Die Dunkeldeutschen: Rammstein im Visier

Bei E. T. A. Hoffmann ist der Sandmann kein schnuckeliger Kobold, der es gut mit den Kindern meint. Er ist ein Dämon, ein Nachtmahr, der den jungen Nathanael immer wieder heimsucht – in unterschiedlichen Gestalten. Das Leben des Studenten gerät zur Qual, und irgendwann kann er sich aus dem Bann des Bösen nicht mehr befreien, versinkt im Sog der Ereignisse und geht an ihnen zugrunde…

Hoffmanns 1816 veröffentlichter Schauerroman Der Sandmann ist ein Schlüsselwerk der Schwarzen Romantik. Er ist eines der besten Beispiele dafür, dass dem deutschen Wesen neben einer lichtvollen auch eine düstere Seite innewohnt. In der modernen Popkultur haben Rammstein diesen Platz eingenommen, und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass eines ihrer berühmtesten Stücke – «Mein Herz brennt» (2001) – auf den Klassiker des Berliner Novellisten rekurriert.

«Nun, liebe Kinder, gebt fein acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen», singt Frontmann Till Lindemann mit dunkler, verführerischer Stimme und seinem rollenden R. «Ich habe euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen.» Die Perspektive des lyrischen Ichs, in der viele Texte des 1963 in Leipzig geborenen Musikers verfasst sind, haben sich inzwischen als Fluch erwiesen. Für den Mainstream ist Lindemann zum Gottseibeiuns geworden. (…)

Rebellische Herzen

Viele meinen, das Talent zum Lyriker sei Lindemann in die Wiege gelegt worden. Er entstammt einem bildungsbürgerlichen Elternhaus, seine Mutter Brigitte war Kulturjournalistin, sein Vater Werner ein in der DDR geschätzter Kinderbuchautor. (…) Anders als seine Eltern will er sich nicht in die spießige Gesellschaft des Arbeiter- und Bauernstaates einreihen, sondern geht in die von der Stasi beargwöhnte Punkszene, steigt bei der Band First Arsch {Kurzfassung für Erste Autonome Randalierer Schwerins) ein.

Die Neue Zürcher Zeitung notiert in einem Porträt:

«Till Lindemann selber wurde 1985 mit 22 Vater. Seine Tochter Nele hat er einige Jahre allein aufgezogen. Am Abend dichtete er seine wüsten Verse über Ficken und schlaffes Fleisch, am Morgen sah man ihn das Kind auf dem Velo {Fahrrad} durch den Prenzlauer Berg in die Kita fahren.»

Über den Punk lernt er schließlich auch seine späteren Fahrensmänner kennen: Gitarrist Richard Kruspe und Bassist Oliver Riedel aus Schwerin sowie Gitarrist Paul Landers, Schlagzeuger Christoph Schneider und Keyboarder Christian Lorenz alias Flake aus Berlin. (…)

Spiel mit dem Feuer

Eine große Kontroverse löste schon 1998 das mit Riefenstahl-Szenen {siehe Artikel: Deutsch, toxisch, männlich} gespickte Video zu dem Depeche-Mode-Cover «Stripped» aus. Kritiker wollten darin eine Verherrlichung des Nationalsozialismus erkennen. (…)

Von der Band gibt es unterschiedliche Statements zu ihrer politischen Gesinnung. (…) Rhythmusgitarrist Paul Landers sagte in einem Interview mit dem Metal Hammer:

«Wir sehen die Welt anders als in links und rechts aufgeteilt.»

Bemerkenswerterweise gab er dann 2013 gegenüber dem Internetmagazin Motor.de zu Protokoll, dass das Nationale historisch gesehen der politischen Linken zuzuordnen gewesen sei, um schließlich anzumerken: «Unser Kampf ist nun, ihn ihr zurückzugeben – wir kämpfen für linken Patriotismus.» Der Welt sagte der Gitarrist 2001: «Der Vorwurf, wir würden mit rechten Zeichen spielen, hat mit dem komischen Verhältnis zu tun, das Deutsche zu Deutschland haben.» (…)

