau. Ihre Posts kategorisiert sie selbst als #fetishfashion, #gaydaddy, #endracism, #gegenrechts oder #dragispolitical. „I felt sweaty when touching my rubber… and my boner was screaming to rub me good”, heißt es unter dem verstörenden Bild mit dem Titel „Leather Daddy“.

Mit aufgemalten Augenbrauen, Bart und Brusthaaren salutiert das in Leder gehüllte Wesen in die Kamera. Auf ihrer militärisch wirkenden Schirmmütze sieht man jedoch keinen Adler, sondern einen Penis mit Flügeln. Wirklich herzallerliebst, was da Kindern präsentiert wird. Das ist dann wohl das „neue Normal“…

