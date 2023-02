„Deputinisierung“: Mit Heusgen in den Dritten Weltkrieg

Der neue Sicherheitskonferenz-Chef Christoph Heusgen macht aus seinen Plänen keinen Hehl mehr: In Russland muss seiner Auffassung nach ein Regime Change mit anschließender Umerziehung her. Wichtige Aufklärungsarbeit gegen transatlantische Kriegstreiber leistet unser COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“. Hier bestellen.



Christoph Heusgen ist ein Karrierist, wie er im Buche steht. Ab 2005 war er außen- und sicherheitspolitischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel, später dann Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen.

Der Angreifbare

Hier sorgte er für einen veritablen Skandal, der damals durch den Spiegel enthüllt wurde: Er bat die Kabinettschefin von UN-Generalsekretär António Guterres, seiner Frau eine Stelle auf der Gehaltsstufe P5 (mindestens 107.459 Dollar brutto und 56.000 Dollar netto New-York-Zuschlag) in dessen Büro zu geben. Dabei verwies er auf die guten Verbindungen seiner Frau zum Kanzleramt sowie zum Außenministerium. Außerdem betonte der den großen Beitrag, den Deutschland (gemeint war wohl eher der deutsche Steuerzahler) für die Vereinten Nationen leiste.

Jemand wie Heusgen weiß also, wie der Hase läuft und was von ihm erwartet wird. Deshalb lud er zur diesjährigen Münchener Sicherheitskonferenz alle Vertreter der AfD, immerhin die zweitgrößte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, aus. Heusgen äußerte an diesem Montag vor der Presse zu dieser Angelegenheit:

„Ich habe entschieden, dass wir die AfD nicht einladen“

Zur Begündung äußerte der gebürtige Düsseldorfer:

„Das ist eine Entscheidung des Chairmans der Münchner Sicherheitskonferenz.“

Patrioten unerwünscht

Das sagt natürlich sehr viel über den Zustand der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland aus. Eine Partei, die bei der letzten Bundestagswahl knapp fünf Millionen Wähler von sich überzeugen konnte, wird von der von ihrem Selbstverständnis her wichtigsten Sicherheitskonferenz der Welt ausgeladen. Auch stellt sich die Frage, ob Heusgen überhaupt rechtmäßig gehandelt hat, denn an der Finanzierung der Konferenz beteiligen sich sowohl der Bund wie auch der Freistaat Bayern.

Mäßigende Stimmen scheinen bei der Münchner Sicherheitskonferenz nicht mehr erwünscht zu sein. Kein Wunder, denn Heusgen wünscht sich für Russland ja schließlich auch eine „Deputinisierung“, wie er nun gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland äußerte. Diesen Begriff nutzte der frühere Merkel-Berater auch schon in seinem Buch „Führung und Verantwortung“.

Deputiniserung und Denazifizierung

Selbst Christina Dunz, die das Interview führte, stellt nun fest, dass dieser Begriff in Russland sicherlich als „Provokation“ empfunden werde, da Heusgen ihn in seinem Buch ja bewusst in eine Reihe mit dem Begriff der Denazifizierung stelle. Heusgen antwortet darauf nur ausweichend mit der Floskel, dass Deutschland nur mit der „Kraft der Alliierten“ zu dem Staat geworden sei, der er heute ist.

Was für eine Anmaßung vom „Chairman“ (also vom Vorsitzenden) der Münchener Sicherheitskonferenz. Russland soll also nicht nur besiegt, sondern gleich noch nach deutschem Vorbild umerzogen werden. Aber mit anmaßendem Verhalten – siehe die Mail an das Büro des UN-Generalsekretärs – kennt sich der gebürtige Düsseldorfer scheinbar recht gut aus.

Sehnsucht nach Helmut Schmidt

Leider zeigen Heusgens Äußerungen exemplarisch, wie Teile der westlichen Eliten ticken. Unter einem totalen Sieg über Russland mit anschließender westlicher Gehirnwäsche will man es schon gar nicht mehr machen. Wie sehr fehlt derzeit nur ein Helmut Schmidt, zu Lebzeiten Dauergast auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der einmal bemerkte:

„Besser 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen.“

Auch ein Wolfgang Ischinger wirkt im Vergleich zu seinem Nachfolger wie ein Relikt aus einer versunkenen Epoche. Bleibt nur noch die Frege, wem es gelingt, die Kriegstreiber noch rechtzeitig zu stoppen.

Auch ein Wolfgang Ischinger wirkt im Vergleich zu seinem Nachfolger wie ein Relikt aus einer versunkenen Epoche. Bleibt nur noch die Frege, wem es gelingt, die Kriegstreiber noch rechtzeitig zu stoppen.