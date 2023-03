Das Nibelungenlied: Nationalepos unseres Volkes

Der edle Recke, der hinterhältige Schurke, die Liebe und die Rache einer treuen Frau: Das Nibelungenlied atmet mit jeder Faser deutschen Geist. Unser Nationalepos ist nun in einer preiswerten, gebundenen, edlen und prachtvoll illustrierten Volksausgabe für nur 7,95 Euro erhältlich. Pflichtlektüre für jeden Patrioten! Hier mehr erfahren.

Es ist das bedeutendste Zeugnis deutscher Heldendichtung: Das Nibelungenlied, zusammengewachsen aus mehreren Sagenkreisen, wurde um 1200 am Passauer Bischofshof von einem vermutlich aus dem Österreichischen stammenden Meister der deutschen Dichtkunst in formvollendeter Art aufgezeichnet.

Das Epos ist zugleich ein Seelengemälde unseres Volkes, das jeden Aspekt deutschen Gemüts detailliert beschreibt: Den strahlenden, zunächst vom Glück geküssten Recken Siegfried, den Streit zweier stolzer und starker Frauen, den abgründigen Hagen von Tronje, der zum Heldenmörder wird und die Rache eines liebenden Mädchens, die schlussendlich zum alles verschlingenden Kampfe führt.

Siegfried, Kriemhild und Hagen

Die Handlung dieser einzigartigen Heldendichtung reicht bis ins Zeitalter der germanischen Völkerwanderung zurück. Historischer Kern der Sage ist höchstwahrscheinlich die Zerschlagung des von König Gundahar beherrschten Burgunderreiches in der Spätantike (um 436) durch den römischen Heerführer Aëtius und seinen hunnischen Hilfstruppen. Mit hinein spielen auch die umstrittene Hochzeit von Hunnenkönig Attila mit der germanischen Fürstentochter Ildico (435) und der Streit zwischen Frankenkönigin Brunichild und Konkubine Fredegunde am Hofe der Merowinger im Jahr 600.

Die ursprünglich in Mittelhochdeutsch verfassten rund 2.400 Strophen des Nibelungenliedes spiegelt diese Konflikte wider – vor allem den Streit zwischen der burgundischen Königstochter Kriemhild (aus der eddischen Völsunga-Saga als Gudrun bekannt) und der isländischen Königin Brünhild (in den altnordischen Texten Brynhildr), der schließlich zum Tode Siegfrieds, des Sohnes von Sohn König Siegmunds und Königin Sieglindes von Xanten am Niederrhein, durch die Hand Hagens führt.

Siegfried, so die plausible Vermutung vieler Forscher, dürfte der mythologisierte Arminus sein. Der legendäre Cheruskerfürst fügte als Oberbefehlshaber der germanischen Koalitionsarmee im Jahre 9 nach Christus in der Schlacht vom Teutoburger Wald den römischen Legionen des Varus eine vernichtende Niederlage zu.

Simrocks Meisterleistung

In der Renaissance, als alles, was dem vermeintlich finsteren Mittelalter entstammte, in den Schubladen verschwand, geriet das Nibelungenlied zunächst in Vergessenheit. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Dichtung wiederentdeckt und ging 1782 erstmals in Druck. Die Romantik hatte dann starken Anteil daran, dass dem deutschen Volk das Nationalepos der Deutschen wieder in Erinnerung gerufen wurde.

Es war schließlich der Dichter und Bonner Germanist Karl Simrock, der sich der Über­set­zun­g und Nach­dich­tun­g zahlreicher mit­tel­hoch­deut­scher ­so­wie an­de­rer mit­tel­al­ter­li­cher Tex­te widmete, die sich gro­ßer Be­liebt­heit erfreuten. Den Anfang machte das Nibelungenlied, das er geradezu kongenial in die zeitgenössische Sprache übersetzte. Diese Ausgabe erschien erstmals 1872.

Diese bis heute beste Übersetzung des Nibelungenliedes ist nun in einer überaus preisgünstigen (nur 7,95 Euro), gebundenen und prachtvoll illustrierten Volksausgabe erhältlich (432 Seiten). Die wunderbaren Illustrationen von Julius Schnorr von Carolsfeld und Eugen Neureuther machen diese Volksausgabe zu einem ganz besonderen Lese-Erlebnis.

Und das Beste: Durch die Simrock-Ausgabe ist sichergestellt, dass in diesem Werk keinerlei dem Zeitgeist geschuldete Verfälschungen des Stoffes auftauchen. Ein Buch, das jeder Deutsche sein Eigen nennen sollte. Zur Erinnerung für die Älteren – und zur Entdeckung der wichtigsten deutschen Heldendichtung für die Jüngeren.

