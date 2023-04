Chinesen überholen deutsche Autohersteller

Zitat des Tages: „In China sind die chinesischen Hersteller schon vorbeigezogen, und global wird es nicht mehr lange dauern. (…) Die schicken sich an, in nicht allzu ferner Zukunft so viele Autos zu verkaufen wie Volkswagen oder Toyota. In China hat BYD Volkswagen im ersten Quartal 2023 bereits vom ersten Platz verdrängt.“ (Christian Malorny, Chef der Autoabteilung der Unternehmensberatung Kearney im Interview mit dem Manager Magazin)

„Es existiert ein China der zwei Gesichter, das – obwohl nominell immer noch kommunistisch – eine neue Wirtschaftsform entwickelt hat, die der US-Ökonom Doug Guthrie dem Kapitalismus westlicher Prägung überlegen sieht und die er ,Innoventionʽ nennt: eine Mischung aus marktwirtschaftlich orientierter Innovation und staatlicher Intervention.“ (COMPACT-Spezial USA gegen China: Endkampf um die neue Weltordnung)