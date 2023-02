Der Kult der One-World-Ideologen – Teil 2

Sie unterwandern Staaten und Regierungen – die NWO-Lobbies sind global auf dem Vormarsch. Unser Autor Wolfgang Eggert legt ein Schema zur Beurteilung dieser Gruppen vor. Klaus Schwab und sein WEF sowie weitere mächtige Gruppen hinter den Kulissen treiben den Great Reset voran. Lesen Sie alles darüber in COMPACT-Spezial „Geheime Mächte. Great Reset und Neue Weltordnung“.



Die vorliegende Information ermöglicht eine differenzierte Beurteilung von Staatsführungen nach einer Reihe von objektiven Kriterien. Einzelne der aufgeführten Merkmale machen sicher noch keine konfliktträchtige oder gefährliche Gruppe aus, da man sie auch in anderen Vereinigungen findet. Gruppierungen sind umso problematischer, je mehr der kritischen Punkte auf sie zutreffen. Entsteht aus vielen vorhandenen Einzelmerkmalen ein Profil, kann man von einem Destruktiven Kult sprechen. Den ersten Teil des Textes können Sie hier lesen.

Gerade weil das Feld noch als weitgehend ungeflügt gilt, ist es nötig, objektive Kriterien zur differenzierten Beurteilung, quasi ein Raster, zu finden, um ein „Profil” der entsprechenden Gruppe (bezogen auf ihre Problematik oder Gefährlichkeit) zu erstellen. Hierzu soll die folgende Checkliste dienen. Sie ist in sechs Bereiche gegliedert, die in den einzelnen Staatswesen zu Problemfeldern werden können (oder schon geworden sind):

Ideologie Die zentrale Figur Gruppenstruktur Einfluß auf das Mitglied Techniken der Persönlichkeitsveränderung Kontakte nach außen und Umgang mit Ehemaligen und Kritikern

Ideologie

Hier geht es um das „weltanschauliche Selbstverständnis“ eines Staats. Denn nicht nur die Praxis, sondern auch die ideologische Ausrichtung kann zu vielfältigen Problemen führen – vor allem, wenn folgende Tendenzen vorherrschen:

„Überwertige Idee”

Das Paradies auf Erden oder der „neue Mensch” ist mit Hilfe einschneidender, für alle verbindlicher Massnahmen herstellbar (Allmachtsphantasien, Größenwahn).

Wahrheitsmonopol:

Der Staat bzw. die Staatsnahe Wissenschaft haben (ihrer Ansicht nach) das einzig gültige Welterklärungssystem.

Schwarz-Weiß-Denken:

Einfache Gut-Böse- oder Richtig-Falsch-Muster prägen das Denken und Handeln.

Endzeitvision:

Der Weltuntergang (etwa durch „Bevölkerungsbombe“ oder eine „Klimabedrohung“) ist nahe.

Rettungsplan:

Der Staat bzw. die Staatsnahe Wissenschaft propagieren Patentrezepte, die das Heil versprechen.

Expansiver Machtanspruch:

„Wir müssen die Welt retten”, ist der Tenor.

Vorhandensein einer Figur innerhalb und außerhalb des gewählten Politzirkus: Führer, Guru, Meister(in)

Hier sind vor allem folgende Punkte zu beachten:

Führerkult:

Er/Sie wird in den Stand unberührbarer Quasi-Gottlichkeit gestellt und verehrt.

Führungsstil:

Er/Sie hat oberste (nicht mehr kritisierbare) Autorität, verlangt kritiklose Loyalität und beansprucht Wahrheitsmonopol.

Charismatisierung:

Lancierung idealisierender Legenden. („Der/Die gute Retter/in aus dem Volke“)

Die Gruppenstruktur: Eine Elitegemeinschaft



Hier stehen folgende Punkte im Vordergrund:

Abschottung nach außen:

Wer die Ziele nicht (mehr) mitträgt wird ausgegrenzt

Ausbeutung und Elitenbewusstsein

Hohe Gruppenkohäsion:

Die In-Group hält „wie Pech und Schwefel“ zusammen, von der Bestimmungsebene bis weit in die breite Folgsamkeitsbasis hinein; sie überwacht, kontrolliert und bestraft sich gegenseitig. Eventuell gibt es neue Sprachregelungen, die die Zielsetzungen bedienen.

Es existiert eine Hierarchie, mit Befehlsgewalt der Oberen, Gehorsam des einfachen Mitglieds und gestaffeltem, zensierten und intransparentem Informationssystem.

Elitenbewusstsein:

Aktivistische Gruppenmitglieder fühlen sich als Avantgarde zur Rettung der Welt/Menschheit. Missionierungszwang und/oder Märtyrerideologie prägen das Gruppenbewusstsein.

Ausbeutung:

Gruppen-Einfache/Untertanen lassen sich (mehr oder weniger freiwillig) materiell oder/und als billige Arbeitskräfte ausnutzen. Sie sind gegenüber der Führung fronpflichtig

Subversive und illegale Tätigkeiten:

Die Leitgruppierung glaubt, über dem Gesetz zu stehen und drängt Mitglieder, die in staatliche Führungspositionen vorrücken wollen offen oder versteckt zu illegalen Tätigkeiten wie Geldwäsche, Missbrauch u.ä. (Erpressbarkeit!).

Einfluss auf das Mitglied: Bewusstseinskontrolle

In diesem Bereich geht es um die persönlichen, die individuellen Ebenen der Beeinflussung:

Entindividualisierung:

Die Gruppe und das gemeinsame Ziel ist wichtiger als der Einzelne.

Einfluss auf die alltägliche Lebensgestaltung:

Es gibt Vorschriften für Sprache, Essen, Kleidung, Körperpflege, Tagesgestaltung, Ausgangs- und Kontaktsperren, Kommunikationskontrollen/zensur (u.a. soziale Netzwerke). Sexualität wird entsprechend der Ideologie anempfohlen.

Bruch mit der eigenen Biografie

Materielle Abhängigkeit:

Berufliche Sicherheit besteht nur bei Folgsamkeit. Zuwiderhandelnde erleben, egal wo und bei wem sie arbeiten, eine schnelle Kündigung. In der nächst höheren Stufe hat der Gruppen-Einfache/Untertan kein Privateigentum und/oder kein Geld mehr. Seine Versorgung ist dann zentralistisch geregelt. (Own nothing but be happy). Die Datenerfassung (Besitzstand, Gesundheitsvita, Versicherung, Personalpapiere, Steuer…) ist nahezu totalitär erfasst.

Bruch mit der persönlichen Lebensgeschichte:

Beziehungen zur Familie, zu Partnern und Freunden werden, für den Fall der Abtrünnigkeit, bereits im Vorfeld propagandistisch in Frage gestellt („Mit denen darf man sich nicht gemein machen“)

Sektenidentität:

In den Leitungsebenen des Kults bewegt sich das Mitglied fast ausschließlich in der Gruppe und unterliegt – finanziell und in ansehensseitig der Großgemeinschaft akklamiert – einer allmählichen „Umwertung aller Werte”. Damit einher geht ein Verlust von Realität und von Tauglichkeit für ein Leben außerhalb der Gruppe. Es entwickelt sich psychische und materielle Abhängigkeit.

Techniken der Persönlichkeitsveränderung

Von Sex über Sport, Freigabe von Drogen und dem massiven Einsatz gleichgeschalteter Werbung/Medien wird gerade den unteren Chargen in der Hierarchie ein Sammelsurium bewußtseinskanalisierender Ablenkungsfelder eröffnet. Diese Praktizierenden erfahren zugleich eine

Wiederholte Labilisierung

durch körperliche und psychische Überforderung in einem Hamsterradsystem, sensorische Deprivation eingeschlossen.

Bunkermentalität und Einschüchterung

Kontakte nach außen und Umgang mit Ehemaligen/Kritikern

Bunkermentalität:

Die Leitgruppe kapselt ihre Gedankenwelt massiv ab („Innen der Himmel, außen die Hölle”). Obwohl das Gegenstand von Kritik am Gegner ist, pflegt man selbst Feindbilder, die bis in rassistische Muster hineinreichen („Weiße alte Männer“)

Es gibt keinen legitimen Grund, aus der Gruppe auszusteigen;

deshalb werden Ehemalige zu Unpersonen erklärt („beruflich, sozial und juristisch vogelfrei”, Kontaktabbruch), die mitunter erpresst werden.

Kritiker werden eingeschüchtert

und es wird versucht, sie mit Drohungen, öffentlichem Rufmord, Gerichtsprozessen oder sogar körperlichen Attacken mundtot zu machen

Soweit einschlägige Kriterien, an Hand derer sich abprüfen lässt, ob und inwieweit eine durch extremistische Ideologien/Strukturen/Gruppen beeinflusste Regierung problematisch oder bereits gefährlich geworden ist. Treffen alle Merkmale zu, so entspricht das dem Muster eines „destruktiven Kults” . Jeder Leser mag selbst bewerten, wie weit es der deutsche Staat (und andere Nationen neben ihm) bereits gebracht hat.

Wer meint, die Tabelle sei willkürlich durch einen fachlich Unversierten erstellt, irrt. Sie ist, bis in die allermeisten Formulierungen hinein, deckungsgleich mit einem Fachbeitrag, der 1996 erschien, unter dem Titel „Was eine alternativ–spirituelle Gruppe zum problematischen Kult macht – Psychologische Kriterien zur Beurteilung von Destruktiven Gruppierungen“. Verantwortlich zeichnet der „Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.“, Arbeitskreis „Psychomarkt und Religion“.

