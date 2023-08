Sind die Grünen die Totengräber Deutschlands?

Die Grünen sehen sich im Besitz einer unumstößlichen Wahrheit. Die nutzen die Moral als Keule. um jegliche Kritik an ihrer Kriegspolitik als Nazitum abzustempeln. Wir sind die Guten. Wir retten die Welt! Frieden? Nein Danke!

«Wir bewegen uns in Richtung Ökodiktatur», warnte der Ökonom Carl Christian von Weizsäcker bereits 2011. Diese Vorhersage hat sich mehr als bewahrheitet. Alles darüber in COMPACT-Spezial 22: „Klimawahn: Öko-Diktatur und die heimliche Agenda der Grünen“ Hier mehr erfahren.

_von Holger Strohm

Seit 1963 bzw. 1972 bezieht Deutschland zuverlässig, billig und weitestgehend umweltfreundliches russisches Erdöl und Gas, welches das hiesige Wirtschaftswunder ermöglichte. Nunmehr befleißigt sich die deutsche Politik und Medien in einem alles überragenden Moralismus, einem entfesselten Gutmenschen-tum, ohne Rücksicht auf die nationalen Interessen und Folgen für Deutschland.

Sie opfern das eigene Land auf dem Altar des Moralismus. Dies ist jedoch ein Offenbarungseid, ein Schuss ins eigene Knie. So verkündete Wirtschaftsminister Robert Habeck nach dem Embargo russischen Gases und Erdöl:

„Natürlich schaden wir uns damit selbst. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft haben. Und als Folge eine vorsätzliche und bewusste Zerstörung des eigenen Wohlstands.“

Und in der Tat trafen die Folgen der Boykottmaßnahmen nicht etwa Russland, sondern ausgerechnet Deutschland härter als jedes andere Land. Welch Ironie, wenn das kleine Deutschland in maßloser Selbstüberschätzung, den größten Flächenstaat und wichtigsten Energielieferanten der Welt in die Knie zwingen will. Als Folge dieser Politik ist die Deindustrialisierung Deutschlands, wie sie bereits im Morgenthau-Plan gefordert wurde, im vollen Gang.

Energie-intensive Branchen wie Chemie, Stahl, Elektronik, Metall und Bau kämpfen um ihr Überleben. In einer Arie des Abgesangs planen die Hälfte aller Unternehmen, auf Grund der hohen Energiekosten und einer überbordenden Bürokratie die Produktionsverlagerung ins Ausland.

Die grünrote Regierung bewertet Moral höher als eigene nationale Interessen. Dabei befleißigt sie sich einer kaum vorstellbaren Heuchelei. Die Bundesregierung ermöglichte mit „Sondergenehmigungen“ Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, damit Saudi-Arabien und der VAE einen brutalen Krieg im Jemen führen konnten, bei dem bisher fast 400 000 Menschen starben und Millionen der Hungertod droht.

Die Sondergenehmigung trägt die Unterschrift von Robert Habeck. Würden die Russen so etwas tun, liefe die mediale Empörungsmaschine längst auf Hochtouren. Doch im Westen geschieht dies selbstverständlich nur für Menschenrechte und Demokratie.

Für die USA, Großbritannien oder Frankreich gilt keine Moral, sondern die Gewinnmaximierung. So explodierten der Wert und die Gewinne der westlichen Mineralöl- und Rüstungskonzerne in Folge der Boykottmaßnahmen. Sie konnten ihre Gewinne in astronomische Höhen treiben, zusätzlich alimentiert durch den „Tankrabatt“. Und auch Russland profitierte, indem es keine billige Energie mehr nach Deutschland liefern musste, sondern stattdessen auf dem Weltmarkt höhere Preise erzielte. Russisches Öl wurde über Drittländer umetikettiert und hochpreisig am Rotterdammer Spotmarkt an die EU weiterverkauft.

Häufig auch auf Kosten der Umwelt. Denn wer kein russisches Pipeline-Erdgas bezieht, ist auf das teure, umweltschädliche, amerikanische Fracking-Gas angewiesen. Zudem musste Berlin das LNG-Terminalschiff Hoegh Esperanza für ein Dutzend Milliarden anmieten, das in Australien wegen inakzeptabler Umweltschäden verboten wurde. Es stößt giftige Chlorrück-stände aus. Trotz immenser Schäden im Wattenmeer spielt das keine Rolle, wenn der angebliche Hitler Putin beseitigt werden soll.

Die Grünen sehen sich nicht nur im Besitz einer unumstößlichen Wahrheit, sondern sie nutzen die Moral als Keule. um jegliche Kritik an ihrer Kriegspolitik, den sie als Heiligen Krieg verklären, als Nazitum abzustempeln. Wir sind die Guten. Wir retten die Welt! Frieden? Nein Danke! Aus einer „Schwerter zu Pflugscharen“-Partei wurde eine militaristisch gesinnte Regierungspartei, die Deutschland in einen Krieg zerren will, um es an die Wand zu fahren.

Im Namen des Guten und des Größenwahn scheuen sie nicht einmal einen Atomkrieg. Annalena Baerbock verkündete offen:

„Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“.

Und sie offenbarte ihr Haltung zur Demokratie, als sie im September 2022 erklärte, dass sie ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukraine stehe. Die Sanktionen gegen Russland würden beibehalten, unbeschadet der wirtschaftlichen Nachteile für Deutschland: „Egal, was meine Wähler denken.“ Michael Lüders stellt dazu fest:

„Die herrschende Moralpolitik ist eine gefährliche Ideologie, die das Unglück auf Kosten der Schwächeren und Schwächsten verwaltet. Sie riskiert die wirtschaftliche Selbstzerstörung, macht sich außen- und sicherheitspolitisch abhängig von den USA und karrikiert sich selbst.“

In der Historie führte eine Politik, die ihr eigenes Handeln als wertegeleitet angibt, stets in Massengräber und zu verbrecherischen Ideologien, die Millionen Menschen auf dem Gewissen haben und sich dabei stets auf eine höhere Moral berufen. Ein gutes Beispiel hierfür ist England, das im Namen der Nächstenliebe, im Zeitraum von 1880 bis 1920, mindestens 50 Millionen Menschen in Indien massakrierte. Es handelt sich dabei um die höchste politisch gewollte und veranlasste Sterberate der Geschichte.

Dabei wurden nicht einmal die vier Millionen Hungertoten im ostindischen Bengalen mitberück-sichtigt. Englands Premier Churchill erteilte persönlich die Anordnung die Verhungernden sterben zu lassen. Doch, wenn die westlichen Demokratien monströse Völkermorde begehen, geschieht das immer im Namen der Menschenrechte und der Demokratie. Das gilt insbesondere für die Beibehaltung der US-Doktrin „full-spectrum dominance“.

„Gemeint ist die amerikanische Kontrolle zu Lande, zur See und in der Luft, des Weltraums, des Cyberspace und aller begleitenden Ressourcen, darunter Bodenschätze und Energieträger“

– also die absolute Weltherrschaft, die mit allen militärischen Mitteln erlangt werden muss!

Denn die westlichen Demokratien prägen eine routinemäßige Heuchelei. Im März 2023 stellte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten aus. Das dient in erster Linie westlicher Selbstbefriedigung und erschwert einen künftigen Friedensschluss. Dieser von London und Washington forcierte Schritt offenbart ein Abgrund an Scheinheiligkeit.

Denn die USA haben seit 1798 469 vom US-Kongress offiziell anerkannte militärische Auslandseinsätze oder Angriffskriege durchgeführt. Dabei sind allein ab 1945 ca. 20 Millionen Menschen ermordet worden. Und dabei wurden die Opfer inoffizieller Einsätze oder Umstürze nicht einmal berücksichtigt.

Demzufolge hätten auch beispielsweise George W. Bush oder Tony Blair, die beiden Drahtzieher des auf Lügen und Manipulation fußenden Angriff-Krieges auf den Irak, sowie den Verantwortlichen des Nato-Angriffskriegs auf Serbien, Afghanistan usw. angeklagt werden müssen. Doch Washington hat bereits zuvor alle Hebel in Bewegung gesetzt, um gegen die USA anhängige Verfahren wegen Kriegsverbrechen einzustellen.

Noch schlimmer: Alle Richter der Internationalen Gerichtshöfe haben sich in der Mitgliederliste des „Committee der 300“ unter dem allsehenden, allmächtigen, satanischen Auge mit ihrer Unterschrift zum Gehorsam und der Neuen Weltordnung verpflichtet. Die internationale Justiz ist ein Farce, ein Propaganda-Apparat, der der Vorherrschaft inklusive der Rechtsbeugung durch die USA dient und ihre Massenmorde deckt.

Zu Recht weist der renommierte französische Historiker Emmanuel Todd daraufhin, dass sich dieser Krieg nicht zuletzt gegen Deutschland richtet. Denn Deutschland wurde nach der Wiedervereinigung zur führenden Macht in Europa und somit zu einem Rivalen der USA. Verstörend ist dabei, dass anscheinend deutsche Politiker stellvertretend für die USA voller Inbrunst den Krieg gegen ihre eigene Bevölkerung führen. Als willige Vollstrecker der Vorgaben aus Washington, unbeschadet der Folgen für Deutschland. Dazu eine Posse:

„Ausdrücklich dankte Präsident Biden Kanzler Scholz bei dessen Besuch im Weißen Haus im März 2023 dafür, >>die Abhängigkeit von russischer Energie<< beendet zu haben, Dank dessen >>starker und beständiger Führung<<. Ist das noch Realsatire oder bereits blanker Hohn?“ „So wird sich der selbstverschuldete Bedeutungsverlust fortsetzen, bis wir endgültig als amerikanisches Protektorat enden oder zur Karikatur unserer selbst werden, einer Gutmenschen-Karikatur, belächelt von der Staatenwelt.“

Oder noch schlimmer, indem wir in einen Dritten, womöglich atomaren Weltkrieg hineingezogen werden, in dem Deutschland verdampft wird!

Über den Autor: Holger Strohm hat den Grünen in ihrer Anfangsphase wesentliche Impulse gegeben. Doch mit der Partei in ihrer heutigen Form kann er nichts mehr anfangen.

Ursprünglich war Holger Strohm Mitglied der SPD. Bei den Sozis wurde der vormalige Industrieberater jedoch er 1978 rausgeschmissen, als er als Spitzenkandidat der Bunten Liste – Wehrt Euch (BuLi) bei der Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft kandidierte.

Innerhalb der Öko-Bewegung machte er sich einen Namen mit seinem Bestseller Friedlich in die Katastrophe, der laut dem Historiker Joachim Radkau „zu einer Art Bibel der Anti-AKW-Bewegung“ avancierte.

(Dieser Beitrag fußt weitestgehend auf dem Buch Moral über Alles von Michael Lüders.)

«Wir bewegen uns in Richtung Ökodiktatur», warnte der Ökonom Carl Christian von Weizsäcker bereits 2011. Diese Vorhersage hat sich mehr als bewahrheitet. Alles darüber in COMPACT-Spezial 22: „Klimawahn: Öko-Diktatur und die heimliche Agenda der Grünen“ Hier mehr erfahren.