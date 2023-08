Das letzte Gefecht: Künstliche Intelligenz außer Kontrolle

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Bedrohung für die Menschheit. Wissenschaftler warnen: Noch in diesem Jahrzehnt könnten hoch entwickelte Maschinen den Homo sapiens vollständig beherrschen. Und vernichten? Es folgt ein Artikel aus dem COMPACT-Magazin 07/2023.

_ von Jürgen Elsässer

Ein einziger Satz sollte genügen, uns alle aufzurütteln: «Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie Pandemien oder Atomkriege.» Der Aufruf mit diesen wenigen Worten von Ende Mai 2023 wurde nicht von irgendwelchen Technikfeinden unterschrieben, sondern von der Crème de la Crème der KI-Entwicklung: von Demis Hassabis, Chef von Google DeepMind, und dem ChatGPT-Entwickler Sam Altman (OpenAI), sowie Geoffrey Hinton und Yoshua Bengio, die 2018 den Turing Award gewonnen haben – eine Art Nobelpreis für Informatik. Sind den Zauberlehrlingen ihre Kreaturen über den Kopf gewachsen?

Stephen Hawkings Alarmruf

Andere Insider formulieren noch schärfer. Das Wissenschaftsportal Forschung und Wissen berichtete im September 2022: «Eine Studie, an der auch der leitende Wissenschaftler von Google DeepMind beteiligt war, kam zu dem Ergebnis, dass eine Künstliche Intelligenz wahrscheinlich die Menschheit auslöschen wird.»

«Wenn die KI … vollständig entwickelt ist, dann könnte das das Ende der Menschheit bedeuten.» Stephen Hawking

Geoffrey Hinton kündigte seinen Job als führender System-Entwickler bei Google und mahnte Ende April 2023 in der New York Times (NYT), die sprunghafte Entwicklung berge «ernste Risiken für die Gesellschaft und für die Menschheit». Hinton wird laut NYT auch «Godfather of AI» genannt – also «Pate der KI» (im Englischen AI – Artificial Intelligence). Im Mai 2023 sprach die Welt mit Daniel Privitera von der Universität Oxford, Gründer des Zentrums für KI-Risiken und -Auswirkungen:

«Selbst Angestellte führender KI-Unternehmen wie OpenAI haben Angst. (…) Nicht wenige von ihnen halten es für möglich, dass die Weiterentwicklung von KI noch in den 2020er Jahren zum Ende der Menschheit führt.»

Hätte man die Warnung von Stephen Hawking, vermutlich das größte Genie seit Albert Einstein, ernst genommen, hätte man rechtzeitig gegensteuern können. Der Astrophysiker sagte kurz vor seinem Tod 2018:

«Wenn die Künstliche Intelligenz erst vollständig entwickelt ist, dann könnte das das Ende der Menschheit bedeuten. Die Künstliche Intelligenz würde gleichsam sich selbst (…) immer schneller und schneller verändern und entwickeln. Die Menschen wären durch die langsame biologische Evolution begrenzt, sie könnten nicht mithalten und würden ersetzt.»

Von Fake News zu Deep Fakes

In einem Blog von Spektrum der Wissenschaft wird auf ein erhebliches Problem hingewiesen, das nicht erst aus der künftigen Unkontrollierbarkeit der KI entsteht, sondern bereits aus falscher Programmierung, also schon jetzt: «Bei einem Manöver im Irak richtete der intelligente Kampfroboter Swords plötzlich sein Maschinengewehr auf die eigenen Truppen.

Noch bevölkern keine komplett selbständigen Killermaschinen die Schlachtfelder der Welt, doch das Pentagon arbeitet bereits an Drohnen, die mit autonomer Schwarmintelligenz unbemannte Missionen durchführen. Zwar soll auch zukünftig der endgültige Einsatz letaler Mittel durch den Menschen freigegeben werden, allerdings braucht es nur ein Software-Update, um diese Sicherheitsschleife zu umgehen. Bei einem sich selbst updatenden Roboter keine besonders beruhigende Vorstellung.»

Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass eine KI wahrscheinlich die Menschheit auslöschen wird.

Ebenso elektrisierend war eine Rede vor dem US-Senat, die der Vorsitzende Richard Blumenthal hielt. Seine Lippen blieben unbewegt – die täuschend echte Stimme kam aus dem Computer. ChatGPT hatte sie aus dem Rohmaterial früherer Sitzungen zusammengebastelt, ohne dass man einen Unterschied merkte. «Stellen Sie sich vor», sagte Blumenthal, «ich hätte das Programm gebeten, mit meiner Stimme die Kapitulation der Ukraine zu fordern oder Putin zu unterstützen…»

Wahrscheinlicher ist wohl, dass die KI sich nicht gegen die Eliten stellen wird, die sie aufgebaut und mit Daten gefüttert haben… ChatGPT ist ein brillantes Instrument, um ganz im Sinne des globalen Regimes politisch korrekte Mainstream-Meinungen zu verbreiten. Mehr noch als bei Stimmenimitation und Texterstellung zeigt sich das im Bereich von Foto und Grafik: Amnesty International illustrierte im Frühjahr 2023 einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China mit einem komplett KI-generierten Foto.

Im gleichen Zeitraum brachte Bild ein täuschend echtes Foto von Donald Trump in Handschellen, wie er gerade von der Polizei abgeführt wird (als dem früheren US-Präsidenten im Zuge eines Anklageverfahrens die Verhaftung drohte). Die Macht perfekt gefälschter Bilder, sogenannter Deep Fakes, zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Was wäre, wenn Aufnahmen eines russischen Atombombenabwurfs um den Globus gingen, ergänzt durch erfundene Augenzeugenberichte und Agenturmeldungen? Das ist viel wahrscheinlicher als das Szenario, das Blumenthal entwirft.

Bei einem Manöver … richtete der … Kampfroboter … sein Maschinengewehr auf die eigenen Truppen.

Die globalen Eliten werden KI sicher für eines ihrer wichtigsten Ziele nutzen, den Kampf gegen den sogenannten Klimawandel. Was aber, wenn die Maschinenintelligenz zum Ergebnis kommt, dieses – falsch benannte – Problem sei nur dadurch zu lösen, dass man dessen Verursacher ausschaltet, den Menschen? Beginnend vielleicht mit vermeintlichen CO2-Schurkenstaaten wie China und Russland? Wenn unbeaufsichtigte KI in die Steuerungssysteme für Interkontinentalraketen eindringen sollte, gäbe es keine Rettung mehr.

Die ohnmächtigen Kontrolleure

Schon heute wird immer mehr Infrastruktur über KI gesteuert. Versorgungssysteme wie Wasser und Energie, auch die Just-in-time-Belieferung von Supermärkten werden von perfekt programmierten Maschinen kontrolliert. Die Politiker treiben die Vernetzung zunächst lokaler oder regionaler Systeme über die Ländergrenzen hinaus voran.

Besonders gefährlich übrigens: die Smart Meter, elektronische Zähler für den Stromverbrauch in Haushalten und Unternehmen. Tritt hier ein Fehler auf, oder werden Daten falsch ausgelesen, könnte die KI zum angeblichen Systemschutz einen Blackout herbeiführen – nachzulesen im gleichnamigen Roman von Marc Elsberg.

Die Maschinenintelligenz könne gar nicht außer Kontrolle geraten, beruhigen die Freunde der KI. Doch das ist schon jetzt vorgekommen! Bild berichtete von einem solchen Fall. Ein Redakteur fragte, ob Gregor Gysi ein Stasi-Spitzel war. ChatGPT bejahte die Frage nicht nur (dafür gibt es tatsächlich Anhaltspunkte), sondern behauptete auch vollkommen wahrheitswidrig, Gysi habe eine IM-Tätigkeit eingeräumt – tatsächlich hat der Linkspolitiker immer wieder gegen solche Vorwürfe geklagt. Mehr noch: ChatGPT erfand Internetfundstellen, die diese Behauptung belegen sollten, etwa einen Link zum staatlichen Stasi-Unterlagenarchiv. Dessen Leitung dementierte, einen solchen Beitrag auf der Webseite des Instituts habe es nie gegeben.

Genauso besorgniserregend ist ein anderer Fall. ChatGPT brachte «einen Online-Arbeiter der Plattform TaskRabbit dazu, ein Captcha zu lösen, das GPT-4 selbst nicht lösen konnte. Dazu gab sich das System als Mensch mit einer Sehschwäche aus. Der Arbeiter fiel darauf rein.» (Welt, 23.5.2024)

Die renommierte Max-Planck-Gesellschaft resümierte im Januar 2021 die Erkenntnisse einer internationalen Expertengruppe unter der Überschrift «Superintelligente Maschinen wären nicht kontrollierbar». Manuel Cebrian, Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut und Co-Autor der Studie: «Eine superintelligente Maschine, die die Welt kontrolliert, klingt nach Science-Fiction. Doch schon heute gibt es Maschinen, die bestimmte wichtige Aufgaben selbständig erledigen, ohne dass diejenigen, die sie programmiert haben, komplett verstehen, wie sie das gelernt haben.»

Die Propaganda läuft

Mittlerweile beschäftigen sich auch die Leitmedien immer stärker mit der Maschinenintelligenz. Risiken werden dort nicht verschwiegen, aber die Gefahrenpotenziale im seichten Einerseits-Andererseits heruntergepegelt. Im Mittelpunkt der systemkonformen Kritik steht die Sorge um Jobverluste – als ob KI nur eine weitere Stufe in der Automatisierung wäre! Die von Hawkings und anderen geäußerte Befürchtung, dass die Entwicklung außer Kontrolle gerate und die Maschinen den Homo sapiens versklavten oder beseitigten, fällt unter den Tisch.

Die grüne Lumpen-Intelligenzija scheint ihren Frieden mit den Robotern schon gemacht zu haben. Etwa Sascha Lobo, der Anfang Mai auf der OMR-Konferenz («Online Marketing Rockstars») vor 70.000 Influencern und Online-Marketeers in Hamburg auftrat. Die Taz berichtete:

«Auch Lobo konnte sich den Klon-Trick mit einem Grußwort von Olaf Scholz nicht verkneifen, aber dann war, eine halbe Stunde lang, seine gemäßigt hysterisierte Botschaft an die Gemeinde: Ihr wart die Pioniere der Social Media, ihr müsst jetzt die Entwicklung vorantreiben, KI in jeden Winkel bringen, damit ”Deutschland auch noch in zwanzig Jahren ein reiches Land” ist.»

Der Taz-Autor pflichtete dem Antifa-Irokesen im Wesentlichen bei:

«Eine Bewirtschaftung der Erde für zehn Milliarden Menschen, die noch ein paar Schmetterlinge und Urwälder übrig lässt, werden wir nur mit viel KI hinkriegen, mit smarten Gesellschaften, mit kollektiver Verhaltenssteuerung durch jede Menge Apps auf jeder der Milliarden Smartphones und Smart Watches auf Erden. Rückwärts nimmer und vorwärts im Nebel; wenn’s gut geht, mit politischen und nicht nur profitorientierten Lotsen.»

