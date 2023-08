Klassisch rechts: Eine Standortbestimmung (1)

Ist das Denken in rechten und linken Kategorien überholt – oder gibt es grundlegende Unterschiede zwischen Rechten und Linken, die nicht zu übertünchen sind? Unser Autor vertritt letzteren Standpunkt. Ein Debattenbeitrag. Weiterführend: Maximilian Krah: „Politik von rechts“ – wie rechtes Denken vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Hier mehr erfahren.

_ von Rudolf Seitner

Oskar Lafontaine (aktuelles Werk: „Ami, it’s time to go“), sicher einer der Köpfe der Linken, die bisweilen in der Lage sind, Dinge differenziert zu betrachten und der Realität Vorrang vor der Ideologie zu geben, hat kürzlich auf den NachDenkSeiten einen Artikel veröffentlicht, dessen Grundtenor war, dass die AfD deshalb als attraktive Alternative erscheine, weil der Platz der Linken vakant sei, da nämlich die Gegner der AfD selbst ins rechte Lager gewechselt seien. Dem möchte ich widersprechen und dazu einen Ansatz einer rechten Standortbestimmung abliefern.

Ich meine, das Gegenteil der Annahme Lafontaines ist der Fall. Sämtliche etablierte Parteien von Die Linke bis CDU/CSU sind links bis linksextrem, und die AfD zieht ihre Anziehungskraft genau daraus, die einzige nicht linke Partei zu sein. Die Einstufung der Kartellparteien (außer vielleicht der Linken) als „rechts“ begründet Lafontaine nun damit, dass diese eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik verträten und sich für Kriege begeisterten.

Ich denke jedoch: Lafontaine zeigt damit, dass er weiterhin ideologisch motivierten Unwahrheiten verhaftet ist. Dem möchte ich, ausgehend von Konfuzius‘ Gedanken, wer den Staat ordnen wolle, müsse zuerst die Begriffe ordnen, eine andere Auffassung entgegenstellen. Deren Kern wurde ebenfalls von Konfuzius bereits formuliert:

Damit bekenne ich zunächst, als Rechter von der menschlichen Ungleichheit auszugehen. Jeder einzelne Mensch auf der Welt ist ein lebender Beweis dafür. Dem stehen auf der anderen Seite exakt null Beweise für Gleichheit gegenüber – keine zwei Menschen auf der Welt sind einander gleich.

Damit ist nichts über den Wert von Menschen ausgesagt, aber eben doch: Wer Ungleichheit behauptet, sagt die Wahrheit, wer Gleichheit behauptet, sagt die Unwahrheit. Die Frage der Gleichheit vor dem Gesetz (oder auch vor Gott) ist ein eigener Fall, der für meine Betrachtungen hier nicht wesentlich ist.

Ich behaupte also meinerseits, dass nach rechter Auffassung eine Gesellschaft beziehungsweise soziale Ordnung möglichst harmonisch sein sollte. Das heißt: Sie hat der Ungleichheit Rechnung zu tragen, damit jeder in ihr seinen Platz findet, auf dem er sich seinen Anlagen gemäß entfalten kann. Auf dem Reißbrett entstandenes Social Engineering, wie es die Linke betreibt, ist dabei kaum ein angemessenes Mittel.

Da die Rechte nicht von Ideologien, sondern von der Lebenswirklichkeit ausgeht, ist es schwer, hier zu theoretisieren, aber es ist davon auszugehen, dass Harmonie am ehesten durch eine Mischung aus allgemein anerkannten Werten und Traditionen und einem relativ freien Spiel der Kräfte, welches Aufstiegsmöglichkeiten bietet, zu erzielen ist. Anders ausgedrückt: In Verwurzelung begründete Verantwortung und individuelle Freiheit gehen eine idealistisch motivierte Liaison ein.

Sowohl ein Klassenkampf von oben in Form extremer Ausbeutung Untergebener als auch der von unten, bei dem es nicht um eine Korrektur von Fehlentwicklungen, sondern um den Sturz ins Chaos geht, stellen sich dabei als Angriffe auf die Harmonie dar und sind aus dieser Sicht links zu verorten, weisen aber auch auf bereits bestehende massive Störungen der Ordnung hin, ohne die sie nicht so sehr zur Bedrohung werden könnten.

