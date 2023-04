Fritz Vahrenholt: Fakten gegen CO2-Paranoia

Fritz Vahrenholt war SPD-Politiker und Ökostrom-Manager. Heute ist er einer der bekanntesten Kritiker der grünen Ideologie – und weiß dabei einen prominenten Genossen auf seiner Seite. Ein Auszug aus unserer April-Ausgabe mit dem Titelthema «Querfront». Hier mehr erfahren.

_ von Daniell Pföhringer und Sven Reuth

In der Klima-Debatte herrscht Einigkeit darüber, dass die Erwärmung der Erde zwei unterschiedliche Ursachen haben kann – die vom Menschen gemachte und eine natürliche. Umstritten ist allerdings die Gewichtung: Während der Weltklimarat IPCC und das Forscher-Establishment den anthropogenen Faktoren, insbesondere der Emission von CO2, eine große Rolle beimessen, halten Skeptiker dagegen: Wir können uns noch so abstrampeln, noch so viele Verbote fossiler Energiegewinnung erlassen, noch so viele Innenstädte zu Fahrradparadiesen machen – es hätte kaum Auswirkungen.

Zu den Klima-Realisten gehört der amerikanisch-israelische Physiker Nir Shaviv. Der Professor der Hebräischen Universität Jerusalem schenkte den deutschen Politikern schon im November 2018 reinen Wein ein, als er, wie man in COMPACT-Spezial Klima-Terroristen nachlesen kann, in einer Anhörung im Umweltausschuss des Bundestages zu Protokoll gab:

«Es gibt keinen Beweis, dass CO2 einen großen Effekt auf das Klima hat. (…) Obwohl der Weltklimarat IPCC dies nicht zugibt, wissen wir, dass die Sonne einen großen Effekt auf das Klima hat – und auf die Erwärmung im 20. Jahrhundert. (…) Leute können natürlich Schreckensbotschaften verbreiten mit sekundären Klima-Effekten wie zum Beispiel der Erderwärmung, dem Meeresspiegelanstieg, der Abnahme der Kryosphäre, Dürren, Überschwemmungen und wirtschaftlichen Effekten, aber wenn das zugrunde liegende Klima-Modell fundamental falsch ist, sind auch die Vorhersagen, die daraus hervorgehen, irrelevant.»

Vom Saulus zum Paulus

Tatsächlich wird der Einfluss natürlicher Faktoren auf das Klima – insbesondere der Sonne und ihrer Zyklen – von den etablierten Koryphäen geradezu sträflich vernachlässigt. Darauf hat Fritz Vahrenholt schon vor Jahren hingewiesen. Vahrenholt, Jahrgang 1949, ist seit 1999 Honorarprofessor für Chemie an der Universität Hamburg. 1978 erschien sein Bestseller Seveso ist überall, mit dem er sich in der Umweltbewegung einen Namen machte.

Von 1991 bis 1997 amtierte der SPD-Mann als Umweltsenator in Hamburg, später war er Manager beim Energieriesen RWE, genauer gesagt Vorstandsvorsitzender des Tochterunternehmens RWE Innogy, das alle Aktivitäten des Konzerns in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bündelt. (…)

Vahrenholt ist der Ansicht, dass die Inhalte der IPCC-Veröffentlichungen nicht wissenschaftlich fundiert, sondern vorwiegend finanziellen Interessen geschuldet seien. Außerdem gebe es einen immensen Druck, sich dem Mainstream anzupassen: Wer nicht mitmache bei der Klimahysterie, bekomme keine Fördermittel mehr und werde von Vorträgen ausgeschlossen.

Das Skeptiker-Mobbing hat der frühere Umweltpolitiker schon früh am eigenen Leib erfahren müssen: Anfang 2012 lud ihn die Universität Osnabrück von einer Vortragsveranstaltung zur Energiewende wieder aus, weil er das Thema Klimawandel kritisch beleuchten wollte. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung sprach er von einem «Maulkorb», den man ihm verpasst habe. (…)

Sonne, Wind und Atom

Ein weiterer Anlass, gängige Thesen zu hinterfragen, ergab sich durch seine Arbeit bei RWE Innogy. In den Wintermonaten blieb der Wind zunehmend aus, wodurch die Erträge aus den Windenergieanlagen stark zurückgingen. Der IPCC hatte jedoch behauptet, dass die Windtätigkeit im Zuge des Klimawandels zunehmen werde.

Vahrenholt wollte der Sache auf den Grund gehen und stieß «zufällig auf eine Veröffentlichung von Michael Lockwood über den Zusammenhang von kalten Wintern, den europäischen Windmustern und der Sonneneinstrahlung».

Ihm sei dadurch klar geworden, «dass immer dann, wenn es zu einer kalten Ostwindwetterlage kam, die Winderträge dramatisch zurückgingen. Die warmen, vom Atlantik wehenden starken Westwinde sorgten dagegen für eine gute Auslastung der Windenergieanlagen.» (…)

Vahrenholt weiter:

«Das Atom-Tabu ist ein deutsches Mysterium. Da haben selbst deutsche Stromkonzerne entnervt aufgegeben.»

Sein vernichtendes Fazit: «Mit der aktuellen Energiepolitik verliert Deutschland massenhaft Wohlstand und Wirtschaftskraft. Millionen Arbeitsplätze gehen verloren, weil die Industrie in Länder abwandert, die preiswertere Energie bieten. In den USA etwa kostete der Strom ein Drittel des deutschen Preises. Diesen Wettbewerb hält kein deutsches Unternehmen auf Dauer aus. Das Fatale: Das Weltklima wird dadurch nicht besser, sondern schlechter. Wir stehen, was CO2-Emissionen betrifft, bezogen auf unsere Produktion viel besser da als die meisten Länder der Erde.» (…) Ende der Textauszüge.

