Egon Bahr im Gespräch. Über Jahrzehnte waren deutsche Regierungschefs per Unterschrift an Befehle gebunden. Unser Gesprächspartner hat das Dokument gesehen. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Spezial 36: „USA gegen Deutschland“. _ Egon Bahr im Gespräch mit Jürgen Elsässer In einem Interview sprachen Sie über die sogenannte Kanzlerakte, die Bundeskanzler Willy Brandt 1969 in seinen ersten Amtstagen zur Unterschrift vorgelegt wurde. Das war an einem der ersten Abende im Palais Schaumburg, nachdem Brandt dort eingezogen war. Ein