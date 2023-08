TV-Moderator warnt vor Umgang mit „Aussortierten“

Nachdem Harald Schmidt sich mit Hans Georg Maaßen und Matthias Mattusek fotografieren ließ, verurteilt TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf jetzt solchen Kontakt zu „Aussortierten“! Auch sie sind ein rotes Tuch für Tugendwächter: Rammstein. Alles über die wahren Hintergründe der Kampagne gegen die Deutschrocker lesen Sie in der druckfrischen September-Ausgabe von COMPACT. Harte Fakten auf 64 Seiten. Hier mehr erfahren.

Tja, liebe Menschenjäger: Das mit „Kill Till“ war wohl nichts. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Aus einem Grund, den COMPACT schon zu Beginn der Hatz anführte: Die Beweise sind nicht zugkräftig. Trost für alle Cancel-Junkies: Eure Inquisitoren suchen bereits nach neuen Opfern.

Zu den Kandidaten gehört auch Harald Schmidt. Sein Vergehen? Kontaktschuld. Vergangene Woche hat er sich zum Sommerfest der Schweizer Weltwoche begeben und wurde dort im Beisein des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen und dem Ex-Spiegel-Redakteur Matthias Matussek fotografiert. Mit zwei ganz bösen Buben also. Womöglich hat Schmidt die beiden sogar gegrüßt? Ein paar Worte mit ihnen gewechselt? Furchtbar! Aber der mediale Mainstream hatte Pech: So richtig zünden wollte der Skandalisierungsversuch nicht.

Trotzdem versucht ein fünftrangiger Systemdiener diesen Nicht-Skandal auszuschlachten. Die Rede ist von dem TV-Scherzkeks und Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Der hatte sich zwischen 2011 bis 2013 als Außenreporter und Ideensammler der „Harald Schmidt Show“ frühe Sporen verdient. Damals wurde Schmidt vom Mainstream gefeiert. In Zeiten, wo GEZ-Mediatheken seine Shows mit Triggerwarnungen etikettieren, nutzt Heufer-Umlauf ihn zum zweiten Mal: Diesmal, um sich als Gutmensch zu inszenieren.

So zeigte Heufer-Umlauf im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ seines Kollegen Micky Beisenherz komplettes Unverständnis über Schmidt:

„Dass der da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich freut auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen Aussortierten…“

Hier präsentiert sich purer Wokeness-Faschismus: Wer mit „Aussortierten“ noch Kontakte pflegt, „infiziert“ sich automatisch. Der Anwalt Joachim Steinhöfel brachte es in einem Kommentar auf X (vormals Twitter) auf den Punkt: „Wenn der Moderator Heufer-Umlauf über Harald Schmidt spricht, verfällt er in den Jargon des Nationalsozialismus. Er spricht von der Party mit Schmidt ‘und anderen Aussortierten.‘ Das klingt wie Selektion, und so ist es auch gemeint.“

Damit nicht genug. Wahrscheinlich hat Heufer-Umlauf doch Sorge, dass ihn ebenfalls Kontaktschuld treffen könne – wegen früherer Zuarbeit für Schmidt. Also übt er vorsorglich Selbstkritik:

„Man zweifelt an sich selbst, dass man mal eine Art Bewunderung (für Harald Schmidt, Anm.) hatte“,

Stalins Schauprozesse lassen grüßen. Die Mainstream-Medien sind beglückt: „Klare Worte fand Moderator Klaas Heufer-Umlauf zu seinem einstigen Förderer Schmidt“, schreibt die Bunte. Auch yahoo!life zeigt Verständnis für den enttäuschten Ex-Bewunderer: „Klaas Heufer-Umlaufs Abkehr von einem Idol: ,Da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden'“ Nachdem Heufer-Umlauf sich schon manchen GEZ-Preis erschleimt hat, wäre jetzt, nach diesem Vatermord, mindestens das Bundesverdienstkreuz fällig.

