Klima-Terror: Eine Fridays-Aussteigerin packt aus!

Deutschland im Klima-Wahn: Die Gestalten der Letzten Generation treiben es immer bunter, genießen aber den Schutz der großen Politik – insbesondere der Grünen Khmer. Wir diskutieren den Klima-Quatsch in einer Sondersendung. Zu Gast ist unter anderem eine junge Fridays-for-Future-Aussteigerin. Das Hintergrundwissen zur Sendung liefert unser neues Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“.

Die 20-jährige Schweizerin Sina organisierte noch 2019 sogenannte Klima-Streiks für die Greta-Kinds von Fridays for Future. Damals war sie Mitglied bei den Jungsozialisten, der Jugendorganisation der eidgenössischen Sozialdemokraten. „Tue, was sich in deinem Herzen richtig anfühlt“, erklärte Sina damals treuherzig gegenüber der Schweizer Illustrierten: „Es darf keine Gratisplastiksäckli mehr in den Läden geben. Das sollte doch eigentlich logisch sein.“

Dem Boulevardblatt Blick erzählte die damalige Teenagerin, wie sie mit anderen Fridays-for-Future-Gören einen Streiksong geschrieben habe – zur Melodie des italienischen Partisanenliedes „Bella ciao“. Klar, Sina war damals auch vom Antifa-Virus infiziert – so wie die meisten Klima-Terroristen heute auch, insbesondere bei der Letzten Generation oder Ende Gelände, die offen mit Linksextremisten zusammenarbeiten.

Vom Klima-Wahn geheilt

Inzwischen ist Sina von Klimawahn und Marxismus-Irrsinn gründlich geheilt. Jetzt engagiert sich die junge Frau, die aus einer eingefleischten Anthroposophen-Familie stammt, bei der Jungen Tat, dem Schweizer Pendant zu den Identitären. Frühere Klima-Weggefährten meiden Sina deswegen. Die Medien titulieren sie als „Rechtsextremistin“.

Doch was hat Sina bewogen, die Fridays-Kids und die Jusos zu verlassen – und sich stattdessen im patriotischen Umwelt- und Heimatschutz zu engagieren? Hat die Klima-Ideologie überhaupt etwas mit Ökologie zu tun? Und welche ernsthaften Alternativen gibt es zum Klima-Quatsch der halbgewalkten Greta- und Neubauer-Jünger?

▶️ Darüber diskutieren COMPACT-TV-Chef Paul Klemm mit Fridays-for-Future-Aussteigerin Sina, dem Chefredakteur des konservativen Umweltmagazins Die Kehre, Jonas Schick, und dem Geologen und AfD-Politiker Marcus Resch. Die hochspannende Debatte sehen Sie in dem Video oben.

Das Hintergrundwissen zur Sendung: Intime Einblicke in die kranke Gedankenwelt der Klima-Irren, in ihre Ideologie und einen genauen Blick auf die Finanzmächte, die die verirrte Jugend steuern, finden Sie in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt".