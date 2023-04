Corona-Impfung: Schweiz zieht Notbremse

Paukenschlag: Die oberste Gesundheitsbehörde der Schweiz empfiehlt keine Covid-Impfungen mehr. Und: Ärzte haften jetzt. Genau das hat Medizinrechtlerin Beate Bahner in ihrem Ratgeber „Corona-Impfung – Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ vorausgesagt – und sie gibt wertvolle Tipps für Betroffene. Hier mehr erfahren.

Das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat seine Empfehlung für Corona-Impfungen mit sofortiger Wirkung zurückgenommen. Hintergrund sind offenbar die gehäuften Fälle von Nebenwirkungen bis hin zu potenziell tödlichen Erkrankungen. Das BAG ist die oberste Gesundheitsbehörde der Eidgenossenschaft.

„Grundsätzlich formulieren das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen im Frühling/Sommer 2023 aufgrund der erwarteten tiefen Viruszirkulation und der hohen Immunität in der Bevölkerung keine Empfehlung für eine Impfung gegen Covid-19”, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung beider Behörden. Sogar die Empfehlung für sogenannte Risikogruppen hat das BAG zurückgenommen.

Ärzte haften für Impfschäden

Besonders brisant ist eine weitere Maßnahme des BAG: Vollkommen korrekt informiert die Behörde darüber, dass sich die Hersteller der Covid-Vakzine in ihren Verträgen mit der Schweiz – wie auch im Fall der Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten – von jeglicher Haftung für Impfschäden befreien lassen. Damit liegt die Haftung nun bei den Ärzten, wie die Schweizer Weltwoche anmerkt.

Genau auf diesen Umstand hat die vom Mainstream unverfrorenerweise als Spinnerin bezeichnete Medizinrechtlerin Beate Bahne schon zu Beginn der Impfkampagne in Deutschland hingewiesen. In ihrem Ratgeber „Corona-Impfung“ beschreibt sie genau das Szenario, das nun in der Schweiz eingetreten ist – und sie gibt wertvolle Tipps für Patienten, um im Falle von Impfschäden juristisch angemessen reagieren zu können.

Im Interview mit COMPACT antwortete Bahner auf die Frage, mit welchen rechtlichen Konsequenzen Impf-Ärzte rechnen müssten:

„Insbesondere mit zivilrechtlichen Schadenersatzansprüchen, wenn Gesundheitsschäden eintreten, über die nicht aufgeklärt wurde, oder wenn gar nicht aufgeklärt wurde. Oder wenn gegen den Willen der Patienten geimpft wurde, was wir sicher in Pflege- und Altenheimen, vielleicht auch bei behinderten Menschen vermuten müssen. Dann kommt durchaus auch der Straftatbestand der Körperverletzung in Betracht – also haben wir auch eine strafrechtliche Komponente, die Ärzte berücksichtigen sollten. Ich selbst habe über 15 bis 20 Jahre hinweg Ärzte geschult. Es ging immer wieder um die Themen Aufklärung und Dokumentation – zwei Aspekte, die die Ärzte quälen, denn Aufklärung ist aufwendig, wenn sie korrekt erfolgt, ebenso wie die Dokumentation. Das ist aber eben wirklich notwendiger Bestandteil einer ordnungsgemäßen Behandlung für den Fall von Komplikationen, die ja immer eintreten können.”

Und weiter: „Die Behandlung ist ein Dienstvertrag, ich schulde eine korrekte Behandlung lege artis, also nach der medizinischen Kunst des jeweiligen aktuellen Facharztstandards, und ich schulde zugleich eine Aufklärung darüber, was passieren kann, wenn ich diese Behandlung vornehme, vornehmen lasse oder auch wenn ich mich gegen diese Behandlung entscheide. Beides obliegt einzig und allein dem Patienten.”

26 Millionen Impfdosen für die Tonne

Durch die Bekanntmachung des BAG dürfte die Impfbereitschaft in der Schweiz weiter sinken. Dabei liegen schon jetzt die Vakzine wie sauer Bier in den Kühlregalen der Verteilungszentren. Laut Angaben des Kantons St. Gallen lagern derzeit in der Schweiz derzeit rund 26 Millionen Impfdosen, die nicht abgerufen werden. Eine Spritzung koste demnach 60 Franken (61 Euro), der Patient muss davon gut die Hälfte (30 Franken oder 31 Euro) bezahlen. Damit droht der Eidgenossenschaft ein Ausfall von knapp 780 Millionen Franken.

Guter Rat muss nicht teuer sein! In ihrem Buch „Corona-Impfung“ klärt Medizinrechtlerin Beate Bahner umfassend auf – über Gesundheitsrisiken, juristische Folgen für Ärzte und Schadenersatz-Klagen von Geschädigten. Hier bestellen.