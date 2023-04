Die Liebe und der Zorn der Götter

Richard Wagners knapp 16-stündiger Opern-Zyklus „Der Ring des Nibelungen“ als Comic? Geht das? Na klar! Erst recht, wenn eine Koryphäe wie P. Craig Russell die Sache in die Hand nimmt. Hier mehr erfahren.

Keine Frage: Der voluminöse Comic-Band „Der Ring des Nibelungen“ von P. Craig Russell sticht sofort ins Auge. Viele meinen: Das ist die wohl beste Adaption des gleichnamigen Opernzyklus von Richard Wagner. Die Geschichte rührt an die deutsche Seele – und unbestreitbar hat sich selbst ein Meisterliterat wie Tolkien davon inspirieren lassen: Wie in „Herr der Ringe“ geht es in Wagners Bühnenstück um einen Ring – aus dem Rheingold geschmiedet –, der seinem Besitzer die Macht über die Welt verleiht. Der Konflikt zwischen Göttern, Riesen und Menschen um den Ring und seine Auswirkungen auf die Natur sind zentrale Themen des Werks.

Russell hat sich bei seinen „Ring des Nibelungen“ akribisch an die Opernvorlage gehalten. Die Handlung, die Charaktere und die Dialoge sind sehr nah an Wagners Opus magnum. Die farbenprächtigen Zeichnungen von Russell ergänzen die Geschichte perfekt und bringen die Mythologie des „Rings“, der auf unserem Nationalepos, dem Nibelungenlied, basiert, sogar noch auf eine neue Ebene. Besonders gut gelingt es Russell, die Macht der germanischen Götter und ihren Einfluss auf das Weltgeschehen zu vermitteln.

Der Zeichner: Einer der Besten

Das Werk hätte auch keiner besser verrichten können als der Meisterzeichner. Geboren am 30. Oktober 1951 in Wellsville, Ohio, begann Russell seine Karriere in den 1970er Jahren als Assistent des Comic-Künstlers Dan Adkins. Seitdem hat der Amerikaner eine Vielzahl von Comics und Graphic Novels geschrieben und gestaltet und gilt heute als einer der renommiertesten Künstler der Branche.

Russells Arbeiten zeichnen sich durch ihren künstlerischen Anspruch und ihre Liebe zum Detail aus. Seine Zeichnungen sind von einem hohen Maß an Ästhetik und Komplexität geprägt und spiegeln seine Liebe zur klassischen Kunst wider. In seinen Arbeiten greift er oft auf Themen aus Literatur und Mythologie zurück und verarbeitet sie auf eine einzigartige Weise.

Eine seiner erfolgreichsten Arbeiten ist die Gestaltung von Neil Gaimans „The Sandman“, die ihm 2009 den Eisner Award für die beste Comic-Adaption literarischer Werke ein.

Verantwortlich zeichnet er zudem für „Hellboy“, „Killraven“, „Batman“ und „Dr. Strange“. Legendär ist Russells Adaption von Oscar Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ – und auch Opern wie „Salome“ von Richard Strauss und Mozarts „Zauberflöte“ hat er schon zu Papier gebracht. Für seine ästhetisch anspruchsvollen Graphic Novels wurde Russell mehrfach ausgezeichnet

Die germanische Götterwelt entdecken

In Russells „Ring des Nibelungen“ spielen Sagengestalten wie Odin, Wotan, Brünnhilde und die Walküren eine zentrale Rolle. Der Autor setzt sie gekonnt in Szene und verleiht ihnen eine besondere Tiefe. Die Charaktere sind nicht einfach nur Stereotypen, sondern haben Persönlichkeit und Emotionen, die dem Leser eine tiefere Verbindung mit der Geschichte ermöglichen.

Darüber hinaus bietet sein Nibelungen-Comic auf seinen 448 Seiten einen interessanten Einblick in die germanische Mythologie und Kultur. Die germanischen Götter und Sagengestalten haben im Comic eine wichtige Rolle und werden detailliert dargestellt. Dies bietet dem Leser die Möglichkeit, sich näher mit der Mythologie und den Göttern der Germanen auseinanderzusetzen.

Russells „Ring des Nibelungen“ ist eine faszinierende Adaption des Wagner-Stoffes, die – was man bei deutschen Zeichnern und Autoren heute gar nicht mehr erwarten dürfte – mit viel Zuneigung zur Vorlage umgesetzt wurde. Russell ist es tatsächlich gelungen, die Geschichte authentisch und ästhetisch eindrucksvoll umzusetzen – und dabei die Mythenwelt der Germanen in den Vordergrund zu stellen. Ein absolutes Muss für Fans nordischer Götter, der Wagner-Oper und kunstvoll gestalteter Graphic Novels.

Sie sind auf den Geschmack gekommen? Kein Wunder: Craig P. Russels „Der Ring des Nibelungen“ ist ein Mythos für unsere Zeit! Packend, erhebend, unterhaltsam. Die wohl beste Buch-Adaption von Wagners monumentalem Opern-Zyklus. Hier bestellen.