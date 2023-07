Christoph Grimm (AfD): Warum wir die D-Mark wieder brauchen

Die EU reißt unser schönes Deutschland in den Abgrund. Nach den neuesten Zahlen sind wir Schlusslicht in der Wirtschaftsentwicklung. Aber nächstes Jahr wird bei den EU-Wahlen abgerechnet. Die AfD ist nach Umfragen im Augenblick stärkste Kraft. Am Wochenende werden beim Parteitag die Listenplätze gewählt. Und wir haben diesmal den nominierten Kandidaten für die EU-Wahl Christoph Grimm von der AfD Mecklenburg-Vorpommern als Gast im Studio. Bleiben Sie dran bis zum Schluss, dann erfahren Sie, wieso Deutschland aus dem Euro und aus der EU raus muss.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.