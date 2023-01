Der Kult der One-World-Ideologen – Teil 1

Sie unterwandern Staaten und Regierungen – die NWO-Lobbies sind global auf dem Vormarsch. Unser Autor Wolfgang Eggert legt ein Schema zur Beurteilung dieser Gruppen vor. Klaus Schwab und sein WEF sowie weitere mächtige Gruppen hinter den Kulissen treiben den Great Reset voran. Lesen Sie alles darüber in COMPACT-Spezial „Geheime Mächte. Great Reset und Neue Weltordnung“.



Die vorliegende Information ermöglicht eine differenzierte Beurteilung von Staatsführungen nach einer Reihe von objektiven Kriterien. Einzelne der aufgeführten Merkmale machen sicher noch keine konfliktträchtige oder gefährliche Gruppe aus, da man sie auch in anderen Vereinigungen findet. Gruppierungen sind umso problematischer, je mehr der kritischen Punkte auf sie zutreffen. Entsteht aus vielen vorhandenen Einzelmerkmalen ein Profil, kann man von einem Destruktiven Kult sprechen.

Politisch übergriffige „NWO“-Think Tanks und GlobalisierungsLobbies treiben immer wieder neue Blüten, die Weltverbesserungsszene boomt, Illusionsverkäufer haben Hochkonjunktur. Mehr oder minder abstruse Ideen werden in der Szene propagiert, demokratiepolitisch bedenkliche Methoden und Techniken werden zu ihrer Durchsetzung praktiziert. Na und, könnte man sagen, Deutschland und die Welt sind schließlich groß genug, dass jeder auf seine Weise Unrecht haben kann.

Die Wühlarbeit der NWO-Lobbies

Wenn es nur so einfach wäre: Hunderte politsektiererisch am gleichen Strang ziehende Sondergemeinschaften gibt es allein in Deutschland – und immer wieder entstehen neue. Ihre entristische Wühlarbeit in Medien, Verbänden und Parteien hat Macht akkumuliert und zur Entstehung einer regelrechten Nebenregierung geführt, die imstande ist, den gewählten, nominellen Staatslenkern das Heft aus der Hand nehmen: Wenn die auf revolutionäre Veränderung setzende Lobby den politischen Apparat erfolgreich von seitwärts bearbeitet hat, übernimmt dann Letzterer die Durchführung des Programms von oben, gegenüber dem Volk.

Dabei ist sicher nicht jede globalistische Gruppe oder solcherart instrumentalisierte Staatsführung schon per se problematisch. Und erst recht nicht ist Sekte gleich Sekte, Psychokult gleich Psychokult, angehender Failed State gleich werdender Failed State.

Gerade die in diesem Spiel der Kräfte schlussinstanzlich handelnden Staaten brüsten sich nach innen wie außen gern mit dem Gütesiegel demokratiepolitischer Duldsamkeit bzw. gesellschaftlicher Durchlässigkeit. Dass dieses Selbstlob berechtigterweise in Prüfung zu ziehen ist, das haben die einschneidend von oben erzwungenen Maßnahmen in den aktuellen Themenfeldern Klima, Corona und (Ukraine-)Krieg gezeigt.

Sind die uns so vertraut gewordenen, sicher geglaubten „Demokratien des Westens“ auf dem Weg, ihre liberalen Grundsätze ad acta zu legen, um zur Etablierung nicht mehrheitsfähiger Weltstaatsmodelle das autokratische Modell zu umarmen?

Die Weltanschauung der One-World-Ideologen

Die Antwort darauf erscheint vorderhand nicht leicht, denn: Bis dato wurden Kriterien zur Einschätzung eines solchen Wegs nur ungenügend herausgearbeitet. Was genau also macht eine „abgelenkte Regierung“ problematisch oder gefährlich? Wodurch droht sie gar zum „destruktiven Kult” zu werden, der Menschen abhängig macht, ausbeutet oder zerstört? Welche Mechanismen sind es, mit denen das passiert?

Gerade weil das Feld noch als weitgehend ungeflügt gilt, ist es nötig, objektive Kriterien zur differenzierten Beurteilung, quasi ein Raster, zu finden, um ein „Profil” der entsprechenden Gruppe (bezogen auf ihre Problematik oder Gefährlichkeit) zu erstellen. Hierzu soll die folgende Checkliste dienen. Sie ist in sechs Bereiche gegliedert, die in den einzelnen Staatswesen zu Problemfeldern werden können (oder schon geworden sind):

Ideologie Die zentrale Figur Gruppenstruktur Einfluß auf das Mitglied Techniken der Persönlichkeitsveränderung Kontakte nach außen und Umgang mit Ehemaligen und Kritikern

Ideologie

Hier geht es um das „weltanschauliche Selbstverständnis“ eines Staats. Denn nicht nur die Praxis, sondern auch die ideologische Ausrichtung kann zu vielfältigen Problemen führen – vor allem, wenn folgende Tendenzen vorherrschen:

„Überwertige Idee”

Das Paradies auf Erden oder der „neue Mensch” ist mit Hilfe einschneidender, für alle verbindlicher Massnahmen herstellbar (Allmachtsphantasien, Größenwahn).

Wahrheitsmonopol:

Der Staat bzw. die Staatsnahe Wissenschaft haben (ihrer Ansicht nach) das einzig gültige Welterklärungssystem.

Schwarz-Weiß-Denken:

Einfache Gut-Böse- oder Richtig-Falsch-Muster prägen das Denken und Handeln.

Endzeitvision:

Der Weltuntergang (etwa durch „Bevölkerungsbombe“ oder eine „Klimabedrohung“) ist nahe.

Rettungsplan:

Der Staat bzw. die Staatsnahe Wissenschaft propagieren Patentrezepte, die das Heil versprechen.

Expansiver Machtanspruch:

„Wir müssen die Welt retten”, ist der Tenor.

Der zweite Teil dieses Textes wird morgen veröffentlicht.

